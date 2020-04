Vorm Altar der Wilstedter Kirche steht die Osterkerze. (Kirchengemeinde)

Wilstedt/Tarmstedt. Auch wenn Gottesdienste, Gruppen, Kreise und andere Veranstaltungen der Kirchengemeinde derzeit coronabedingt ausfallen müssten: „Wir sind weiter füreinander da, Kirchen bleiben Kraftorte des Glaubens“, betont Pastor Benjamin Fromm. Die Kirchengemeinde sei derzeit, wie viele andere, besonders herausgefordert. „Dennoch ist uns daran gelegen, weiter erreichbar zu sein und auch zentrale Elemente unseres Glaubens weiter zu sagen und zu leben“, so Fromm: „Miteinander hoffen, füreinander beten.“ Für das wichtigste kirchliche Fest, Ostern, sei die Kirchengemeinde dabei zu überlegen, was im vorgegebenen Rahmen möglich ist.

Zunächst bis zum 19. April gibt es in den Kirchen in Wilstedt und in Tarmstedt Fürbitte-Stationen. Dort können die Gläubigen ihre persönlichen Fürbitten – selbstverständlich anonym – hinterlegen. „Wir können leider keine Stifte und ähnliches auslegen, deshalb bitten wir herzlich, die Fürbitten selbst zu formulieren und mitbringen“, so Fromm. Die Gäste ermuntert er: „Wandern Sie gerne um unsere Kirchen und Gemeindehäuser herum, es gibt auch andere schöne Dinge zu entdecken.“ Beispielsweise seien dort Aussagen zum Gebet zu finden, die von Konfirmanden in diesem Januar im Unterricht aufgeschrieben wurden.

Wer mag, könne seine Fürbitten auch per Mail verschicken. Pastor Benjamin Fromm ist unter benjamin.fromm@evlka.de erreichbar, Diakonin Sandra Rudat hat die Adresse sandra.rudat@evlka.de. Die Fürbitten würden am Sonntag zur Gottesdienst-Zeit von Pastor Fromm, der Diakonin oder von einem aus dem Lektoren-Team in der Kirche noch einmal vorgetragen werden. „Am Altar bei angezündeten Kerzen, so wie wir es auch jeden Sonntag gewöhnlich tun“, so Fromm.

Zudem ruft die Kirche zu „Mutmacher-Aktionen“ auf. Täglich um 19 Uhr seien alle Menschen eingeladen, gemeinsam „Der Mond ist aufgegangen“ zu singen oder zu musizieren – jeder und jede auf seinem Balkon, von seinem Fenster aus oder im Garten. Denn Singen verbinde und tue gut. Jeweils sonnabends werden Andachts-Impulse ausgelegt – in Wilstedt bei der Apotheke, bei Borgfeldt und Benstein und bei der Kirche, in Tarmstedt bei Lohmann sowie ebenfalls bei der Kirche. Mittwochs gibt es die Impulse aus der Reihe “Sieben Wochen ohne Pessismismus”.

Zudem verweist Fromm auf die Diakoniesozialstation Tarmstedt. Diese habe angeboten, als Vermittlungsstelle zu dienen. Wer Hilfe für kleine Erledigungen braucht, kann sich dort melden. Gerne vermittele die Station an Helfer aus der Kirchengemeinde oder auch an Vereine weiter. Wer selber helfen möchte, könne sich auch dort melden, die Station ist unter 04283/ 12 34 zu erreichen.

Auf der Homepage www.kirchengemeinde-wilstedt.de ist eine Sonderseite eingerichtet worden, unter der Kategorie “Besondere Zeit” gibt es aktuelle Hinweise zur örtlichen Situation, aber auch Verweise auf Aktionen, Texte und Videos der Landeskirche Hannover. „Denn es ist weiterhin viel los bei der Kirche, vieles davon zur Zeit zwischen den Zeilen oder digital. Es lohnt sich, dort hinzuschauen“, meint der Pastor. Auch die Nachbargemeinde Kirchtimke sei aktiv.