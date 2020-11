Der Freundeskreis hat dem Kindergarten Worphausen unter der Leitung von Tina Matyssek mehrere Sitzbänke gespendet, die zu Kreisen zusammengestellt werden können. (Kindergarten Worphausen)

Bastelvormittage, Laterne laufen oder Waffeln backen - diese und andere Aktionen kann der Freundeskreis des Kindergartens Worphausen in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausrichten. Trotz aller Widrigkeiten haben die Unterstützer ihrer Einrichtung eine Freude bereitet: Für den Außenbereich stehen dank ihrer Spende jetzt Bänke zur Verfügung, auf denen die Kinder in Gruppen sitzen können. Zwölf Trapezbänke und ein Sitzpavillon hat der Freundeskreis unter Vorsitz von Inken Habelmann und der 2. Vorsitzenden Nicole Oetjen kürzlich übergeben. Möglich war dies auch, weil sich die ortsansässigen Firmen Worpsweder Perle Brüning GbR und Jablinski Holzbau engagierten. Der Zimmereibetrieb fertigte die Möbelstücke auch an. „Wir freuen uns wirklich diebisch über die Bänke und das großartige Engagement des Freundeskreises“, sagt Kindergartenleiterin Tina Matyssek. Um dem Kindergarten auch weiterhin mit Aktionen und Sachspenden zur Seite zu stehen zu können, freut sich der Freundeskreis jederzeit über neue Mitglieder oder Spenden. Infos findet man auf www.worphausen.de unter der Rubrik „Vereine“.