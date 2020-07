Die Hammeniederung aus der Vogelperspektive. Eine Fläche von 3344 Hektar steht dort unter Natur- und Landschaftsschutzschutz. (von Lachner)

Landkreis Osterholz. Das Lüneburger Oberverwaltungsgerichts hat in drei Normenkontrollverfahren die Rechtmäßigkeit der Sammelverordnung des Landkreises Osterholz über Natur- und Landschaftsschutzgebiete in der Hammeniederung und im Teufelsmoor bestätigt. Wie berichtet hatte es gegen die Sammelverordnung insgesamt fünf Klagen gegeben, drei von ihnen hat das Gericht nun abgewiesen. Geklagt hatten der Eigentümer des Campingplatzes hinter der Hammehütte in Neu-Helgoland bei Worpswede sowie zwei Landwirte aus der Stadt Osterholz-Scharmbeck, die landwirtschaftliche Flächen in den beiden Schutzgebieten besitzen.

Eine weitere Klage wurde vom klagenden Landwirt zurückgezogen. Die fünfte Klage, in der es hauptsächlich um die jagdliche Nutzung in einem Eigenjagdbezirk geht, wurde vom Gericht zurückgestellt. Behörden und Kläger seien laut Landkreis in Gesprächen, um in diesem Fall eine außergerichtliche Einigung zu erreichen.

Die drei Antragsteller hatten in den Verfahren geltend gemacht, die Unterschutzstellung schränke die Nutzbarkeit ihrer Grundstücke in unzulässiger Weise ein. Der vierte Senat des Oberverwaltungsgerichts hat dies zurückgewiesen. Die Unterschutzstellung der Gebiete sei rechtlich nicht zu beanstanden, weil diese sowohl in Bezug auf den Naturhaushalt als auch auf das Landschaftsbild schutzwürdig und -bedürftig seien. Die Einbeziehung der Grundstücke der Antragsteller in die Schutzgebiete sei ebenfalls rechtmäßig erfolgt. Die einzelnen Verbote seien sachlich gerechtfertigt und griffen nicht unverhältnismäßig in die Rechte der Antragsteller ein, da bereits eine Vielzahl von Freistellungen von den Verboten vorgesehen sei. Diese Freistellungen betreffen unter anderem die landwirtschaftliche Bodennutzung und die weitere Nutzung rechtmäßig errichteter und bestandsgeschützter Anlagen. Eine Revision des Urteils beim Bundesverwaltungsgericht hat der Senat nicht zugelassen.

Der Landkreis Osterholz begrüßte die Gerichtsentscheidung. „Als Kreisverwaltung sehen wir unser bisheriges Vorgehen bestätigt“, sagte Kreissprecherin Jana Lindemann. „Das ist auch gut für die weiteren Schutzgebietsverfahren zur erforderlichen Sicherung der Natura 2000-Gebiete.“ Der Kreis hatte mit der Sammelverordnung von März 2017 die Hammeniederung, die nahezu vollständig Teil des Vogelschutzgebiets V 35 und des Gebiets der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH) Nummer 33 ist, unter Natur- und Landschaftsschutzschutz gestellt. Neben dieser 3344 Hektar großen Fläche sind weitere 1071 Hektar im Teufelsmoor als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Der 2019 angepasste Text der Verordnung und die Karten der betroffenen Gebiete sind auf der Internetseite des Landkreises Osterholz unter www.landkreis-osterholz.de einsehbar.