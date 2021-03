Jungen und Mädchen des Kindergartens Worphausen haben Osterschmuck für den Lilienhof gebastelt. (Heimotfrünn)

Lilienthal. Auch auf dem Lilienhof wird es zumindest das erste halbe Jahr 2021 aufgrund der derzeitigen Corona-Situation keine Veranstaltungen geben. Das Außengelände der Bauernhofanlage in Worphausen ist für Besucher trotzdem jederzeit erreichbar. Die Worphüser Heimotfrünn weisen darauf hin, dass die Gebäude von außen erkundet werden können, und auf den einzelnen Schildern, die dort angebracht sind, kann die Geschichte der Häuser nachgelesen werden. Umso schöner ist es, dass der Kindergarten Worphausen den Lilienhof mit zahlreichen selbst gebastelten Hasen, Küken und Eiern österlich geschmückt hat. Zusätzlich wurden 22 bunte Steine, auf denen jeweils ein Buchstabe steht, rund um die Gebäude der Bauernhofanlage versteckt, die dort auch liegen bleiben sollen. Wenn man all diese Steine gefunden hat, gibt es eine Lösung. Wer sie gefunden hat, kann dann einen Brief an den Kindergarten Worphausen schreiben. Die Heimotfrünn wünschen viel Spaß beim Suchen und Erkunden.