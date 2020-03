Der Kindergarten in Niedersachsen ist gebührenfrei. Das gilt jedoch nicht für Krippen- und Hortplätze. Weil das Angebot wegen des Coronavirus ausfällt, bekommen Eltern in Lilienthal die Gebühren nun erstattet. (Daniel Karmann)

Lilienthal. Aufgrund der Schließungen von Kindertagesstätten wegen der Corona-Krise erlässt die Gemeinde Lilienthal den Eltern von Krippen- und Hortkindern die Gebühren. Dies geht aus einer Mitteilung der Verwaltung hervor. Betroffen davon sind nach Angaben von Amtsleiter Andreas Cordes die Zahlungen für 230 unter Dreijährige in den Krippen sowie 36 Jungen und Mädchen, die den Hort derzeit nicht besuchen dürfen. Die Gebührenbefreiung gilt nicht nur für die kommunalen Einrichtungen, sondern auch für die Einrichtungen der freien Träger wie DRK, Kirche und Lebenshilfe. Nicht betroffen sind die Kindergartenkinder. Für sie müssen in Niedersachsen ohnehin keine Gebühren bezahlt werden.

„Wir werden die Abbuchungen stoppen und die Eltern der kommunalen Kitas informieren“, erklärt der Amtsleiter. Andreas Cordes geht davon aus, dass auch die freien Träger eine Information verschicken werden. Während andernorts noch über die Gebührenbefreiung aufgrund der Corona-Krise diskutiert wird, gibt es in Lilienthal eine klare Regelung unabhängig von der aktuellen Situation. Die Satzung der Gemeinde sieht vor, dass die Gebühren erstattet werden, wenn die Einrichtung länger als sechs Werktage geschlossen ist. „Da die Einstellung des Betriebes aufgrund des Coronavirus länger als sechs Werktage dauern wird, werden somit die Gebühren an die Eltern erstattet beziehungsweise vorübergehend nicht erhoben“, heißt es dazu in der Mitteilung der Gemeinde. Wann und wie die Gebühren erstattet werden, wird zurzeit im Rathaus geklärt. In Anbetracht der aktuellen Situation bittet Bürgermeister Kristian Tangermann um etwas Geduld.