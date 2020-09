Neben dem Kindergarten am Amselweg haben jetzt die Bauarbeiten für die Erweiterung der Einrichtung begonnen. (Tom Wesse)

Tarmstedt. Seit Donnerstag sind die beiden Kindergartengruppen der Kita am Fasanenweg geschlossen. Nach einem Corona-Reihentest des Gesundheitsamts in der Einrichtung wurden Kinder und Erzieherinnen bis zum 4. Oktober in Quarantäne geschickt; Ergebnisse liegen laut Landkreis Rotenburg noch nicht vor. Bereits seit vorigem Freitag befindet sich eine Erzieherin in Quarantäne, so Rolf Eckhoff, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes, der Träger des Kindergartens ist. Nicht betroffen sei die Krippe, die am Freitag ganz normal in Betrieb war. Und auch auf der Baustelle nebenan geht alles seinen Gang, dort laufen seit einigen Tagen die Erdarbeiten für die Erweiterung der Kita.

„Wir müssen die Infektionskette unterbrechen“, so Eckhoff, der das Vorgehen des Gesundheitsamts absolut richtig findet. „Wir müssen das Geschehen eingrenzen, sonst wird das gefährlich.“ Mit dem Infektionsgeschehen in Zusammenhang mit der Westertimker Christengemeinschaft habe die betroffene Erzieherin der Kita am Fasanenweg „nicht direkt“ zu tun, sagte er.

Seit Freitag sind im Landkreis Rotenburg 25 neue Corona-Fälle bekannt. 21 davon haben einen Bezug zum Cluster rund um die Christengemeinde in Westertimke, die auch zahlreiche Mitglieder hat, die nicht in Westertimke leben. Betroffen hiervon sind auch, wie berichtet, die Grundschule Tarmstedt (Klasse 4a) und die KGS Tarmstedt (Klassen 5b und 9a) sowie neuerdings auch die 4. Klasse der Grundschule in Wilstedt. Insgesamt beziehen sich 43 der aktuell 53 Corona-Fälle auf das Cluster der Glaubensgemeinschaft. Es gebe derzeit keine schweren Krankheitsverläufe im Landkreis, kein Corona-Infizierter werde im Krankenhaus behandelt. Über 200 Testergebnisse vom Vortag stehen noch aus. Es sei mit weiter steigenden Zahlen bei Infektionen und Quarantäne zu rechnen, teilt der Landkreis mit. Mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren seien eingeleitet worden. Das Ansteckungsgeschehen im Zusammenhang mit der Westertimker Christengemeinschaft gehe mit hoher Wahrscheinlichkeit auf mehrere Gottesdienste von längerer Dauer zurück, bei denen die Teilnehmer auch gesungen haben.

Mit Zunahme der Corona-Fälle im Landkreis weist die Verwaltung erneut darauf hin, dass auf die Einhaltung der Hygienekonzepte, insbesondere bei den derzeitigen Festen der Kommunion, Konfirmation und Firmung, zu achten sei. Bisher wurden insgesamt 267 Corona-Fälle gezählt, 212 davon sind mittlerweile wieder genesen, zwei Personen sind verstorben. Von den derzeit 53 Infizierten leben 24 in der Samtgemeinde Tarmstedt (davon 17 neue Fälle), 15 in der Samtgemeinde Selsingen (fünf neue Fälle), elf in der Samtgemeinde Zeven (zwei neue Fälle), einer in Bremervörde (ein Fall), einer in der Stadt Rotenburg und einer in der Samtgemeinde Sottrum. 279 Personen befinden sich in Quarantäne (Kontaktpersonen und Reiserückkehrer).

Zur Sache

DRK verbaut zwei Millionen

Für gut zwei Millionen Euro lässt der DRK-Kreisverband Bremervörde gerade ein neues Gebäude neben dem Kindergarten Fasanenweg errichten. Derzeit sind die Handwerker bei den Erdarbeiten, kommende Woche sollen die Fundamente gegossen werden. Zur Ausstattung gehören eine per Wärmepumpe beschickte Fußbodenheizung und eine überdachte Verbindung zum Altbau.

Das neue Haus soll zum 1. August 2021 bezugsfertig sein und Platz für zwei Krippen- und eine Kindergartengruppe bieten. Dafür wird die Krippe im Altgebäude zu einem Personal- und Besprechungsraum umgebaut. Die beiden Gruppenräume für Kinder ab drei Jahre bleiben im Altbau erhalten, sodass die Einrichtung von derzeit drei auf fünf Gruppen wächst. Die Zahl der Erzieherinnen werde von derzeit 14 auf 20 oder 21 erhöht. Darunter seien auch Vollzeitstellen, so DRK-Geschäftsführer Rolf Eckhoff.

Die Baukosten trägt die Gemeinde Tarmstedt, die dem DRK, seit 2018 Träger der beiden Tarmstedter Kitas, das Grundstück per Erbpacht auf 30 Jahre überlässt. Das Land fördert das Vorhaben mit rund 200 000 Euro.