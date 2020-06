Auf dem Rastplatz in Richtung Worpswede steht an der Malerskulptur seit Kurzem ein Schild, das sich für den Klimaschutz einsetzt. Auch vor dem Rathaus hängt ein Plakat. (Lutz Rode)

Vor dem Lilienthaler Rathaus hängt seit einigen Tagen ein schmales Plakat am Laternenpfahl. „Klimakrise nicht vergessen!“ haben unbekannte Verfasser auf das Schild geschrieben. Der Ausschuss für Bürger- und Innere Dienste trat am Dienstagabend den Nachweis an, dass die Klimadebatte nicht gestorben ist, auch wenn die Corona-Krise alles überlagert hat. Über die Art und Weise, wie die Kommunalpolitik mit dem Thema umgehen soll, gibt es allerdings unterschiedliche Ansichten. Eine Möglichkeit kann jetzt schon mal gestrichen werden: Einen Klimabeirat, wie ihn die Fraktion der Linken vorgeschlagen hat, wird es nicht geben.

So weit die Stühle im Ratssaal aus Corona-Sicherheitsgründen von einander entfernt standen, so groß war am Dienstag auch der Abstand zwischen den Positionen der bekannten beiden Blöcke der Lilienthaler Kommunalpolitik: Auf der einen Seite CDU und FDP mit den Querdenkern, die am Vorschlag der Linken kein gutes Haar ließen.

Auf der anderen Seite SPD und Grüne, die den Vorstoß klar unterstützten. Für eine Mehrheit reichte das nicht, mit fünf Gegenstimmen bei vier Befürwortern scheiterte der Antrag. Die Idee, ein örtliches Klimaschutzkonzept zu entwickeln und dem Gemeinderat zuzuarbeiten, war damit nach gut einstündiger Debatte vom Tisch.

Linken-Fraktionschef Andreas Strassemeier hatte mit einer solchen Abfuhr nicht gerechnet. Er war davon ausgegangen, dass eigentlich niemand etwas dagegen haben könnte, eine Bestandsaufnahme zur CO2-Belastung in Lilienthal zu erstellen und dadurch Hinweise zu erhalten, wo und wie konkret gegengesteuert werden kann. Die bisherigen Bemühungen der Gemeinde und Vorschläge der Politik stufte er als „nicht besonders erfolgreich“ ein.

Statt sich in Einzelmaßnahmen zu verlieren, sei ein systematisches Vorgehen notwendig, forderte der Linke. Nach den Vorstellungen seiner Fraktion hätte das Gremium aus 15 Personen bestehen sollen, je fünf Ratsleute, fünf externe Experten sowie fünf interessierte Bürger, die im Losverfahren ausgewählt werden sollten. Bis zum Ende des Jahres hätte das kommunale Klimaschutzkonzept vorliegen sollen. Querdenker Harald Rossol hielt das alles für reichlich übertrieben – in Lilienthal sei die Welt doch relativ in Ordnung, es gebe keine Großindustrie, keine besondere Umweltverschmutzung oder belastete Flüsse.

Statt die große Politik nach Lilienthal zu holen, könne man mit einzelnen konkreten Maßnahmen etwas für die Umwelt tun, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten. Der Vorschlag, einen Beirat einzusetzen und ein Kliamschutzkonzept zu erstellen, sei arbeitsaufwendig und koste Zeit und Geld, ohne etwas direkt zu bewirken. Tanja Ruczynski (CDU) empfand es als „gemein“ und „falsch“, die bisherigen Bemühungen der Gemeinde zur CO2-Reduktion klein zu reden. Die sei ein Schlag ins Gesicht derer, die an Umweltschutzmaßnahmen gearbeitet hätten.

Ruczynski nannte die Modernisierung der gemeindeeigenen Häuser als Beispiel oder die Umstellung auf LED-Beleuchtung. Zudem wies die CDU-Ratsfrau auf die schwierige finanzielle Situation hin, der Gemeinde falle es schon schwer genug, überhaupt die Pflichtaufgaben zu erfüllen. Größere Klimaschutzmaßnahmen seien nicht zu finanzieren, und wenn, ginge dies nur durch Streichungen bei freiwilligen Ausgaben in anderen Bereichen. Auch FPD-Mann John Hansen, CDU-Ratsherr Nikolas Laack oder Querdenker Ingo Wendelken unterstrichen ihre Vorbehalte. Die Zeit der Arbeitskreise in Sachen Umweltschutz sei vorbei, so Wendelken.

Klimaschutz in der Gemeinde

Bei den Grünen und auch der SPD löste das Kopfschütteln aus. Christina Klene lobte den Ansatz zur direkten Bürgerbeteiligung und verwies als positives Beispiel auf die Arbeit der Demografiekommission, aus der ein Dorfentwicklungsprogramm entstanden sei. Beim Klimabeirat gehe es auch um die Außenwirkung, mit der man zeigen könne, welchen Stellenwert der Klimaschutz in der Gemeinde habe. Zudem sei es wichtig, klare Ziele zu formulieren, wie man es schaffen könne, den CO2-Ausstoß bis 2030 zu halbieren. SPD-Mann Gert Traupe fiel zum Thema der Slogan „Global denken, lokal handeln“ ein. Wichtig sei ein systematisches Vorgehen, der Beirat könne über Maßnahmen beraten und müsse auch die Effekte evaluieren. Aus „blauem Dunst“ heraus sollte nicht gehandelt werden.