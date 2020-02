Carl Emil Uphoffs Bild einer Madonna mit Kind hängt ständig in der Kapelle Maria Frieden in Worpswede. Die geplante Ausstellung mit weiteren Werken des Künstlers wurde nun abgesagt. Grund war die nationalsozialistische Vergangeheit des Malers. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Wer dieser Tage die Kapelle Maria Frieden in Worpswede betritt mit dem Wunsch die Ausstellung „Carl Emil Uphoff“ zu sehen, wird verwundert sein. Die Ausstellung ist abgesagt, nur ein Werk des Künstlers hängt in der Kirche: eine Madonna mit Kind, das Uphoff wohl um 1920 gemalt hatte. Es hängt schon seit Längerem dort, begleitet von einem kurzen Text über den Künstler. Eigentlich sollte im Rahmen der ökumenischen Vesper am Donnerstagabend eine Ausstellung mit Bildern des Worpsweder Autors und Malers in der Kapelle eröffnet werden. Doch stattdessen verkündete Rolf Podgornik vom Förderkreis des katholischen Gotteshauses vor Beginn der Andacht, warum die mithilfe des Enkels des Künstlers, Philipp Uphoff, ausgewählten Werke nicht als Ausstellung präsentiert werden.

Am vergangenen Wochenende hätten ihn zahlreiche Nachrichten mit Bedenken über das Vorhaben erreicht, berichtete Podgornik. Carl Emil Uphoff ist kein unumstrittener Name, die Vergangenheit in der Zeit des Nationalsozialismus belastet das Ansehen des Künstlers bis in die heutige Zeit. „Es herrschte große Betroffenheit“, sagte Podgornik über den Inhalt der Nachrichten. Somit fasste er, nach reiflicher Überlegung, zusammen mit dem Förderkreis der Kapelle Maria Frieden, die seit einigen Jahren den Kirchenraum mit Jahresausstellungen bestücken, den Entschluss, die geplante Ausstellung nicht zu zeigen. Heute habe man eine große Verantwortung eine klare Position zu beziehen und er wolle mit diesem Schritt klar stellen, so Podgornik, dass sich auch die Kirche von der Ideologie des Nationalsozialismus distanziere.

Carl Emil Uphoff könnte als politscher Wetterhahn bezeichnet werden, der sein Fähnlein nach dem Wind hing. Er gehörte zur zweiten Generation der Worpsweder Maler und war 1911 auf Einladung Heinrich Vogelers nach Worpswede gekommen. Er malte Landschaften, Stillleben, Menschen und auch religiöse Motive. Er lebte auf dem Brünjeshof, wo zuvor Paula Modersohn-Becker ihr Atelier hatte. 1920 verfasste er sogar ein Buch über die Künstlerin, zudem erscheinen Gedichte und Romane. Doch im Laufe der Jahre wandelte sich Uphoff: Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges kämpfte er noch an der Seite Heinrich Vogelers für den Kommunismus, später wurde er überzeugter Nationalsozialist.

Mitglied in der NSDAP

Er war Mitglied der NSDAP sowie Mitglied der Deutschen Arbeitsfront. Auch künstlerisch wurde er von seiner nationalsozialistischen Meinung geprägt, er veröffentlicht unter anderem Gedichte, die den „Führer“ verherrlichten. Zudem soll er, so ist es überliefert, bei anderen Künstlern nach „entarteten“ Werken gesucht haben. 1934 wurde Uphoff Ortswart der NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude. In der NSDAP brachte er es bis zum Kreishauptstellenleiter. Nach 1945 wurde er als „Mitläufer“ eingestuft, wodurch ihm lediglich für zwei Jahre die Wählbarkeit in öffentliche Ämter entzogen wurde. Er blieb in Worpswede und führte bis zu seinem Tod 1971 ein zurückgezogenes Leben.