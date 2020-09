Ein Anwohner der Nordsoder Straße beklagte sich über unverständliche Geschwindigkeitsregelungen: Aus Richtung Karlshöfen stehe ein Warnschild „besonders starker Wildwechsel“, aber kurz davor werde die Tempobegrenzung auf 70 Kilometer pro Stunde aufgehoben. Ortsvorsteher Frank Bohling plädiert für ein durchgehendes Limit auf der Landesstraße. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Es war die erste Bürgerversammlung, die in der Gemeinde Worpswede seit Beginn der Corona-Krise stattfand, und die Teilnehmerzahl war, wie vorauszusehen, überschaubar: Elf Bürger konnte der Ortsvorsteher Frank Bohling im Dorfgemeinschaftshaus von Ostersode begrüßen; die Einhaltung der Abstandsregeln war daher kein Problem.

Bürgermeister Stefan Schwenke berichtete, die Seitenstreifen an der Meinershagener Straße, deren Zustand in der vorigen Bürgerversammlung vor eineinhalb Jahren kritisiert wurde, seien mittlerweile erneuert worden – „aber schlecht!“, warf ein Teilnehmer ein. Am Dorfgemeinschaftshaus soll möglichst bald ein Router für kostenloses WLAN angebracht werden, der von der Gewerbevereinigung Worpswede (GeWo) aus einem öffentlichen Förderprogramm bestellt wird.

Ortschaft wächst wieder

Auch auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie ging der Bürgermeister ein: Die Fachausschüsse des Gemeinderats tagen wieder in der Ratsdiele, die Zuhörerzahl ist begrenzt. Der Gemeinderat weicht in den Schützenhof Hüttenbusch aus, weil dessen Saal groß genug ist. „Da geht es so gerade.“ Die meisten Bürgerversammlungen müssen aber abgesagt werden. Auch finanziell spürt die Gemeinde die Corona-Krise – bei der Gewerbesteuer ist ebenso wie bei der Einkommenssteuer mit Mindereinnahmen zu rechnen, das Hallenbad und die Museen waren geschlossen. Zwar bekommt die Gemeinde in diesem Jahr 1,5 Millionen Euro Bedarfszuweisungen vom Land, sagte Schwenke, und das werde auch dazu beitragen, dass der Haushalt mit einer „virtuellen schwarzen Null“ enden werde, es sei aber keine strukturelle Verbesserung.

Mitte Januar hat der Bürgermeister einen Brief an den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil geschrieben mit der Bitte, nach Wegen für eine Entschuldung der Gemeinde zu suchen. Die Antwort kam Anfang Mai, nicht vom Ministerpräsidenten, sondern von einem Referenten des Innenministeriums, und viel stand nicht drin: Die Voraussetzungen, direkt von den Entschuldungsprogrammen des Landes zu profitieren, lägen für Worpswede nicht vor. Der Referent konnte nur Hoffnung darauf machen, dass die Bedarfszuweisungen in den nächsten Jahren steigen werden. „Da war ich schon ein bisschen enttäuscht“, sagte Schwenke.

Jetzt wandte man sich wieder Näherliegendem zu. Frank Bohling sagte, nach zögerlichem Anlauf beginne die Außenbereichssatzung für Ostersode, mittels derer auf den alten Hofstellen neue Wohnhäuser gebaut werden können, Wirkung zu zeigen. Es zögen wieder junge Familien mit Kindern in die Ortschaft. Ein Anwohner der Nordsoder Straße (Landesstraße 165) beklagte sich über unverständliche Geschwindigkeitsregelungen: Aus Richtung Karlshöfen stehe ein Warnschild „besonders starker Wildwechsel“, aber kurz davor werde die Tempobegrenzung auf 70 Kilometer pro Stunde aufgehoben. „Das ist doch absurd“, meinte der Bürger – in diesem Jahr habe er schon drei tote Rehe vor seinem Grundstück gefunden. Frank Bohling hält es für sinnvoll, wenn auf der L 165 durchgehend Tempo 70 gelten würde. Dann würde zwar wahrscheinlich immer noch 90 gefahren, aber wenigstens nicht mehr 120. Stefan Schwenke will sich deshalb an die Landesstraßenmeisterei wenden.

Ein anderer Teilnehmer sagte, an der Einmündung der Neuen Straße in die L 165 blockiere eine große Hecke die Sicht für einbiegende Autofahrer. Der dort aufgestellte Spiegel, der zudem morgens oft beschlagen sei, helfe selbst hochsitzenden Traktorfahrern nicht, meinte ein Landwirt. Außerdem sollten Straßen mit Tonnagebeschränkungen auf 7,5 Tonnen für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben werden. Ein Traktorgespann, das mit Häcksel beladen sei, wiege 32 Tonnen. Bisher sei stillschweigend geduldet worden, dass solche Fahrzeuge auf den Straßen fahren, sagte Frank Bohling, jetzt will der Bürgermeister sich dieses Problems annehmen. Auch die gläsernen Haltestellenhäuschen, die laut einem Bürger inzwischen fast undurchsichtig sind, sollen gelegentlich gereinigt werden.