Frau Kinner, die Kinderrechte feiern 30. Geburtstag – wie werden diese praktisch an der Grundschule in Borgfeld umgesetzt?

Kerstin Kinner: Wir machen hier an der Schule nichts anderes, als den lieben langen Tag mit Kinderrechten zu arbeiten. Sie sind die Grundlage für alles – sowohl im Unterricht als auch unter erzieherischen Gesichtspunkten.

Ganz oben steht bei uns das Kindeswohl. Den Kindern soll es hier gut gehen. Sie sollen gerne in diese Schule kommen und sich wohlfühlen.

Schule soll sich wie zuhause anfühlen. Es gibt Spielzeug, es gibt Raum. Die Kinder können hier morgens erst einmal in Ruhe ankommen und müssen nicht gleich die Bücher aufschlagen. Es gibt Rituale wie Willkommenslieder singen, oder man unterhält sich zuerst einmal im Stuhlkreis, um zu sehen, was bei den Kindern so anliegt. Die Kinder können malen, lesen, spielen. Geburtstagskinder werden gefeiert – das gehört dann zu einer familiären Atmosphäre dazu, die das Lernen umrankt.

Die Beteiligungsrechte der Kinder sind hier so fest etabliert, dass wir sie kaum noch wahrnehmen. Es gibt ab der ersten Klasse einen Klassenrat in jeder Klasse. Das ist ein Mitbestimmungsgremium auf kleinster Ebene. Die Kinder leiten den Rat selbst. Hier werden Konflikte gelöst, die im Laufe der Woche entstanden sind – manchmal dauern diese Konflikte auch an und sind mehrfach Thema.

Vielfach wird über Konflikte beraten, bei denen Kinder aneinandergeraten sind, beispielsweise wegen eines Fußballspiels. Das war lange Zeit ein ziemlicher Dauerbrenner. Manchmal gibt es aber auch Grundsatzdebatten, beispielsweise dazu, warum Kinder an dieser Schule Hausschuhe tragen müssen, die meisten Erwachsenen aber nicht.

Auslöser der Diskussion war, dass die Kinder genervt waren vom vielen An- und Ausziehen ihrer sandigen Schuhe. Wir haben ja hier einen nicht versiegelten Schulplatz. Schließlich argumentierten einige Kinder, dass die Schuhe der Erwachsenen nicht so schmutzig seien, wie ihre eigenen. Und, dass das Hausschuhtragen gemütlich sei. Schließlich einigten sich die Klassen darauf, dass sie das Tragen von Hausschuhen doch sinnvoll finden. Kinder finden stets eine Lösung, mit der alle einverstanden sind. Ein getroffener Beschluss steht dann auch fest – daran wird nicht mehr gerüttelt. Da könnten Erwachsene manchmal von den Kindern viel lernen.

Mit Sicherheit, aber ich muss überlegen: Es gab mal eine Studie, im British Journal of Psychology, dort hieß es, wer Kaugummi kaue, bleibe länger aufmerksam und könne Informationen länger effektiv aufnehmen und auswerten. Seitdem dürfen die Kinder während der Klassenarbeiten Kaugummikauen. Das ist jetzt vier oder fünf Jahre her – und wird immer noch sehr genutzt.

Das sind tatsächlich die Kinder. Wir haben hier an der Schule einen Jungen, der dafür gesorgt hat, dass neben den Kummerkästen in den Klassen das Grundgesetz steht. Und da wird auch nachgeschaut.

Ja, denn das setzt ein Zeichen, dass Kindern und Jugendlichen und ihren Belangen eine große Bedeutung zugemessen wird.

Es gibt einen sehr starken Trend zur Individualisierung. Ich will nicht sagen, einen Trend zur falschen Auslegung der Kinderrechte, aber zur überreizten Auslegung. Ohne, dass man mit im Blick hat, was es eigentlich für Pflichten gibt. Pflichten beziehen sich auf das Gemeinwohl. Das heißt nicht, Kindeswohl gegen Gemeinwohl, beides muss übereinstimmen. Manchmal legen Erwachsene das Kindeswohl aber falsch aus.

Kinder sagen manchmal, sie hätten ein Recht auf Mitbestimmung und wollten keine Hausaufgaben machen. Sie finden die Hausaufgaben vielleicht zu viel. Dabei haben wir das genau bemessen – und geben Zeitfenster vor. Trotz unserer Expertise gibt es manchmal Widerspruch. Ein anderes Beispiel sind Süßigkeiten – wir wollen das in der Schule reglementieren. Das klappt nicht immer. Auch zum Thema Handy gibt es starke Auseinandersetzungen.

In der Schulordnung steht drin, dass Handys nicht mitgebracht werden dürfen. Aus Sicht mancher Kinder ist das nicht einzusehen. Vielleicht auch, weil sie dann die Erwachsenen hinter sich haben. Dann äußern sie ihre Meinungen hier sehr vehement und wollen selbst entscheiden. Oder bringen die Handys heimlich mit.

Wir setzen Schulordnung und Klassenregeln über individuelle Wünsche – das ist ja auch ein Lernprozess zur Unterstützung des Kindeswohls. Allerdings setzen sich Eltern teilweise auch für Handys ein, weil sie ihre Kinder orten wollen – das ist aktuell ein großes Thema. Ein anderes Argument ist, dass die Kinder im Notfall erreichbar sein müssten.

Das gucken wir uns im Einzelfall an. Früher war es eine Selbstverständlichkeit, dass Erwachsene die Schulordnung respektierten. Das ist heute nicht unbedingt der Fall. Wir hören genau hin, schauen von Fall zu Fall und entscheiden danach. Manchmal gibt es tatsächliche Notfälle, die uns zu Ausnahmeregelungen bewegen. Aber da stoßen wir schon an Grenzen. Unsere gesellschaftlichen Zusammenhänge spiegeln sich im Klassenzimmer wider. Was im großen Ganzen passiert, passiert hier im Kleinen. Kinderrechte werden da manchmal zur Meinungsmache missbraucht, das ist eine Gefahr. Das müssen wir uns vor Augen halten.

Ein gutes Beispiel ist die verlässliche Ganztagsschule bis 16 Uhr. Eigentlich hat man sich darauf geeinigt. Aber wenn am Freitag ein Kindergeburtstag um 15 Uhr beginnt, wird die Verlässlichkeit gern ausgehebelt. Um das zu unterwandern, werden nicht selten die Kinder instrumentalisiert, die dann sagen, ich möchte aber unbedingt auf den Geburtstag gehen. Im Sinne der verlässlichen Struktur in der Gruppe ist so eine Ausnahme aber gegen das Gemeinwohl – denn Gemeinwohl braucht Regeln, die dann die nötige Struktur geben. Auch da sind wir inzwischen gezwungen, von unseren Regeln abzuweichen.

Zur Person

Kerstin Kinner

ist seit über 27 Jahren Lehrerin. Die Mutter von drei erwachsenen Kindern lebt mit ihrem Mann in Lilienthal. Seit 2005 ist sie Schulleiterin an der Grundschule am Borgfelder Saatland. Das Thema Kinderrechte beschäftigt die 52-Jährige tagtäglich.