Kleiderbörse Grasberg: Hinter gut gefüllten Kleiderständern warten Uschi Ingebrand und Helga Ristau auf Kundschaft. (Sabine von der Decken)

Grasberg. Während der Sommerferien bleiben in Grasberg die Kleider- und Möbelbörse geöffnet, teilt Bernd Wittenberg mit. Die Kleiderbörse in der Speckmannstraße 49 werde seit der Wiedereröffnung nach dem Lock down „gut frequentiert“, was die ehrenamtlichen Helferinnen bewogen habe, auf die übliche Ferienpause zu verzichten und wie gewohnt mittwochs von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr zu öffnen. Die Möbelbörse in der Eickedorfer Straße 15 schließt sich dieser Regelung an und öffnet weiterhin jeweils mittwochs von 10 bis 12 Uhr. Lediglich am 19. und 26. August gönnen sich die Ehrenamtlichen eine Pause, dann bleiben die Türen beider Börsen zu. Weil in der Kleiderbörse viel zu tun sei, suche das Team Verstärkung, so Wittenberg. Und der Einsatz könne flexibel gestaltet werden: „Es muss nicht jede Woche sein, es geht auch einmal im Monat.“ Interessierte können sich während der Öffnungszeiten direkt in der Kleiderbörse melden und informieren.