Leo, Mira und Tom (v.li.) auf dem neuen Kletterturm. (Sabine von der Decken)

Timmersloh. Passend zum Tag der offenen Tür am Sonnabend, 12. Dezember steht nun auch der neue Kletterturm im Landkindergarten Timmersloh bereit. Finanziell gefördert wurde die Anschaffung von der Gemeinschaftsaktion „Spielräume schaffen“, einem Projekt des Deutschen Kinderhilfswerks und der Bremer Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport.

Nötig wurde der Abbau des alten, 15 Jahre alten Klettergerüsts, da es den aktuellen DIN-Normen nicht mehr entsprach, erklärt Janika Lymann, Beauftragte für Spielplatzsicherheit im Elternverein des Timmersloher Landkindergartens. Jedes Jahr sei das Spielgerät vom TÜV geprüft und abgenommen worden – in jedem Jahr aber komplettierte ein Vermerk über die notwendige Veränderung des Betonfundaments die TÜV-Abnahme. „Soviel Sand hätten wir gar nicht aufschütten können, um den Vorschriften zum Fallschutz gerecht zu werden“, sagt Giulia Abis-Döhle, Mitglied im Elternverein. Während ihrer wöchentlichen Sichtkontrolle stellte Janika Lymann immer wieder fest, dass das Fundament frei liegt. Damit das Klettergerüst trotzdem bespielbar blieb, behalf man sich zwischenzeitlich mit der Abpolsterung der Betonflächen durch Polstermatten.

Hohe Anforderungen

Die Anforderungen an den neuen Kletterturm waren aufgrund des relativ kleinen Außengeländes des Timmersloher Landkindergartens besonders hoch. Ziel war es nach Angaben der Vereinsvertreter, ein sehr vielseitig nutzbares Spielgerät auf recht kleiner Fläche zu erstellen. Und das Projekt ist nachhaltig: Rutschstangen, Rutsche, Hangleiter und Netze des alten Klettergerüsts wurden nicht entsorgt, sondern, da noch sie noch funktionstüchtig waren, wieder am neuen Spielturm angebaut.

Aufgrund des massiven Betonfundaments dauerte der Ab- und Aufbau mit drei Wochen allerdings deutlich länger als ursprünglich geplant. Mit dem Aufbau des neuen Kletterturms war es nicht getan: Es folgte die Aufschüttung von Fallschutzsand durch die Mitglieder des Elternvereins, die im Rahmen eines Arbeitseinsatzes gemeinsam kräftig mit anpackten.

Am Tag der offenen Tür, am Sonnabend, 12. Dezember, haben Eltern und Kinder von 9 bis 12 Uhr die Gelegenheit, den Landkindergarten Timmersloh in Augenschein zu nehmen und natürlich auch den neuen Turm zu testen. Der Elternverein hofft, dass sich die ein oder andere Familie für eine Betreuung im Landkindergarten entscheidet, denn im neuen Kindergartenjahr stehen noch etliche Plätze zur Verfügung. Unter Coronabedingungen bedarf es für den Tag der offenen Tür einer Anmeldung per E-Mail unter: vorstand@landkindergarten-timmersloh.de oder telefonisch: 0162 / 9 33 16 32.