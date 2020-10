Eltern äußern Kritik, weil in der Kita Trupermoorer Kinderkahn in Lilienthal zuletzt nicht alle Kinder aus der hauseigenen Küche mit einer Mittagsmahlzeit versorgt werden konnten. Die Gemeinde hat das Problem nun gelöst. (Julian Stratenschulte/dpa)

Lilienthal. Weil die Kapazitäten ausgereizt waren, konnten in der Kindertagesstätte Trupermoorer Kinderkahn zuletzt nicht alle Kinder wunschgemäß mit einem Mittagessen aus der hauseigenen Küche versorgt werden. Für das Problem gibt es jedoch jetzt eine Lösung: Ein externer Caterer übernimmt seit Anfang der Woche die Mittagsverpflegung der Hortkinder. Das soll Luft schaffen, um in der Kita-Küche Mahlzeiten in ausreichender Menge für den Kindergarten und die Krippe zubereiten zu können. Zusätzlich will die Gemeinde bei der Ausstattung nachrüsten. Ab der nächsten Woche soll kein Kind mehr von der Mittagsverpflegung ausgeschlossen sein, heißt es aus dem Lilienthaler Rathaus.

Eltern hatten sich Anfang der Woche an die WÜMME-ZEITUNG gewandt, um auf die aus ihrer Sicht missliche Lage hinzuweisen. Demnach waren die Kinder, die neu in die Gruppen aufgenommen wurden, seit dem Sommer von der Mittagsverpflegung ausgenommen, obwohl das anders gewünscht und dies schon bei der Anmeldung klar war. Die Absage kam bei den Betroffenen nicht gut an, sie hätten sich eine schnellere und pragmatische Lösung gewünscht.

Fachbereichsleiter Andreas Cordes weist auf den Ausbau der Kita-Plätze in Trupermoor hin und darauf, dass immer mehr Eltern die Mittagsverpflegung ihrer Kinder wünschen. Die Nachfrage liege jetzt bei 105 Essen am Tag, womit die Küche mit ihren drei Mitarbeitern mehr als ausgelastet sei.