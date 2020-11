Ehe der Finanzausschuss sich mit dem Haushaltsentwurf befasste, ließ er sich wie jedes Jahr zwei Gebührenkalkulationen vorlegen – die der Feuerwehr und die des Bauhofs. (Christian Kosak)

Grasberg. Es war eine freundliche Umschreibung für einen unerfreulichen Sachverhalt: „Wir bleiben siebenstellig.“ Das sagte Patrick Wendelken (CDU) in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses. Das Defizit des Grasberger Gemeindehaushalts beträgt im nächsten Jahr knapp 1,1 Millionen Euro.

Ehe der Finanzausschuss sich mit dem Haushaltsentwurf befasste, ließ er sich wie jedes Jahr zwei Gebührenkalkulationen vorlegen – die der Feuerwehr und die des Bauhofs, der in Grasberg „Außendienst“ heißt. Darin gibt die Gemeindeverwaltung auf den Cent genau an, welche Kosten das Personal und die Fahrzeuge verursachen. Bei der Feuerwehr ergeben sich dabei große Änderungen. Die Einsatzstunde eines Funktionsträgers kostete im vergangenen Jahr nur 5,16 Euro, das ist etwa ein Viertel des üblichen Satzes. Dies liegt daran, dass auch die Grasberger Feuerwehren zum Großbrand auf der Lürssen-Werft in Bremen-Nord im Juni 2019 gerufen worden waren, wo die Feuerwehren aus Bremen und dem Umland zwei Tage und Nächte im Einsatz waren. Deshalb sanken auch die durchschnittlichen Kosten pro Betriebsstunde der Fahrzeuge um jeweils 450 Euro; sie lagen zwischen 350 und 450 Euro – je häufiger ein Fahrzeug eingesetzt wird, desto billiger wird rein rechnerisch eine Betriebsstunde. Beim Außendienst kostete die Arbeitsstunde eines Mitarbeiters 34,77 Euro, eine Betriebsstunde der Fahrzeuge 30 bis 60 Euro.

Auch über zwei Zuschussanträge von Vereinen hatte der Ausschuss zu befinden. Der Schützenverein Adolphsdorf möchte seine Luftgewehranlage und die Kleinkaliberanlage auf Digitalbetrieb umrüsten. Das wird 45 000 Euro kosten, wovon die Gemeinde 15 000 Euro übernimmt. Die Dorfgemeinschaft Rautendorf will die Dorfscheune winterfest ausbauen, wozu auch die Installation einer Heizung gehört. Aus EU-Mitteln erhält sie dafür 100 000 Euro. Die Gemeinde schießt 53 000 Euro zu. Das sei gerechtfertigt, meinte Michael Frerks (CDU), denn die Dorfgemeinschaften seien wichtig für das Dorfleben, und die Mitglieder leisteten erhebliche Arbeiten selbst.

Für Gebäudeunterhalt sind im nächsten Jahr 125 000 Euro vorgesehen. Größter Posten dabei sind 47 000 Euro für den Findorffhof, wo die Brandmeldetechnik, die Firsteindeckung und der Fachwerkgiebel des Backhauses erneuert werden sollen.

Die größte Ausgabe der Gemeinde im nächsten Jahr betrifft den Neubau des Grasberger Feuerwehrhauses am Kirchdamm. Einige Tage vor der Sitzung des Finanzausschusses hatte der Planungsausschuss den ersten Entwürfen zugestimmt, nun wurden die Mittel im Haushalt eingestellt. Das Gebäude soll sechs Fahrzeug-Boxen mit Waschhalle bekommen sowie getrennte Räume für saubere und kontaminierte Einsatzkleidung. Später könnte auch eine Kleiderkammer für sämtliche Ortswehren eingerichtet werden. Auf dem Grundstück sollen 54 Parkplätze angelegt werden, dies wird wie die gesamten Außenanlagen aber erst aus dem Haushalt von 2022 finanziert. Im Haushalt für nächstes Jahr werden zwei Millionen Euro eingesetzt, hinzu kommt eine Million Euro als Verpflichtungsermächtigung für 2022.

Für Straßenbauarbeiten, mit denen sich der Planungsausschuss befasst hatte, werden wieder 250 000 Euro bereitgestellt. Neben den üblichen Ausbesserungen, für die 13 5000 Euro eingeplant sind, sollen vier Straßen gründlich saniert werden: der Teil der Neu Rautendorfer Straße zwischen Mittelsmoorer und Huxfelder Straße sowie ein Abschnitt der Rautendorfer Straße, beginnend an der Meinershauser Straße in Richtung Mittelsmoor. Am Müllersdamm sollen Gefahrenstellen beseitigt werden, ebenso auf dem Gehweg des Wiesendamms wo auch die Regengosse erneuert wird.

Insgesamt erreichen die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, der für die laufenden Ausgaben der Gemeinde zuständig ist, eine Höhe von 13, 5 Millionen Euro. Dem stehen nur Erträge von 12,4 Millionen Euro gegenüber, was ein Defizit von 1,1 Millionen Euro ergibt. Im Finanzhaushalt, der den Ergebnishaushalt, jedoch ohne Zuschüsse und Abschreibungen, und dazu die Investitionen enthält, beträgt das Minus gar 1,7 Euro. Dafür soll ein Kredit aufgenommen werden. Für den Fall, dass sich ungeahnte Ausgaben einstellen, erteilte der Ausschuss der Verwaltung die Vollmacht, bis zu 2,7 Millionen Euro zu leihen.

Grasberg habe gut gewirtschaftet, aber das reiche nicht zum Haushaltsausgleich, sagte Patrick Wendelken, weil die Gemeinde so viel abführen müsse. Die freiwilligen Ausgaben machten nur 1,1 Prozent des Haushaltsvolumens aus. „Wir sparen an jeder Ecke“, meinte Wendelken.

Heiner Peper (SPD) findet es bedenklich, dass die Gemeinde Grasberg allein auf den Pflichtausgaben sitzenbleibe. Bürgermeisterin Marion Schorfmann konnte zwar vermelden, dass in diesem Jahr hohe Nachzahlungen an Gewerbesteuer eingegangen sind, so dass auch ohne Bedarfszuweisung der Haushalt wohl ins Positive gedreht werden könnten. Das sei aber ein zweischneidiges Schwert, denn deshalb erhalte Grasberg im nächsten Jahr 650 000 Euro weniger Schlüsselzuweisungen vom Land Niedersachsen. Nach diesen Erläuterungen empfahl der Ausschuss dem Gemeinderat einstimmig, in seiner Sitzung in der nächsten Woche den Haushalt zu beschließen.