Die Leiterin des Kindergartens in Ostertimke, Meike Ohrmann-Möller, schaut sich mit Aileen (links) und deren Schwester Melina die neue Nisthilfe für Wildbienen an. (Johannes Heeg)

Kirchtimke. Der kommunale Kindergarten „Abenteuerland“ in Ostertimke ist der Gemeinde Kirchtimke lieb und teuer. Die Einrichtung, untergebracht in der alten Schule an der Hemeler Straße, ist mit Abstand das teuerste Projekt, das sich die 960-Einwohner-Gemeinde leistet. Zwar leistet auch die Nachbarkommune Westertimke einen Beitrag, bei zehn pädagogischen Fachkräften, zwei Putzfrauen und einem Hausmeister kommt aber allein an Personalkosten einiges zusammen. Hinzu kommen regelmäßig Investitionen in die Bausubstanz. Doch eine gute Kinderbetreuung ist politisch gewollt. „Da steht das ganze Dorf dahinter“, sagt Bürgermeister Frank Tibke.

Der hat die Einrichtung als kleiner Pöks selbst besucht, da war das noch ein Spielkreis. Vor zehn Jahren machte die Gemeinde daraus den Kindergarten „Abenteuerland“, und dieser Anlass soll am Sonnabend, 21. September, mit einem bunten Programm gefeiert werden. Was sich über die Jahre nicht verändert hat: „Der Kindergarten ist eine Herzensangelegenheit des Bürgermeisters“, sagt Tibke. Das treffe auf ihn selbst zu, und auch für seinen Vorgänger Armin Springwald, der noch immer als Hausmeister viel Zeit und Mühe in große und kleine Reparaturen und Verschönerungsarbeiten steckt.

Rechtzeitig vor dem Kita-Fest sind nun auch die Arbeiten auf dem weitläufigen Außengelände weitgehend abgeschlossen worden. 23 Kubikmeter nach Holz und Harz duftender Hackschnitzel haben Eltern in einer Sonnabend-Aktion auf dem Gelände verteilt. Neu ist ein eigener umzäunter und von einer Buchenhecke umsäumter Bereich für die Krippenkinder, den die Gemeinde geschaffen hat, indem sie einige Autostellplätze um ein paar Meter versetzt hat. Dort wird derzeit ein Kletterhaus errichtet, die neue Nestschaukel steht schon. Geht man durch die Pforte in den Bereich für die größeren Kinder, der auch als allgemeiner Spielplatz fürs Dorf dient, stößt man auf die neue Matschecke mit einer Schwengelpumpe, mit der die Kinder sich mit Wasser versorgen können.

Und noch einiges mehr ist dort zu entdecken. Beete mit Erdbeeren und anderen Früchten gibt es, Hochbeete mit Kräutern und eine Outdoor-Küche, die Kita-Eltern aus Paletten zusammengezimmert haben. Die Backförmchen und Teller, mit denen die Kinder spielen, werden nicht weggeschlossen, sondern bleiben stets in einer Wanne direkt vor Ort. „Wir haben uns das von der Hammestrand-Initiative in Neu Helgoland abgeguckt“, so Kita-Leiterin Meike Ohrmann-Möller. Nebenan liegen einige Baumstämme, die Eltern aus dem Schierk-Wald geholt haben. Sie dienen den Kindern zum Balancieren und Klettern, und auch Zirkusvorstellungen sind dort schon über die Bühne gegangen.

Sinnespfad ist in Arbeit

An einer anderen Ecke können die Kinder einem Klanggerüst Töne entlocken, indem sie mit Stöckchen auf Töpfe, Pfannen oder Holzstücke schlagen. Neu ist die Nisthilfe für Wildbienen, die Tibkes Frau Melanie nach den Empfehlungen des Naturschutzverbands BUND gebaut hat. Sie steht inmitten einer kleinen Bienenweide, in der noch ein wenig Platz ist. „Da können die Kinder Blumen säen und schauen, was wächst“, so Ohrmann-Möller. Noch in Arbeit ist ein Sinnespfad.

Die Transformation des Geländes zu einem Naturspielplatz sei ein Gemeinschaftsprojekt des Dorfes, betont der Bürgermeister. Eltern und Dorfbewohner hätten viel Eigenleistung in die Umgestaltung gesteckt. Finanzielle Unterstützung kam von den Nachbarn aus Westertimke sowie von der Sparkasse Rotenburg Osterholz, die dem Kindergarten aus einem Förderprojekt namens „Wissen und Umwelt“ 6500 Euro zugesprochen hat.

Der Kindergarten „Abenteuerland“ ist eine integrative Einrichtung, die auch Kinder mit Handicap aufnimmt. Das könnten Kinder mit Downsyndrom sein oder Kinder mit Sprachauffälligkeiten. Um die Lütten zu fördern und sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen, kämen regelmäßig Fachleute wie Logopädinnen, Krankengymnastinnen oder Ergotherapeuten ins Haus. „Die Kinder haben daher nachmittags frei und Zeit zum Spielen und müssen nicht zu einer Praxis fahren“, so Kita-Leiterin Ohrmann-Möller. Außer der Integrationsgruppe gebe es eine Krippe mit derzeit elf Kindern unter drei Jahren sowie im Obergeschoss eine altersgemischte Elementargruppe mit Platz für 22 Kinder von Drei bis Sechs. Geöffnet ist der Kindergarten „Abenteuerland“ montags bis freitags von 7.30 bis 14 Uhr. Weitere Infos unter Telefon 04289/ 12 18.

Das zehnjährige Bestehen des Kindergartens „Abenteuerland“ soll am Sonnabend, 21. September, von 14.30 bis 17.30 Uhr gefeiert werden. An diesem Tag der offenen Tür soll es eine Hüpfburg geben, eine Schminkstation und eine Spielstraße. Für Unterhaltung sorgen eine Flötengruppe und der Kirchtimker Musikzug, zur Stärkung gibt es Kaffee und Kuchen.