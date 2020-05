Bilder wie dieses wird es dieses Schuljahr nicht geben: Aufgrund der Corona-Pandemie wurden alle Klassen- und Kursfahrten abgesagt. (Uwe Zucchi/dpa)

Lilienthal. England, Spanien, Italien – wegen der Corona-Pandemie sind die Klassen- und Kursfahrten mindestens bis zum Sommer und manche auch schon für den Herbst abgesagt. Allein am Lilienthaler Gymnasium sind davon 332 Schülerinnen und Schüler betroffen. An der Integrierten Gesamtschule in Lilienthal und Grasberg müssen mit Ausnahme der siebten und neunten Klassen, die dieses Jahr ohnehin nicht verreist wären, alle Jahrgangsstufen auf bereits geplante Fahrten verzichten. Eltern fürchten nun, dass sie auf bereits gezahlten Kosten sitzen bleiben. Auf Nachfrage gibt das niedersächsische Kultusministerium in Hannover Entwarnung.

„Das Land will die Stornokosten übernehmen“, erklärt Ministeriumssprecher Sebastian Schumacher auf Nachfrage der WÜMME-ZEITUNG. Geplant sei, insgesamt 20 Millionen Euro über einen Sonderfonds bereitzustellen. Im Juni wolle der Landtag das Geld über den zweiten Nachtragshaushalt 2020 zur Verfügung stellen. Die Details befänden sich noch in der Abstimmung. Die Schulen würden in Kürze informiert. Eltern in Niedersachsen könnten sich darauf verlassen, dass sie nicht auf bereits gezahlten Kosten sitzen blieben. Kultusminister Grant Hendrik Tonne wolle die Familien mit dem Fonds unterstützen.

„Wir sind froh, dass das Land Niedersachsen die Stornokosten übernehmen will“, sagt der Schulleiter des Lilienthaler Gymnasiums, Denis Ugurcu. Es könne allerdings noch eine Weile dauern, bis Eltern ihr Geld zurückbekämen. Er bitte deshalb um Verständnis. Insgesamt sechs Fahrten habe das Lilienthaler Gymnasium aufgrund der Corona-Pandemie absagen müssen, darunter die beliebte London-Fahrt für den achten Jahrgang, die für Juni geplant war. Die Rom-Fahrt war, wie berichtet, bereits zuvor aus anderen Gründen abgesagt worden. Außerdem wird die Kennenlern-Fahrt nach Breisach bei Freiburg nicht stattfinden. Dort sollte der Schüleraustausch mit Nyon in der französischen Schweiz vorbereitet werden. Möglicherweise werden im kommenden Jahr dann zwei Jahrgänge fahren. Eine Entscheidung darüber steht aufgrund der unklaren Lage noch aus.

An der IGS sollte in diesem Jahr erstmals ein Spanienaustausch stattfinden. „Das ist schon traurig“, meint Schulleiterin Karina Kögel-Renken. Nur ungern sage sie den Austausch, die Klassen- und Kursfahrten ab, aber es ginge unter diesen Umständen nun einmal nicht anders. Die Schülerinnen und Schüler zeigten Verständnis. Neben dem Spanienaustausch müsse auch die Englandfahrt für den zehnten Jahrgang ausfallen. Diese sei besonders beliebt. Auch das alternative Angebot, die Alpen-Cross-Tour, sei abgesagt, erklärt die Schulleiterin. Die Wanderung von Hütte zu Hütte sollte eigentlich wie die Englandfahrt nach den Sommerferien stattfinden.

Schadenhöhe fraglich

Die Schulleiterin ist froh, dass die Eltern nicht auf bereits gezahlten Kosten für Klassen- und Kursfahrten sitzen bleiben. Kögel-Renken: „Ich gehe davon aus, dass das Land die Stornokosten übernimmt. Die Frage ist nur, aus welchem Topf das bezahlt wird.“ Allerdings meint auch sie, dass die Erstattung bereits bezahlter Fahrten noch eine Weile auf sich warten lassen wird.

Nach Ministeriumsangaben wird aktuell ermittelt, wie groß der Schaden ist. „Wir wissen noch nicht, wie viele Fahrten landesweit abgesagt wurden“, so Sprecher Sebastian Schumacher. Die 20 Millionen Euro für den Sonderfonds seien mithin eine ungefähre Größenordnung. Eltern könnten sich jedoch auf das Versprechen des Kultusministers verlassen, so der Sprecher von Grant Hendrik Tonne. Niemand müsse für eine Klassenfahrt bezahlen, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann. Allerdings sollten die Schulen zunächst prüfen, ob eine Verschiebung der Klassen- oder Kursfahrt möglich ist.

In Bremen sind nach Angaben der Bildungsbehörde aufgrund der Corona-Pandemie 530 Klassenfahrten abgesagt worden. Anders als Niedersachsen hatte Bremen sich sofort bereit erklärt, etwaige Stornokosten zu übernehmen. Noch in der vergangenen Woche hatte der Osterholzer Kreiselternrat Niedersachsen aufgefordert, dem Bremer Beispiel zu folgen.

Über neue Fahrten mag momentan noch niemand nachdenken, zu unklar ist, ob es möglicherweise noch eine zweite Infektionswelle geben wird. „Mit dem Buchen neuer Fahrten sind wir jetzt erst einmal sehr zurückhaltend“, meint dazu IGS-Leiterin Kögel-Renken, „wir hoffen, dass sich die Lage bald normalisiert und wir dann wieder erlebnisreiche Fahrten durchführen können.“