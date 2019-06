Es gibt zwar mehr Krippenplätze in den Kindertagesstätten im Landkreis Osterholz, doch der Bedarf ist damit längst nicht gedeckt. (Patrick Pleul/dpa)

Landkreis Osterholz. Die Anzahl der Krippenplätze im Kreisgebiet konnte zuletzt um 175 Plätze erhöht werden. Damit stehen zum Beginn des Kindergartenjahrs 2019/20 im Landkreis Osterholz insgesamt 1082 Plätze zur Verfügung, wie die Leiterin des Jugendamtes, Hanna Ahrens, den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses mitteilte. Zudem stünden 158 Tagespflegeplätze zur Verfügung. „Es wird eine Versorgungsquote von 57,35 Prozent für zwei Jahrgänge erreicht“, erklärte Ahrens. Die Nachfrage steigt dabei weiter an. Sie kann laut Kreisverwaltung derzeit nicht gedeckt werden. Besser sieht es bei den Regelplätzen für Kinder aus, die das dritte Lebensjahr erreicht haben. Dort liegt die Versorgungsquote bei 97,81 Prozent. Sie konnte zuletzt um 3,75 Prozentpunkte gesteigert werden. Trotzdem sei auch hier punktuell die Schaffung von neuen Plätzen notwendig, so Ahrens.

Kinder unter einem Jahr haben keinen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz. In den Statistiken bleiben sie deshalb unberücksichtigt. Laut Verwaltung lebten vergangenes Jahr 3210 Kinder im Alter von bis zu drei Jahren im Landkreis. Das entspricht einem Anstieg um 123 Kinder gegenüber dem Vorjahr. 2162 waren älter als ein Jahr und jünger als drei Jahre – hatten somit einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz. Der steigende Bedarf führt zu einem weiteren Ausbau der Krippenplätze in der Stadt Osterholz-Scharmbeck und den anderen Gemeinden. Im Kindergartenjahr sollen laut Bericht zusätzliche 50 Plätze entstehen. Es wird aber nicht davon ausgegangen, dass das reicht. „Es sind weitere kurzfristige Anstrengungen erforderlich“, erklärte Dezernatsleiterin Heike Schumacher.

Die Versorgungsquoten sind in den Kommunen unterschiedlich. Worpswede steht derzeit mit einer Quote von 81,37 Prozent bei den Krippenplätzen an der Spitze – Kinder unter einem Jahr nicht mitgerechnet. Am Weyerberg stehen 118 Plätze für 161 Kinder mit Anspruch zur Verfügung. Hinzu kommen 13 Plätze in der Tagespflege. Lilienthal folgt mit 76,6 Prozent und 288 Krippenplätzen sowie 37 Tagespflegeplätzen auf dem zweiten Platz.

Die Samtgemeinde Hambergen ist aktuell das Schlusslicht in der Tabelle. Das Angebot von 85 Krippenplätzen und vier Tagespflegeplätzen deckt rund 42 Prozent des theoretischen Bedarfs ab. 212 Kinder hätten einen Platzanspruch. Bisher war die Samtgemeinde Hambergen allein für die Krippenplätze verantwortlich, während sich die fünf Mitgliedsgemeinden um die Regelplätze kümmerten. Zukünftig sollen sie auch für die Krippenplätze zuständig sein. Derzeit werden drei neue Kindertagesstätten geplant.

Die Stadt Osterholz-Scharmbeck liegt im Mittelfeld. Hier können 213 Kinder in Krippen und 51 Kinder in der Tagespflege betreut werden. Bei 575 Kindern im Anspruchsalter entspricht das einer Versorgung von knapp 46 Prozent. In den Gemeinden Lilienthal, Ritterhude, Schwanewede und in der Stadt Osterholz-Scharmbeck sind laut Landkreis nicht ausreichend freie Plätze zur Verfügung; unversorgte Kinder werden auf Wartelisten gesetzt. In der Samtgemeinde Hambergen sieht es nach einer Punktlandung aus, während Worpswede und Grasberg über freie Plätze verfügen dürften. Schwanewede (10), Ritterhude (30) und Lilienthal (10) wollen bei den Plätzen nachlegen.

Akuter Fachkräftemangel

Heike Schumacher lobte die gemeinsamen Anstrengungen für den Ausbau. Die Versorgungsquote konnte trotz steigender Kinderzahlen erhöht werden. Dabei wurden auch finanzielle Förderungen genutzt. Das Land gewährt über das Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ von 2015 bis 2022 Zuwendungen für Investitionen zur Schaffung von Krippenplätzen. Pro Platz zahlt das Land 12 000 Euro. Bisher flossen Mittel für 564 neue Plätze. Allein 136 davon entstanden im Kita-Jahr 2018/19.

Mit Räumen ist es allerdings nicht getan. Schwieriger erscheint noch die Ausstattung mit Fachpersonal. Hier herrscht derzeit ein akuter Mangel, der eine Erhöhung der Versorgungsquoten einbremst. Dieses Problem gilt es noch zu lösen.

Bei den Regelplätzen für Kinder über drei Jahre sieht die Versorgungsquote mit 97,81 Prozent auf den ersten Blick besser aus. Der Anspruch auf einen Kindergartenplatz mit frühkindlicher Förderung ist aber nicht im vollen Umfang gewährleistet. „Die Versorgung an Kindergartenplätzen im Landkreis Osterholz ist als sehr knapp zu beurteilen“, erklärt die Verwaltung in der Sitzungsvorlage. In Schwanewede würden nicht alle Kinder mit einem Platz versorgt werden, und in der Stadt gebe es keine ausreichenden Betreuungszeiten. In Lilienthal, Hambergen und Ritterhude decken sich der geplante Bedarf und die vorhandenen Plätze.

Der Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen rechnet mit konstanten Kinderzahlen. 2024 soll es demnach kreisweit 3128 Kinder im Kindergartenalter geben. Unsicherheit bei der Planung benötigter Plätze schafft die Regelung bezüglich der Rückstellung vom Schulbesuch. Eltern müssen erst relativ spät entscheiden, ob ihr Kind zur Schule geht oder doch noch im Kindergarten bleibt (Kann-Kinder). Die Kreisverwaltung hält einen weiteren Ausbau für notwendig. Neben den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Hambergen arbeiten Osterholz-Scharmbeck, Ritterhude und Schwanewede für das kommende Kindergartenjahr an Erweiterungen.