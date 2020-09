Tina Busch und Catrin Meyerhoff (von links) verkaufen in der Worpsweder Bergstraße Mode in großen Größen. (Christina Klingahgen)

Worpswede. Ein kurzer Blick in den Kleiderschrank genügt, um festzustellen, dass irgendwie nichts so recht zusammenpassen will. Der bevorstehende Einkaufsbummel kann für zusätzlichen Stress sorgen. Insbesondere dann, wenn Frau über üppige Kurven verfügt, die nicht zu den gängigen Konfektionsgrößen passen. Mit „Mode für stabile Frauen“ will Tina Busch nun in ihrem Ladengeschäft Großes Glück in der Worpsweder Bergstraße 19 für ein besonderes Einkaufserlebnis sorgen.

Zwei halbrunde Treppenstufen, die hübsch dekoriert sind mit bunten Blumenkörben, prallen Kürbissen und zwei großen Windlichtern, führen hinauf zur rund 80 Quadratmeter großen Verkaufsfläche, von wo aus man auf die benachbarte „Pauline“, dem Zweitgeschäft von Inhaberin Busch, schauen kann. „Ich hatte schon überlegt, einen pinkfarbenen Zebrastreifen zwischen die Läden zu malen“, erzählt die Geschäftsfrau mit einem Augenzwinkern. Denn manchmal sei die Überquerung der ausgeschilderten Spielstraße, in der die Autofahrer nur im Schritttempo fahren dürfen, nicht ganz einfach. „Die Leute sehen die Schilder irgendwie nicht“, vermutet die Ladeninhaberin, die auch in der Bergstraßeninitiative aktiv ist. Früher hätten sechs Geschäftsleute dazu gehört, jetzt seien es nur noch drei. „Ich bedauere das sehr„, so Busch, “wir haben so gut angefangen und viel auf die Beine gestellt.“

Raum für Humor gibt es im „Großen Glück“ immer, was eben auch die Stimmung positiv beeinflussen würde. „Wir begrüßen jeden Gast und verabschieden ihn auch. Die Leute sind bei uns recht entspannt, weil wir ihnen ein gutes Gefühl vermitteln“, so Busch, die vor eineinhalb Jahren diese Geschäftsräume übernahm. Ein Teil des Sortiments habe schon immer aus großen Größen bestanden. Aufgrund von zahlreichen Nachfragen beschloss sie, sich komplett auf Mode in den Größen 46 bis 60 zu spezialisieren und eröffnete Anfang September neu unter dem Namen „Großes Glück“. Ob Business-Outfit, spezielle Strumpfhosen und Leggings, sportliche Mode oder Hübsches für den Alltag – das Geschäft bietet eine vielfältige Auswahl.

Einkauf mit viel Lachen

„Bei den Worten ,Große Größen' kommen den meisten als allererstes große Zelte, große Muster und große Mengen Polyester in den Sinn. Das muss aber nicht sein“, betont Busch, die mit ihrer Familie in Sachen Mode neue Wege gehen möchte. Wie sie erläutert, würden die Dänen und Holländer, die sich schon seit Jahren diesem Thema widmen, ein gutes Vorbild sein. „Es genügt leider nicht, nur jeweils überall einen Zentimeter dazuzugeben. Hier müssen andere Schnitte her für breitere Schultern, üppigere Hüften oder kräftigere Waden.“ Und so findet man bei ihr Mode namhafter Hersteller, die einen Mix aus Naturfasern, sanften Farben, schmeichelnden Mustern, aktuellen Trends und passenden Schnitten bieten.

„Wir sind oft in Hamburg im Modezentrum und bringen von dort auch Accessoires wie extra lange Gürtel und Armbänder mit“, sagt Busch. Hierdurch würden ihre Kundinnen stets ein wechselndes Sortiment vorfinden. „Wir überzeugen mit unserer einfühlsamen, liebevollen und verständnisvollen Art. Und wir lachen hier sehr viel“, verspricht Busch, für die eine individuelle Beratung im Vordergrund steht. „Ich habe bewusst darauf geschaut, dass hier Mädels arbeiten, die wissen, worauf es ankommt.“

Aus Erfahrung weiß die Fachfrau, dass viele kräftige Frauen dazu neigen würden, sich verstecken zu wollen, um nur ja nicht aufzufallen. Und so würde hauptsächlich zu „fröhlichem“ Schwarz gegriffen und nicht auch mal etwas anderes ausprobiert. Daher hat sie ganz bewusst Mitarbeiterinnen an ihrer Seite, die ebenfalls selber große Größen tragen und wissen, was den Kundinnen wichtig ist.

Zu ihrem festen Team gehört auch Catrin Meyerhoff, die zuvor mit ihrem eigenen Geschäft „Catrins Hus“ in Osterholz-Scharmbeck ansässig war. Mit geschultem Blick berät sie die Kundschaft, was ihr sichtlich große Freude bereitet. „Erst gestern war wieder so ein Tag, wo ich mit einem zufriedenen Grinsen den Laden verlassen habe“, schildert Meyerhoff. Ihrer Ansicht nach sei das Große Glück schon etwas Einzigartiges hier vor Ort. Und dazu käme noch das wunderschöne Ambiente von Worpswede, was das Ganze abrunden würde. Auch Busch' Mutter Rosemarie bringt sich gerne mit ein. Mit großem Elan bastelt sie Perlenketten, die sie in besonderen Längen fertigt. Wer möchte, kann ein individuelles Schmuckstück bei ihr bestellen.

Neben Touristen gebe es Stammkundinnen, die ihren Einkauf mit Freundinnen zu einem kleinen Happening werden lassen. „Wir haben viele Kundinnen, die vorher zusammen Kaffee trinken oder frühstücken gehen“, gibt Busch zu verstehen. Aber auch wer seinen Mann mit zur Anprobe bringt, kann sich sicher sein, dass er auf dem grauen Stoffsofa im hinteren Ladenbereich einen bequemen Warteplatz findet. Während die Begleitperson mit einem Kaffee oder Prosecco verwöhnt wird, kann sich die Kundin in einer der beiden geräumigen Umkleidekabinen ihr Lieblingsoutfit aussuchen. „Wir schwatzen niemandem etwas auf. Wenn sich jemand mit einem Bekleidungsstück nicht wohlfühlt, dann lassen wir das. Wir empfehlen aber, es gerne mal auszuprobieren“, sagt Busch.



Geöffnet ist das Große Glück dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Bis zur Fertigstellung der neuen Webseite gibt es weitere Infos unter www.pauline-worpswede.de.