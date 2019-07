Schülerinnen und Schüler der Borgfelder Grundschule haben Hinweisschilder aufgestellt. (Christian Kosak)

Borgfeld. „Keinen Plastik-Müll!“, so steht es in Großbuchstaben auf Holz. Drei unübersehbare Hinweisschilder haben Schülerinnen und Schüler der Borgfelder Grundschule am Hamfhofsweg, gegenüber des Aldi-Marktes, in der Borgfelder Heerstraße/Borgfelder Allee und Am Lehester Deich aufgestellt. Die Aktion rundete das „Schulprojekt Plastik“ der Klasse 4c ab. Seit Februar arbeiteten die Viertklässler am Thema Nachhaltigkeit. Ihre Verbesserungsvorschläge für eine ressourcenschonendere Umwelt übergaben sie bereits im April persönlich an die Staatsrätin und Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund und für Europa, Ulrike Hiller. Die Politikerin bekam einen Brief überreicht, mit der Bitte um Hilfe beim Kampf gegen Plastikmüll. Hiller versprach, die Botschaft nach Berlin und Brüssel weiterzutragen.

Um auch vor Ort auf das hohe Müllaufkommen in unserer Gesellschaft aufmerksam zu machen, entschieden sich die Kinder für die Schilder-Aktion. Dort, wo sie ein hohes Müllaufkommen feststellten, wurden die Hinweise platziert. Nebenbei sammelten sie in Begleitung ihrer Projektlehrerin Petra Marx einige Eimer voll Plastikmüll. Aktueller Anlass für die Auseinandersetzung war die Tatsache, dass die Schülerinnen und Schüler auch in ihrer näheren Umgebung über achtlos entsorgten Müll nicht mehr hinwegschauen wollten. Plastik in Fleeten, an Graben- und Straßenrändern sowie auf den Wiesen war den Viertklässlern einfach zu viel. Ganz praktisch und direkt gingen sie das Problem an und trafen mit ihren Eltern ein Abkommen, zukünftig auf Glas- statt auf Plastikflaschen zu setzen und von Plastiktüten auf Papier umzustellen.