In der Worpsweder Zionskirche werden wieder Gottesdienste gefeiert, ebenso in Grasberg und Hüttenbusch. In Lilienthal bislang noch nicht. (Hans-Henning Hasselberg)

Landkreis Osterholz. Mit den Kirchenöffnungen am vergangenen Sonntag ist zumindest ein wenig Normalität in die Gemeinden der Region zurückgekehrt. Die Regeln und Vorkehrungen zum Schutz vor Corona-Infektionen bleiben aber bestehen, es kann nur auf Abstand und häufig mit wenigen Gläubigen in den Kirchen gefeiert werden – und es darf nicht gemeinsam gesungen werden. Doch die Kirchenvorstände und Pastoren richteten den Blick nach vorn, so Roland Hofer, Öffentlichkeitsbeauftragter des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Osterholz-Scharmbeck. Die Pfingst-Gottesdienste seien in Planung, und auch für Trauungen, Taufen, Beerdigungen und Konfirmationen habe man vielerorts Lösungen gefunden.

Zudem gibt es nun einen Bewerber auf die zurzeit vakante Pfarrstelle in der Worpsweder Zionskirche: Wie die Kirchengemeinde mitteilt, hat sich Pastor Jörn Contag beworben. Die Stelle war, wie berichtet, frei geworden, nachdem Vorgänger Kurt Liedtke Ende Februar in den Ruhestand gegangen war. Contag, der zurzeit als Geschäftsführer der südwestfälischen Diakonie in Siegen tätig ist, wird sich am Sonntag, 17. Mai, im Gottesdienst ab 10 Uhr der Gemeinde vorstellen und seine sogenannte Aufstellungspredigt halten.

Aufgrund der Abstandsregeln stehen in der Kirche im Moment nur 50 Plätze zur Verfügung. Daher soll Contags Predigt auch ab Sonntag im Internet unter www.zionskirche.net nachzulesen sein. Nach der Aufstellungspredigt kann jedes Gemeindemitglied Einwendungen gegen die Besetzung der Pfarrstelle mit diesem Bewerber erheben. Diese müssen schriftlich begründet und bis zum 24. Mai an die Kirchengemeinde, An der Kirche 5 in 27726 Worpswede, geschickt werden.

In der Hüttenbuscher Kirche wird ab diesem Sonntag ebenfalls wieder Gottesdienst gefeiert. Am 17. Mai beginnt um 10 Uhr die erste Feier seit neun Wochen mit Pastor Reiner Sievers, Lektorin Erika Janßen und Philipp Niemann an der Orgel. Auch hier gelten die Hygienevorschriften, sodass nur rund 30 Besucher Platz finden. Sie werden an die freigegebenen Plätze geführt und gebeten, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.

„An die neuen Gesundheitsregeln werden wir uns nach dem ersten Testlauf sicher alle recht schnell gewöhnen“, sagt der Grasberger Pastor Thomas Riesebeck. „Ich freue mich nach dem schmerzlichen Verzicht sehr auf die geistliche Gemeinschaft vor Ort in unserer Kirche“, blickt auch sein Kollege Albrecht Benz, der zurzeit vertretungsweise in Worpswede predigt, nach vorn. Wie auch Reiner Sievers aus Hüttenbusch vermissen allerdings auch sie „den gemeinsamen Gesang mit der Gemeinde als Ausdruck von Freude und Gotteslob“.

Keine Gottesdienste in Lilienthal

In Worpswede, Grasberg und Hüttenbusch gilt ab sofort wieder der bisherige Rhythmus der Gottesdienste. Zu Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 21. Mai, laden die drei Gemeinden für 10 Uhr zum plattdeutschen Regionalgottesdienst in die Kirche nach Grasberg ein. Pfingstmontag, 1. Juni, wird ebenfalls gemeinsam und auf Platt gefeiert, ab 10 Uhr in der Worpsweder Zionskirche. In Hüttenbusch wird der Gottesdienst an Pfingstsonntag erst um 11 Uhr beginnen.

Grundsätzlich anders stellt sich die Lage in Lilienthal dar: Dort finden nach wie vor keine Gottesdienste statt. „Der Kirchenvorstand möchte wegen der Gesundheitsgefahren noch Vorsicht walten lassen“, erklärt Pastor Wildrik Pieper die Entscheidung. Allerdings will die Gemeinde auch künftig mit Gottesdiensten in Wort und Ton auf ihrer Homepage präsent sein. Auch die WhatsApp-Andachten der Jugendlichen würden fortgesetzt.

Für die Konfirmationsgottesdienste gibt es in zwei Gemeinden bereits feste Termine: In Grasberg wird am 4. und 5. sowie am 11. und 12. Juli gefeiert, in Worpswede finden die Gottesdienste am 12. und 13. September statt. Hüttenbusch legt den diesjährigen Jahrgang mit 2021 zusammen, Lilienthal hat laut Wildrik Pieper „noch keinen Beschluss gefasst“.

Die Kirche im Grünen rückt auch wieder in den Fokus. Wie Albrecht Benz mitteilt, ist ein Gottesdienst am 12. Juli auf dem Findorffberg in Worpswede in Planung, der Termin am 2. August in Heudorf wird bei gutem Wetter laut Reiner Sievers hinter der Kirche gefeiert. Grasberg will einige Sommer-Termine in den Gemeindehausgarten verlegen. In Lilienthal liegen auch diesbezüglich alle Termine weiterhin auf Eis.

Taufen werden in Hüttenbusch und Worpswede an Sonnabenden in gesonderten Taufgottesdiensten gefeiert. In Grasberg wird im Anschluss an den Hauptgottesdienst getauft, bei mehreren Taufen in gesonderten Gottesdiensten. In Lilienthal will der Kirchenvorstand auch dazu noch erst eine Regelung finden. Trauungen können – mit Ausnahme Lilienthals – stattfinden, würden jedoch meist auf Wunsch der Brautpaare verschoben, so Hofer. Trauerfeiern finden in Lilienthal nur außerhalb der Kapellen statt, in Grasberg in der Kirche, in Worpswede in der Kapelle oder Kirche. Hüttenbusch arbeite laut Pastor Sievers wegen der besonderen baulichen Situation der Kirche noch an einer Lösung.

Alle vier Pastoren wünschen sich, dass in Zeiten fehlender körperlicher Nähe die Menschen sich nicht in Einsamkeit zurückziehen. „Nutzen Sie bitte das Angebot, Ihre Pastorin oder Ihren Pastor anzurufen. Sie sind willkommen und stören nicht“, appelliert Pastor Pieper. „Ein Gespräch von zehn Minuten kann viel Entlastung bringen.“ Die aktuellen Änderungen und Planungen sind jeweils auf den Gemeindehomepages zu finden. Auch die Gemeindebüros erteilen Auskunft.