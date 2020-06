Für die Kinder, die die Tarmstedter Kindergärten besuchen, soll es auch in den Sommerferien keine Lücke in der Betreuung geben, heißt es vom Betreiber DRK (Symbolbild). (Bernd Thissen)

Tarmstedt. Mitten in den Sommerferien gibt es eine Woche, in der die beiden Tarmstedter Kindergärten Rasselbande und Fasanenweg gleichzeitig geschlossen haben. Das könnte für Eltern ein Problem werden, die Corona-bedingt ihren Urlaub schon aufgebraucht haben und arbeiten müssen. Sollte sich die Betreuungsfrage tatsächlich stellen, wird das DRK, Betreiber der beiden Einrichtungen, für eine Notbetreuung sorgen – zum Beispiel in Zeven, wie Iris Weber auf Anfrage sagte. Bislang, so die Fachbereichsleiterin für die pädagogischen Einrichtungen des DRK-Kreisverbandes Bremervörde, gebe es allerdings „noch nicht außergewöhnlich viele Anfragen“.

Weber vermutet als Grund für das geringe Interesse, dass viele Eltern von Kita-Kindern auch Kinder haben, die zur Schule gehen. „Und in den Schulen gibt es ja keine Ferienbetreuung, darauf sind die Eltern ja eingestellt.“ Dennoch macht sie deutlich: „Wir werden alles tun, was wir können, um betroffenen Eltern zu helfen.“ Eltern sollten ihren Bedarf beizeiten den jeweiligen Kita-Leitungen melden.

Derzeit dürften die Kindertagesstätten wegen der Abstandsregeln generell höchstens zur Hälfte ausgelastet werden. „Wir haben Anfragen von Eltern für die Zeit ab dem 8. Juni, die wir bis jetzt ablehnen müssen“, berichtet Weber. Man hoffe auf „eine weitere Lockerung der Corona-Regeln“. Leider kämen neue Verordnungen vom Land meist sehr kurzfristig freitags, was die Planung nicht gerade erleichtere.

Den Idealfall, dass es bei den Kindergärten überhaupt keine Schließungszeiten mehr gibt und die Einrichtungen „das ganze Jahr durchlaufen“, den werde es wohl so schnell nicht geben. „Dafür bräuchten wir viel mehr Personal, und das gibt es auf dem Markt nicht. Wir haben Fachkräftemangel.“ Außerdem würden dann auch die Kosten stark steigen.

Gedanken zur Kinderbetreuung im Landkreis Rotenburg hat sich unterdessen auch die aus CDU, FDP und Wählergemeinschaft bestehende Mehrheitsgruppe im Kreistag gemacht. Für die Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Dienstag, 9. Juni, hat CDU-Fraktionschef Marco Prietz einen Antrag eingebracht, dessen Sinn er so umschreibt: „Es sollte aus unserer Sicht das gemeinsame Anliegen von Landkreis, Gemeinden und Betreibern sein, unsere Region so familienfreundlich wie möglich zu präsentieren.“

Im Beschlussvorschlag heißt es: „Der Landrat wird gebeten, in den Gesprächen mit den Kommunen und Kita-Betreibern das gemeinsame Anliegen zu unterstützen, die in den Kitas im weiteren Jahresverlauf auf das unbedingt notwendige Maß zu begrenzen sowie im Falle zwingend notwendiger Schließzeiten zusätzliche Kapazitäten der Notbetreuung vorzuhalten.“

Es geht nicht um finanzielle Fragen

Das klingt einigermaßen wolkig, was gar nicht anders sein kann, denn der Landkreis Rotenburg hat gar keinen direkten Einfluss auf die Kitas, da er die Kinderbetreuung seit vielen Jahren auf die Kommunen übertragen hat. Prietz geht es vielmehr darum, dass der Landkreis und sein Jugendamt „insbesondere eine koordinierende, moderierende und planende Funktion übernehmen“, wie er auf Nachfrage erläuterte.

„Wir wünschen uns ein Signal, dass der Landkreis Kita-Betreiber unterstützt, die auf Schließzeiten verzichten wollen“, so Prietz. Bei der Reduzierung der Schließzeiten und der Einrichtung von Notbetreuungsangeboten gehe es nicht um finanzielle Fragen, bei denen der Kreis helfen könnte, sondern vielmehr um die Lösung der organisatorischen Punkte, wie Urlaubsansprüche des Personals oder Personal, das den Risikogruppen angehört.

Prietz verweist auf die Landkreise Cloppenburg und Vechta. Dort gebe es Initiativen auf Kreisebene, in denen Landkreis, Gemeinden und Kita-Betreiber das gemeinsame Ziel verfolgten, auf Schließzeiten bis Weihnachten möglichst zu verzichten oder diese Zeiten auf ein notwendiges Minimum zu begrenzen. „Dieses Ziel finden wir auch für den Landkreis Rotenburg wünschenswert.“

Sofern Schließzeiten nicht zu vermeiden seien, gebe es bereits in vielen Gemeinden erprobte gute Ansätze für Notbetreuungsangebote in jenen Fällen, in denen Eltern aus beruflichen Gründen tatsächlich keine Chance hätten, ihre Kinder selbst zu betreuen. Laut Prietz gebe es „vielerorts partnerschaftliche Modelle, in denen Gruppen zusammengelegt werden oder Kitas untereinander Härtefälle auffangen und eine Betreuung über Kreuz sicherstellten.