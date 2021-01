Währen des ersten Lockdown im vergangenen Frühling hatte die Kirchengemeinde Grasberg Bastelsets für Grasberger Kinder zusammengestellt und an die Haustüren geliefert. Jetzt gibt es die Fortsetzung, diesmal auch für die Kirchengemeinde Hüttenbusch. (FR)

Grasberg/Worpswede. Im Frühling sorgte die Grasberger Kirchengemeinde während des Lockdown mit wöchentlichen Bastelsets bei Kindern und Familien für einen kreativen Zeitvertreib. Nun ist der neuerliche Lockdown verlängert. Anlass für das Kirchenspaß-Team um die Diakonin Kerstin Tönjes, seine Arbeit für Grasberger Kinder wieder aufzunehmen, und diesmal auf Hüttenbuscher Kinder zu erweitern. Die Kirchengemeinden beider Orte kooperieren.

Jeweils mittwochs werden auf den Facebook-Seiten „Grasberger Kirchenspaß in Corona-Zeiten“ und „Hüttenbuscher Kirchenspaß in Corona-Zeiten“ sowie auf den Internetseiten der Kirchengemeinden Grasberg unter www.kirchengemeinde-grasberg.de und Hüttenbusch (kirchengemeinde-huettenbusch.wir-e.de/aktuelles) ein neues Bastelangebot vorgestellt. Bis zum darauffolgenden Sonnabend können sich die Kinder dann über das soziale Netzwerk, per E-Mail an Kerstin.Toenjes@evlka.de oder telefonisch unter 04208/ 35 08 dafür anmelden, und montags bekommen sie das kostenfreie Bastelmaterial kontaktlos vor die Tür gestellt, so Kerstin Tönjes. Wer neben dem aktuellen Angebot besondere Bastelwünsche habe, könne sich direkt an die Grasberger Diakonin wenden.

Kerstin Tönjes ist sich bewusst, dass die derzeitige Situation Familien einiges abverlangen kann. Daher bittet sie Eltern, die spüren, „dass bei ihnen die Hütte brennt“, sich bei ihr zu melden. Sie sagt: „Es gibt viele Menschen, die bereit sind, zu unterstützen. Zum Beispiel Ehrenamtliche, die mal für ein oder zwei Stunden die Kinderbetreuung übernehmen, während die Eltern spazieren gehen.“ Tönjes will Mut machen: „Gemeinsam schaffen wir das!“