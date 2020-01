Jan Makow in der Rolle von Vincent (links) und Carsten Mehrtens als Charles spielen zwei Hauptrollen in dem neuen Stück des Theater in OHZ. Für die Aufführungen von "Nach Paris!" wird die Scheune von Gut Sandbeck zum Provinzbahnhof. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Zum Schluss bleibt dann doch noch einer von Dreien zurück. Eigentlich wollten sie ja alle, Michelle und ihr Vater Charles sowie der frisch gebackene Bistroinhaber Vincent, unbedingt mit dem Zug nach Paris. Doch Bahnsteige der Provinz haben offensichtlich ihre eigenen Gesetze. Oder war das verspätete Eintreffen des Zuges schuld?

Drei Bänke weit voneinander gesetzt, verstreutes Laub, Spinnengewebe an Lampen, abgewetzte Automaten für Süßigkeiten und Fahrkarten an der Außenwand, an der der Putz teilweise abgefallen ist: Dieser Bahnhof wirkt nicht unbedingt einladend. Dort treffen auf dem Bahnsteig die drei Protagonisten aufeinander. Drei Schicksale, ein Ziel: Es heißt Paris und meint Erlösung.

Der Vater will vom Husten und dem Lungenleiden geheilt werden. Michelle möchte den Vater gesund sehen. Vincent hofft als Bistroinhaber auf ein besseres Leben. Hier sind nicht gerade Siegertypen angetreten. Doch in diese melancholische Stimmung hinein verschießt Amor auf seine Weise, unverblümt und versteckt, zweifelnd und gezielt, düster und hell, amüsiert und verärgert, seine Pfeile, bringt tatsächlich Licht ins Dunkel.

Am Sonnabend brachte das „Theater in OHZ - Scharmbecker Speeldeel“ die Komödie „Nach Paris!“ auf die Bühne von Gut Sandbeck. Michelle spielte Francine Fromme, ihren Vater Charles mimte Carsten Mehrtens. Die Rolle des Vincent hatte Jan Makow übernommen. Die Stimme aus dem Lautsprecher stammte von Miriam Pukies. „Das ist unsere Traumbesetzung“, sagte Astrid Gries, Vorsitzende und Bühnenleiterin. In der Spielzeit zuvor sei es nicht möglich gewesen, diese Besetzung hinzubekommen. „Darum haben wir einfach ein Jahr gewartet.“ Regie führte Bernd Schröter.

Allein auf einer Bank

Das Stück stammt von dem französischen Autor Samuel Benchetrit. Der Originaltitel lautet „Comédie sur un quai de gare“ (Komödie auf einem Bahnsteig). Auf einem Bahnsteig in der Provinz treffen Charles und Michelle auf Vincent. Sie warten gemeinsam auf den Zug nach Paris. Im ersten Moment ist nicht erkennbar, dass hier Vater und Tochter aufgetaucht sind und sie eigentlich zusammengehören. Jeder sitzt alleine auf einer Bank, Meter voneinander entfernt. Charles versucht mit Vincent ein Gespräch anzufangen. Das beginnt ziemlich holperig. „Ich habe keine Lust, auf Bahnhöfen Bekanntschaften zu machen“, mault Vincent.

Schließlich nimmt Vincent die ihm zugespielten Bälle auf. Charles schlägt Vincent vor, das Gespräch mit Michelle mit einem Kompliment zu eröffnen: „Das Tempo eines Zuges ist nichts im Vergleich zu Ihrer Schönheit.“ Der aber vermasselt es: „Die Schönheit eines Zuges ist nichts im Vergleich zu Ihrem Tempo.“

Vincent und Michelle nähern sich dann doch aneinander an. Gleichzeitig tauchen Zweifel in verschiedene Richtungen auf. Sei es nicht doch besser, zu Hause zu bleiben, fragt Charles. Es wird in die Vergangenheit geblickt, wie er und seine Frau sich kennenlernten. Man erzählt einander Familiengeschichten, verrät kleine bisher gehütete Geheimnisse. Szene an Szene reiht sich aneinander.

Die Liebe zum Detail, das Schaffen einer besonderen Atmosphäre zeichnet die Inszenierung aus. Zu Beginn ertönt das Chanson „Nous les amoureux“ (Wir, die Verliebten) von Jean-Claude Pascal. Hin und wieder durchrasende Züge werden durch schnell aufeinander folgende Blitze simuliert. Der Theatersaal ist umgebaut worden. Die eigentliche Bühne ist auch Zuschauerraum. Die Spielfläche selbst ist an der rechten Längswand der Theaterscheune angelegt, parallel dazu steht treppenförmig angeordnet das Gestühl. Aber selbst wer ganz hinten saß, konnte das Gefühl haben, mittendrin zu sein, selbst irgendwo im Bahnhof, auf dem Bahnsteig oder wenigstens gegenüber und ganz bei den Akteuren sein.

Insofern dankte Astrid Gries der Stadt Osterholz-Scharmbeck für das Entgegenkommen, den Raum umzugestalten. Dabei galt ihr besonderes Lob Beate Schöne für den Entwurf des Bühnenbildes sowie Jörg Ehlers und Kolja Pukies für die Umsetzung und den Bau des Bühnenbildes. Auch verwies die Vorsitzende darauf, dass man das Stück schon einmal vor zwei Jahren habe spielen wollen. Das sei aber gescheitert, weil der französische Verlag kein Aufführungsrecht erteilte.

Astrid Gries ließ aber nicht locker und wandte sich an Wolfgang Neruda, Geschäftsführer der Vertriebsstelle und Verlag Deutscher Bühnenschriftsteller und Komponisten GmbH. Der konnte den französischen Verlag überzeugen, das Aufführungsrecht zu erteilen. Neruda selbst war bei der Premiere dabei und zeigte sich ausgesprochen angetan von der Inszenierung. Diese sei in der Tat berührend, ansprechend mit feinem Humor und stimme schon mal nachdenklich. Sie ziele auf beides ab: einen Neubeginn und ein Ende wie auch ein Ende mit Neubeginn.

Es gibt noch neun Spieltermine im Januar und noch vier im Februar. Der letzte ist am Sonntag, 9. Februar, 16 Uhr. Eintrittskarten gibt es unter anderem bei der WÜMME-ZEITUNG in der Hauptstraße 87 in Lilienthal oder bei Nordwest-Ticket unter Telefon 0421/ 36 36 36.