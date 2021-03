Das Kita-Personal in der Samtgemeinde Tarmstedt kann sich seit dieser Woche einmal wöchentlich selber auf Covid-19 testen. (Zacharie Scheurer/dpa)

Tarmstedt. Kostenlose Corona-Selbsttests für das pädagogische Personal der Kindergärten in den Mitgliedsgemeinden hat die Samtgemeinde Tarmstedt beschafft. Die Verteilung der Testkits habe in dieser Woche begonnen, sagte Katrin Alpers von der Samtgemeindeverwaltung auf Anfrage. Die Anzahl der bestellten Testkits sei so berechnet, dass jede Erzieherin und jeder Erzieher bis Ende April einmal pro Woche einen Test an sich selber vornehmen könne. Da es sich dabei um jenes Produkt handele, mit dem sich in Österreich die Grundschulkinder selber testen, gehe die Verwaltung davon aus, dass die Anwendung gut funktioniere. Sollten Probleme auftreten, würden Schulungen angeboten. Beschafft worden sei das Material vom Roten Kreuz. „Die kaufen große Mengen, sodass wir von den günstigen Preisen profitieren“, so Alpers. Die Kosten dafür teilten sich Land und Landkreis.

Im Landkreis Rotenburg gibt es seit Mittwoch 23 neue Corona-Fälle. Insgesamt wurden bisher 2639 Fälle gezählt, aktuell sind 158 Infizierte bekannt. Acht von ihnen sind in einer Klinik.