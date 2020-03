Weil keine Gottesdienste wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus stattfinden dürfen, verlegt die Kirche ihre Aktivitäten ins Internet und ans Telefon. (JASPERSEN)

Lilienthal. Keine Gottesdienste mehr in den Kirchen, keinen Geburtstagsbesuch vom Pastor, keine Gruppentreffen im Gemeindehaus: die Corona-Krise schränkt auch die Arbeit der Kirchengemeinden in der Region stark ein. Bis zum 19. April entfällt der Publikumsverkehr in Gottes- und Gemeindehäusern. Damit der Draht nach oben dennoch nicht abreißt und die Kirche für die Menschen da ist, bemühen sich die Gemeinden um Alternativen. „Oft denkt man als Erstes, da geht gar nichts mehr. Doch wenn man sich darauf einlässt und umschaltet, lässt sich doch noch vieles machen“, sagt der Lilienthaler Pastor Wildrik Piper.

Der Lilienthaler Kirchenvorstand will das Beste aus der schwierigen Lage machen. Man wolle die Krise als Chance nutzen, die digitalen Angebote der Kirche zu verstärken, sagte Vorsitzender Martin Heinlein vor einigen Tagen, als die Corona-Viren immer näher rückten. Selbst produzierte Podcasts und Online-Videos sollten auf der Internet-Seite veröffentlicht werden, aber auch Texte zu Gebet und Einkehr. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass dieser Anspruch nicht ganz zu halten ist. „Wir sind alle keine Medienprofis. Gute Podcasts oder Filme lassen sich nicht so aus dem Hut zaubern“, sagt Heinlein. Dieses Geschäft überlässt die Kirchengemeinde nun doch lieber den Könnern und hat einiges von dem, was die Landeskirche oder die Evangelische Kirche Deutschlands im Angebot hat, mit der Gemeinde-Hoempage verlinkt.

Doch es gibt auch eigene Ansätze: Die örtlichen Pastoren werden jetzt nicht abtauchen, weil sie wissen, dass sie gebraucht werden und weiter nah dran sein wollen an den Menschen. Der Plan lautet, „O-Töne“ von ihnen auf der Internet-Seite der Kirchengemeinde zu veröffentlichen - „kurze Statements, Andachten oder andere Texte. Nicht wie im Nachrichten-Ticker, sondern das soll sich nach und nach aufbauen“, sagt Martin Heinlein. Und Pastor Piper ergänz: „Es wäre schlimm, wenn die Kirche gerade in diesen schwierigen Zeiten verstummen würde.“

Auch wenn die Kirchen jetzt geschlossen sind, soll unter den Kirchenmitgliedern so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl aufkommen. So zünden im Pfarrhaus in Trupe die Pastoren Volkmar Kamp und Tanja Kamp-Erhardt jeden Mittag um 12 Uhr mit ihren Kindern eine Kerze an, sprechen ein Gebet und ein Vater unser. Gleiches passiert jeweils um 18 Uhr in der Klosterkirche und in der St. Jürgenskirche. Die Kirchenmitglieder sind eingeladen, sich zu Hause zu dieser Zeit einzuklinken. „Dadurch entsteht eine unsichtbare Verbindung, obwohl man sich gar nicht sieht“, sagt Pastor Piper zu der Aktion, die unter dem Motto „Dein Wort in Gottes Ohr“ steht.

Feste Sprechzeiten der Pastoren gibt es in Lilienthal anders als in anderen Kirchengemeinden nicht. Doch natürlich besteht die Möglichkeit, bei Bedarf einen der Seelsorger anzurufen. Die Chance, ihn oder sie ans Telefon zu bekommen, dürften ganz gut stehen. Fast alle Außentermine entfallen ja schließlich derzeit.

Zur Sache

Sieben-Punkte-Plan in Kirchtimke

Die Kirchengemeinde Kirchtimke hat einen Sieben-Punkte-Plan entwickelt, wie sie es schaffen will, ihre Arbeit fortzusetzen, obwohl die direkte Nähe zu ihren Mitgliedern nicht mehr möglich und alle Veranstaltungen und Gottesdienste bis auf weiteres entfallen. Gottesdienst: An ihre Stelle können häusliche Andachten in der Familie treten, schlägt Pastor Wolfgang Preibusch vor. Ablaufzettel, Gebete und Auslegungen können im Pfarramt telefonisch oder per E-Mail bestellt werden. Telefonandacht: Wer die Rufnummer 04289/9259309 wählt, kann dort ab sofort eine Andacht vom Pastor und einem Team hören. Telefon und Seelsorge: Über Telefon und E-Mail ist das Pfarramt weiterhin erreichbar. Eine Telefonsprechstunde ist zunächst werktags bis Ostern von Montag bis Freitag eingerichtet, jeweils von 10 bis 11 Uhr und von 17 bis 18 Uhr. Mediendienst: Die Sonntagspredigt mit Gebeten ist auf der Homepage der Kirchengemeinde jeweils für den Sonntag als mp3 eingestellt, gelegentlich auch frühere Gottesdienste und das kann am PC, Laptop oder Smartphone gehört werden. Aktion zum Mitmachen: Viele Gemeinden bundesweit wollen Verbundenheit zeigen: täglich um 19 Uhr, Kerze ins Fenster stellen, freies Gebet, Vaterunser… oder mit einer ähnlichen Aktion „Der Mond ist aufgegangen“ singen. Pilger-Andachten in kleinster Zahl: Für Karfreitag und Ostern bietet die Kirchengemeinde voraussichtlich Pilger-Andachten rund um Gemeindehaus und Kirche an. Beim Spaziergang zu zweit oder zu dritt können Texte, Bilder und Meditationen „auf dem Weg“ an mehreren Stationen bedacht und verinnerlicht werden. Das geht natürlich nur, wenn keine Ausgangssperre erlassen wird. Sonntagsaktion: Das Pfarramt wird jeden Sonntag ein Lied vorschlagen, das zeitgleich um 10 Uhr in Haus und Garten gesungen werden kann, jetzt am 22. März steht auf dem Programm: EG 604, Wo ein Mensch Vertrauen gibt.