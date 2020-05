Auch in der Zionskirche in Worpswede ist wieder mehr Leben. Am Pfingstsonntag etwa findet um 10 Uhr ein Lektorinnengottesdienst mit Christiane Schneider statt. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal/Borgfeld/Worpswede/Kirchtimke. Die Corona-Krise ist eine Herausforderung auch für die Kirchengemeinden. Viele von ihnen stampften innovative Ideen aus dem Boden, um die Gläubigen zu erreichen. Während ein Digitalisierungsschub durch die Gemeinden ging, lebten zugleich alte Formen der Kommunikation – längere Telefonate und die Wertschätzung auf Papier – wieder auf. Gestreamte Gottesdienste, mehr Andachten im Freien, Mutmach-Aktionen, Whatsapp-Treffen mit den Konfirmanden – was bleiben könnte von der Corona-Zeit, haben wir die Kirchengemeinden in der Region gefragt.



Zuversicht bestimmt die Arbeit von Tanja Kamp-Erhardt. Für die Pastorin der evangelischen Kirchengemeinde Lilienthal birgt die Corona-Krise durchaus positives Potenzial. Es seien so viele kreative Initiativen entstanden, über die sie sich freue. Die Whatsapp-Andachten hätten nahezu 100 Jugendliche erreicht, ein „schickes Format, mit dem man vieles machen kann“, findet Kamp-Erhardt. Die Pastorin weiß, wie wichtig Symbole in einer Krise sind. So lud die Kirchengemeinde die Mitglieder ein, ihren Gefühlen der Corona-Zeit Ausdruck zu verleihen und bunte Steine mit Wörtern wie „Wut“ oder „Überforderung“ an der Truper Kapelle abzulegen. Die Aktion findet die Pastorin so gut, dass man sie beibehalten könne, sagt sie. Ein anderes Mitmachformat, das in ihrer Gemeinde während der Krise geboren wurde, könnte ebenfalls Zukunft haben: das themenbezogene Geo-Caching für den Konfirmanden-Unterricht, das sich für Zweierteams anbietet. Beibehalten werden möglicherweise auch digitale Gebetsangebote und Predigttexte zum Mitnehmen. Fortgesetzt werden solle auf jeden Fall das tägliche zeitgleiche individuelle Gebet zu einer bestimmten Uhrzeit. Ob die Krise die Menschen empfänglicher macht für den Glauben, das vermag sie noch nicht einzuschätzen, sagt sie. Vielleicht hätten die Menschen jetzt mehr Zeit, sich zu fragen, was wirklich zähle. Angst, dass Gläubige sich in der Corona-Zeit von der Kirchengemeinde abwenden, habe sie nie gehabt.



Auch auf die außergewöhnlichen Momente des Lebens wirkt sich das Coronavirus aus. Viele Kirchengemeinden verschoben Taufen. Das wollte Borgfelds Pastor Clemens Hütte nicht und hatte eine Idee: Nicht der Seelsorger gießt dem Täufling das Wasser über den Kopf, sondern ein Familienmitglied. „Das könnte ein schönes Ritual auch für später werden“, findet Clemens Hütte. Seine Kollegin Almut Wichmann kann sich zudem gut vorstellen, dass zukünftig mehr Gottesdienste, Andachten und auch andere Veranstaltungen im Freien stattfinden. Das meint auch Hüttenbuschs Seelsorger Reiner Sievers. Almut Wichmann überlegt außerdem, auch in der Nach-Corona-Zeit Beiträge der Kirchenmusiker aufzunehmen und ins Netz zu stellen. Die Pastorin ist überzeugt, dass es ihrer eigentlich sehr lebendigen Kirchengemeinde auch künftig gelingen wird, für die unterschiedlichen Gemeindemitglieder mit kreativen Angeboten attraktiv zu bleiben. Kollege Hütte ist sich sicher, dass die Kirchengemeinde unter den Corona-Einschränkungen keine Mitglieder verliert, aber auch keine neuen gewinnt. Viel mehr Schaden füge die Debatte um die umstrittenen Aussagen des Bremer Pastors Olaf Latzel der Kirche zu, meint er.



Dass sich ein Gemeinschaftserlebnis nicht eins zu eins in den digitalen Raum verschieben lässt und sie wie die meisten Menschen lieber den direkten Kontakt suchen, betonen alle Kirchenvertreter, mit denen wir sprachen. An Videokonferenzen und gestreamten oder aufgezeichneten Gottesdiensten werden sie aber wohl festhalten, sagen etwa Grasbergs Pastor Thomas Riesebeck, Christiane Schneider vom Worpsweder Kirchenvorstand und Hüttenbuschs Seelsorger Sievers. Er und Kirchtimkes

Ein Engel wacht über ein Grab auf dem Friedhof der Zionskirche. (CARMEN JASPERSEN)

Pastor Wolfgang Preibusch zeigen aber auch Skepsis. „Die digitalen Medien sind kein Allheilmittel, aber ergänzen Vorhandenes“, meint Sievers, der den Whatsapp-Austausch etwa mit den Konfirmanden-Eltern schätzt, aber auch auf Telefonate und Karten setzt. Videokonferenzen für die interne Kommunikation hätten sich bewährt, finden er und sein Kollege Preibusch, aber für die Gemeindearbeit überschätze er die digitalen Medien nicht, zumal die Älteren in seiner Kirchengemeinde wenig Gebrauch vom Internet machten und die wenigsten von ihnen ein Smartphone besäßen, betont Preibusch. Die digitalen Angebote seien lediglich für den Übergang gut, für ihn sei der direkte Kontakt zu den Menschen wichtig. Obwohl die Zeiten mühsam seien, „versinken wir als Kirche nicht in Selbstmitlied“, betont der Kirchtimker Pastor. Und Reiner Sievers ist sich sicher, dass in Hüttenbusch kein Kirchenmitglied das Gefühl habe, im Stich gelassen worden zu sein.



Künftig den Geburtstagskindern nicht nur zu schreiben, sondern sie auch anzurufen, das erwägt Christiane Schneider vom Worpsweder Kirchenvorstand. „Denn ich habe in den letzten Wochen gemerkt, dass tiefgründige Gespräche auch am Telefon möglich sind.“ Bei Begegnungen auf dem Friedhof oder bei anderen Gelegenheiten habe sie gespürt, dass die Menschen der Kirchengemeinde treu geblieben seien. Mehr noch: „Ich habe sehr viel Zuversicht gewonnen, dass unter Corona viele Samen aufgegangen sind, die zu viel Mitmenschlichkeit und gegenseitiger Aufmerksamkeit führen.“



Superintendentin Jutta Rühlemann vom Kirchenkreis Osterholz freut sich, dass die Kirchen wieder öffnen können. „Mit viel Kreativität sind Ideen umgesetzt worden, um Kontakt untereinander zu halten und zu Hause feiern zu können. Doch jetzt können wir wieder feiern, mit Abstand, in kleinen Gruppen, aber live“, betont sie. Die Kirchengemeinden hätten in den vergangenen Wochen viel ausprobiert, um digital den Kontakt zu den Gläubigen zu halten und damit auch viele junge Leute angesprochen. Menschliche Nähe hätten sie zudem über das Telefon und Briefe oder Karten geschaffen. Ob die Verbundenheit mit der Kirche in der schweren Zeit abgenommen oder zugenommen habe, könne sie nicht einschätzen. „Viele suchten den Kontakt, wir finden zwar für vieles keine Lösung, aber stehen als Gesprächspartner zur Verfügung.“ Gespürt habe sie einen großen Bedarf an Unterstützungsangeboten der Diakonie. Verstärkt nachgefragt wurden etwa Sucht- und Schuldnerberatungen.

Zur Sache

Plädoyer für Experimentierfreude

Jugendarbeit findet trotz Corona statt – halt digital oder am Telefon. So sieht es Kathrin Beushausen. Die Worpsweder Diakonin hat erfahren, dass die Corona-Krise nicht nur belastet, sondern auch Neues entstehen lässt. „Es ist eine Chance für die Kirchengemeinde, dass Kirche mehr in das moderne Leben eintaucht und vorhandene Strukturen besser nutzt“, meint die Diakonin der Zions-Kirchengemeinde. Durch neue Kommunikationskanäle wie Videokonferenzen werde die Arbeit der Kirchengemeinde vereinfacht. Die 26-Jährige plädiert für ein Nebeneinander von Neuem und Altem. „Das eine ist nicht besser oder schlechter.“ Den Älteren sei es wichtig, Papier in der Hand zu halten, die Jugendlichen bräuchten für ihren Austausch andere Kanäle. Die jungen Leute hätten per Videokonferenz außerdem die Neu-Gestaltung des Jugendraums im Gemeindehaus geplant, Stellungnahmen unterbreitet und seien über die digitalen Austauschrunden zum Mitdenken angeregt worden, freut sich Beushausen. Experimentierfreudig bleiben, mutig sein, Dinge ausprobieren, das erhofft sie sich für die Nach-Corona-Zeit. „Wir haben in der Zeit gesehen, dass vieles möglich ist.“ Dazu zählt sie unter anderem die Whatsapp-Andachten. Begrüßen würde sie es, wenn die evangelische Jugend die in der Corona-Zeit geborene Einkaufshilfe für Ältere weiterführe, wenn es „diesen Blick auf die Bedürfnisse der Menschen in der Kirchengemeinde auf allen Ebenen“ weiterhin gebe. Statt Jammern auf hohem Niveau könne man auch gucken, was gut laufe, findet die Diakonin. „Wir erreichen immer noch einen Großteil der Jugendlichen. In der Kirchengemeinde findet jeder seinen Platz und eine Nische.“