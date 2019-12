Vor der bunten Kulisse proben die Mädchen und Jungen in Kostümen. Ein Krippenspiel gehört für viele Borgfelder zum Weihnachtsfest dazu. (CARMEN JASPERSEN)

Nein, Streitigkeiten wegen der Rollenverteilung habe es nicht gegeben, versichern die neunjährige Finja und ihr siebenjähriger Bruder Joris. „Wir haben im letzten Jahr schon die Rollen von Maria und Josef gespielt“, sagt die Drittklässlerin der Grundschule Borgfeld, „und das hat so viel Spaß gemacht, dass wir es unbedingt noch einmal spielen wollten.“ Während Joris vollkommen konkurrenzlos wieder in Josefs Rolle schlüpft, hat sich seine Schwester im Vorfeld noch gegen eine Mitspielerin durchsetzen müssen, denn zunächst hat auch die neunjährige Nele großes Interesse an der Darstellung der Maria bekundet. „Aber einen Engel finde ich noch viel schöner“, betont die Viertklässlerin der Grundschule Borgfeld. Nun stellt sie an Heiligabend gemeinsam mit der achtjährigen Johanna eben die beiden Gottesboten dar, die den drei Heiligen Königen und den Hirten den Weg nach Bethlehem zeigen.

Ihre Premiere feiert in diesem Jahr Kirchenmusikerin Lisa Bork. Die 27-Jährige ist seit dem 1. April die neue Kirchenmusikerin in der Gemeinde und übernimmt die Kantorei sowie den Kinderchor. Gemeinsam mit Regisseurin Anja Kuhlmann und elf Grundschülern probt die studierte Kirchenmusikerin und -wissenschaftlerin seit Anfang November für die Aufführung an Heiligabend. „Das Krippenspiel hat eine lange Tradition und gehört für viele Borgfelder einfach zum Weihnachtsfest dazu“, weiß Lisa Bork. Deshalb sei es für sie überhaupt keine Frage gewesen, sich an die Orgel im Gemeindehaus zu setzen und die Kinder musikalisch bei der Reise nach Bethlehem zu begleiten.

Angelehnt ist das Borgfelder Krippenspiel an das Icker Krippenspiel, das 2003 in einer kleinen Kirche in der Nähe von Osnabrück uraufgeführt worden ist und seither in zahlreichen deutschen Kirchen aufgeführt wird. Das Besondere an dieser Version der traditionellen Weihnachtsgeschichte ist, dass es sich an der Weihnachtsgeschichte, also dem Lukas-Evangelium orientiert. Der Evangelist tritt in diesem Stück als Person auf und trägt die Geschichte vor. Maria, Josef und die beiden Engel sind singende Rollen, dazu gibt es Hirten, die Herbergsfamilie, die Herolde des Kaisers Augustus – und die Zuschauerinnen und Zuschauer im Gemeindehaus. Diese werden mit bekannten Weihnachtsliedern in das Stück einbezogen. „Diese Adaption passt einfach perfekt zu unseren kleinen Darstellern“, erläutert Anja Kuhlmann, „und hat sich über die letzten Jahre großer Beliebtheit in der Gemeinde erfreut.“

Wie im Vorjahr übernimmt die zehnjährige Amelie die Rolle des Evangelisten, der die Ankunft des Heilands verkündet. „Schwierig war eigentlich überhaupt nichts“, findet die Grundschülerin. „Ich muss nur einen kurzen Text auswendig lernen und kann alles andere vom Blatt ablesen.“ Allerdings sei die Rolle etwas Besonderes, weil der Evangelist neben Maria und Josef eine Hauptrolle spiele. Noch sei sie nicht aufgeregt, „aber kurz vor der Aufführung bekomme ich bestimmt Lampenfieber“. Ihre Puppe „spielt“ übrigens das Jesus-Kind. Etwas Angst vor Lampenfieber haben auch Finja und Joris, „weil wir beide so ziemlich die längsten Texte haben und uns nicht blamieren möchten“, sagt Finja. Schließlich sei der Saal mit Sicherheit proppenvoll, viele Freunde und Verwandte seien unter den Zuschauern, „das macht mich schon etwas nervös“, gesteht Joris. Dennoch seien sie gerne bei der Aufführung dabei, „weil es doch eine Geschichte ist, die jeder kennt und die zu Weihnachten einfach dazugehört“, sagt Finja.

Für Lisa Bork und Anja Kuhlmann bedeutet die Vorbereitung auf die Aufführung neben der vielen Arbeit in erster Linie Spaß – und das vermitteln sie auch den elf Kindern. „Sie alle sind mit solch großer Begeisterung bei der Sache“, versichert Lisa Bork, und Anja Kuhlmann fügt noch schnell hinzu, “dass sich niemand schämen muss, wenn er seinen Text mal vergisst“.

Aufgeführt wird das Krippenspiel an Heiligabend, Mittwoch, 24. Dezember, um 15 Uhr im Rahmen des Gottesdienstes im Gemeindehaus an der Katrepeler Landstraße 9, der Eintritt ist kostenlos.