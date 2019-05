6500 Euro aus Spenden machen es möglich, dass die Ortsfeuerwehr Rautendorf ab sofort mit einer Wärmebildkamera zu ihren Einsätzen ausrücken kann. (Maximilian von Lachner)

Grasberg. Feuerwehrleute sehen die Flammen, richten den Wasserstrahl drauf und bald ist das Feuer gelöscht. So ungefähr mag sich der Laie einen Einsatz vorstellen. Dem Rautendorfer Ortsbrandmeister Heiko Dieckhoff-Meiners entlockt dieser Gedanke nur ein Lächeln. „Man sieht nicht immer, wo es brennt“, sagt der Feuerwehrmann. Damit sie künftig Schwelbrände, Glutnester oder auch vermisste Personen besser aufspüren können, haben die 44 aktiven Rautendorfer Kameradinnen und Kameraden seit Kurzem eine Wärmebildkamera und Dieckhoff-Meiners schwärmt: „Das ist Hightech vom Feinsten.“ Der Preis auch. 6500 Euro hat das unscheinbare Teil gekostet, bezahlt mit Spendengeldern, die der Förderverein der Rautendorfer Ortsfeuerwehr eingeworben hat.

Zur Grundausstattung einer Stützpunktfeuerwehr, wie die Rautendorfer eine ist, gehört solch eine Kamera nicht, so der Ortsbrandmeister: „Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, so ein Gerät zu stellen.“ Aber aus einsatztaktischen Gründen habe die Rautendorfer Ortsfeuerwehr die Wärmebildkamera gewollt. An die drei Jahre überlegten sie, wägten das Für und Wider ab. Sie wollten mit dem Geld der Rautendorfer verantwortungsbewusst umgehen, so Dieckhoff-Meiners. Beim 2011 gegründeten Förderverein musste sie indes nicht lange werben. Der Vorsitzende Joachim Bauer sagt: „Ich halte das nicht für Luxus.“ Die Kamera sei eine nützliche Sache und letztlich wissen die Rautendorfer Spender, dass sie alle davon profitieren könnten.

Nun liegt der schwarze Koffer mit der Kamera im Mannschaftsraum auf dem Tisch. Später im Dienst werden Feuerwehrfrauen und -männer ihre Handhabung üben. Denn in dem kleinen Teil steckt eine Menge Technik. Ein Infrarotsensor misst kleinste Wärmeunterschiede und zeigt sie im Display je nach Wunsch in Schwarz-Weiß oder farbig an. Das flößt Respekt ein. Doch das Gerät ist robust, was Dieckhoff-Meiners froh macht. Stürze aus bis zu zwei Meter Höhe vertrage die Kamera. Muss sie auch. Andernfalls traue sich ja keiner, sie anzufassen. Aber genau das soll geschehen. Sie soll zu den Einsätzen raus. Die Führungskräfte und die Atemschutzgeräteträger sollen sie bedienen können.

Für den Angriffstrupp versprechen sich der Ortsbrandmeister und Fabian Warnken damit ein weitaus effektiveres Vorgehen. Feuer und Menschen lassen sich mit der Kamera doppelt so schnell orten wie ohne, schwärmt Warnken. Bisher sei nur die Ortsfeuerwehr Grasberg mit einer Wärmebildkamera ausgestattet. Nun decken die Rautendorfer mit ihrer Kamera den Grasberger Südbereich ab.

Deren Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Zu einem Hausbrand alarmiert, könne der Angriffstrupp mittels der Kamera sofort sehen, an welcher Stelle es im Haus brennt oder ob sich in verqualmten Räumen noch Menschen befinden. „Die Wärmebildkamera kann kleinste Veränderungen wahrnehmen“, erklärt Warnken. Sogar, wenn irgendwo ein Stromkabel von der Decke herabhänge. Bei Gefahrguteinsätzen sei der Füllstand eines Kanisters auszumachen.

Vieles gibt Wärme ab. Die Kamera wandelt diese in Bilder, die sich per Film oder Foto speichern lassen mit 600 Minuten Aufnahmezeit. Der Ortsbrandmeister sieht darin obendrein ein Stück mehr Absicherung, wenn etwa nach dem Löschen der Einsatzort abschließend auf Glutnester geprüft werden könne. Oder für die Sicherheit der Feuerwehrleute, die sich dank Kamera besser im Qualm orientieren können. Bis 650 Grad hält die Kamera aus, und Warnken schwärmt: „Die macht die Nacht zum Tag.“ Sie sei besser als ein Nachtsichtgerät. Im Heizungsraum des Feuerwehrhauses führen es die beiden Feuerwehrmänner vor.

Brandeinsätze machen inzwischen nur noch einen Teil der Feuerwehreinsätze aus, so Dieckhoff-Meiners. Hilfeleistungen seien fast ihr Haupttagesgeschäft. Bei Unfällen beispielsweise lasse sich mit der Wärmebildkamera erkennen, ob auf dem Beifahrersitz auch jemand gesessen habe, denn oft verlassen Personen unter Schock das Auto. Wäre dem so, wüssten sie nun sicher, dass sie suchen müssten, und Warnken steuert bei: „Überhaupt, wenn Menschen gesucht werden, können damit große Flächen binnen zehn Minuten statt in Stunden abgesucht werden.“