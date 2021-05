Susanne Kuznik, Karin Hölscher, Kerstin Tönjes und Kathrin Beushausen (von links) stellen die Malaktion vor. (Christian Kosak)

Kinder in Peru sollen von einer Malaktion profitieren, die von Lilienthal, Grasberg und Worpswede aus unterstützt wird. Noch bis Ende Juni können Kinder zwischen drei und zwölf Jahren bei der Bibliothek in Murkens Hof in der Klosterstraße 25 in Lilienthal selbst gemalte Bilder zum Motto „Entdecke die Natur – an Land“ einreichen. Die Bilder sollen bestenfalls Abläufe in der Natur darstellen und den jungen Künstlern helfen, ein Bewusstsein für Prozesse in ihrer Umwelt zu entwickeln, teilt Susanne Kuznik (links) vom Kinderhilfswerk Plan International mit. Sie stellte die Aktion jetzt gemeinsam mit Karin Hölscher (Zweite von links) aus der Bibliothek Lilienthal, der Grasberger Diakonin Kerstin Tönjes sowie und der Worpsweder Diakonin Kathrin Beushausen (rechts) vor. Am Ende will ein Sponsor für jedes Bild einen Euro geben, sodass bestenfalls 50.000 Euro zusammenkommen, die in ein Ernährungsprojekt in Peru fließen sollen. Susanne Kuznik hofft, Schulen, Kitas und Geschäftsinhaber aus der Region zur Unterstützung gewinnen zu können. Informationsmaterial, Teilnahmecoupons, Poster und Werbematerial könne sie zur Verfügung stellen.

Weitere Informationen

Wer Kontakt aufnehmen möchte, schreibt eine E-Mail an susannekuznik@t-online.de.