Die zunehmende Versiegelung durch Neubaugebiete wie hier am Goosort war und ist ein umstrittenes Thema in Lilienthal. (Christian Kosak)

Lilienthal. Die Klimadebatte ist in diesem Jahr auf der kommunalen Ebene angekommen – auch und gerade in Lilienthal. Ratsfrauen und -männer in der wachsenden Gemeinde müssen sich inzwischen fragen lassen, was sie gegen den anhaltenden Flächenfraß durch immer neue Baugebiete tun. Ins Rollen gebracht hat die Diskussion der kleine Club of Lilienthal, der sich den großen Club of Rome zum Vorbild nimmt. Selten hat ein Zusammenschluss von engagierten Bürgerinnen und Bürgern, der weder Verein noch Verband ist, den Ort so sehr wachgerüttelt.

Der Moderator des Club of Lilienthal, der emeritierte Wirtschaftsprofessor Klaus Jürgen Bönkost, blickt mit einer gewissen Ambivalenz auf das zu Ende gehende Jahr: „Ich bin zufrieden, aber wir dürfen jetzt nicht nachlassen.“ Bönkost weiß, dass eine klimafreundliche Kommunalpolitik am Ende von den Entscheidungen des Gemeinderates abhängt, und er weiß auch, dass „die Mehrheit im Rat die Notwendigkeit noch nicht sieht.“ Bönkost betont: „Wir dürfen nicht jede Weide in Lilienthal als potenzielles Bauland betrachten.“ Vielmehr müsse der Wert der Wiesen als Kohlendioxid-Speicher gesehen werden. Für den Club-Moderator ist die derzeitige Baupolitik völlig unverständlich: „Lilienthal darf nicht länger Wohnraum für Bremer schaffen, die sich in der Hansestadt kein eigenes Haus leisten können.“ Die Gemeinde müsse sich endlich dem Druck der Investoren entgegenstellen.

Bürgermeister Kristian W. Tangermann und die CDU-FDP-Gruppe hingegen stehen für eine moderate Wachstumspolitik. Bei einer Diskussionsveranstaltung des Clubs im Kulturzentrum Murkens Hof konnten sie mit ihren Argumenten jedoch kaum durchdringen. Es schien, als hätten sich alle Klimaaktivisten des Dorfes gegen die Konservativen verbündet. Tapfer trotzte Tangermann den Angriffen und verteidigte seine bisherige Politik: „Bremen hat nicht genug Wohnraum. Davon kann Lilienthal profitieren.“ Wer Kindergärten und Schulen auch künftig auslasten wolle, brauche ein moderates Wachstum, so Tangermann in seinem Statement. Es ist kein Geheimnis, dass er die dringend benötigte fünfte Grundschule gern in einem Neubaugebiet an der Mauerseglerstraße realisieren würde, vorausgesetzt der Investor stellt das Grundstück zur Verfügung. So greift die Schulpolitik in die Wohnungsbaupolitik und die wiederum in die Klimapolitik.

Bürgerinnen und Bürger meldeten sich in der Klimadebatte ebenfalls zu Wort. Selbst Neubürger sprachen sich gegen weiteres Wachstum und für den Erhalt der grünen Lungen in Lilienthal aus. Sie wünschen sich etwa eine Aufforstung durch die Gemeinde, Investitionen in die Radwege sowie mehr Park-and-Ride-Flächen für Pendler. Diese Wünsche haben die Querdenker im Gemeinderat aufgenommen. Die Splitterpartei könnte am Ende das Zünglein an der Waage sein, wenn es um die Entscheidung für oder gegen das geplante Neubaugebiet an der Mauerseglerstraße geht. Sie sind es auch die einen alternativen Standort für die fünfte Grundschule an der Moorhauser Landstraße ins Spiel gebracht haben. Wegen des Denkmalschutzes könnte der Vorschlag am Ende aber zu teuer sein für eine Gemeinde, auf der ein Schuldenberg von mehr als 80 Millionen Euro lastet. Eine Entscheidung darüber wird im Frühjahr erwartet.

Auch die SPD im Gemeinderat hat die Klimapolitik für sich entdeckt. Sie legte in diesem Jahr erstmals ein Gemeindeentwicklungskonzept vor, dass die bisherige Wachspolitik in Frage stellt und auf mehr Nachhaltigkeit setzt. Die Grünen, die sich seit jeher als Öko-Partei verstehen, wehren sich gegen ein Weiterso und stellen ganz konkrete Forderungen, etwa zum Verbot von Steingärten als Bienenkiller oder zur Einführung von Bioessen an den Schulen. Sie gingen im vergangenen Jahr mit gutem Beispiel voran, indem sie freiwillig für eine Woche aufs Auto verzichteten. Mit von der Partie waren nicht nur die beiden grünen Ratsfrauen Erika Simon und Meike Artmann, sondern auch Manfred Kiehn von der CDU. Das wiederum zeigt, dass parteiübergreifendes Handeln in der Klimadebatte möglich ist.

Eines jedoch war in Lilienthal im vergangenen Jahr nicht möglich: die Ausrufung des Klimanotstandes. Während andere Gemeinden, ja selbst das europäische Parlament dem symbolischen Akt für mehr Nachhaltigkeit zustimmten, lehnte der Lilienthaler Gemeinderat den Antrag der Grünen ab. Offenbar hatten die Kommunalpolitiker den Appell zu wörtlich genommen. Damit befindet sich der Gemeinderat allerdings in guter Gesellschaft. Auch der Bundestag lehnte einen entsprechenden Antrag mehrheitlich ab.