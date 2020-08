Die Windräder im Hintergrund erzeugen den Strom, mit dem dieses Wilstedter Carsharing-Auto fährt. Wolf Warncke (links) und Traugott Riedesel sind hier mit einem von sechs Elekro-Golf zu sehen, die seit 2018 von einer privaten Initiative als Carsharing-Autos verliehen werden. Das Experiment läuft Ende August aus. (von Lachner)

Tarmstedt. Für diesen Artikel über nachhaltige Mobilität auf dem Lande müssen wir eine kleine Zeitreise unternehmen. Denn in der Gegenwart sieht es düster aus für den Planeten und seine Bewohner: Die Straßen, Parkplätze und Hofeinfahrten sind voll mit schweren Automobilen, die ihrem Namen kaum gerecht werden, weil sie zu 90 Prozent der Zeit stehen. Und wenn sie fahren, machen die meisten von ihnen Krach und emittieren jede Menge Kohlendioxid, Stickoxid und Feinstaub. Der Verkehr trägt rund ein Viertel zu den weltweiten Treibhausgasemissionen bei, das heißt auch: Hier ist reichlich Einsparpotenzial. Picken wir also eine beliebige Landgemeinde heraus und riskieren einen Blick ins Jahr 2050.

Die Mitte des Jahrhunderts ist nicht zufällig gewählt, denn spätestens 2050 will sich die Europäische Union komplett dekarbonisiert haben. Heißt: Auch der Verkehrssektor ist dann klimaneutral. Träumen wir uns in die Samtgemeinde Tarmstedt, die die Lebensqualität ihrer Einwohner nochmals enorm gesteigert hat, nachdem sämtliche Ortsdurchfahrten durchgängig zu Alleen umgestaltet wurden, innerorts gilt Tempo 20, überall gibt es breite Fuß- und zweispurige Radwege, die sämtliche Ortschaften verbinden. Die Autos fahren elektrisch, sind kleiner, leiser und viel weniger geworden. Auch die Lastwagen und Busse haben E-Antrieb, wobei der Strom in Brennstoffzellen aus Wasserstoff erzeugt wird. Der Wasserstoff wird im Wilstedter Windpark gewonnen, was der Gemeinde hohe Gewerbesteuereinnahmen beschert. Die wiederum kann damit einen Teil des öffentlichen Verkehrs finanzieren, den sie als Daseinsvorsorge ansieht.

Den Bus der Linie 630 Zeven-Bremen gibt es noch, er fährt längst elektrisch und alle 20 Minuten. Die Bahnlinie Wilstedt-Zeven-Tostedt ist für den Personen- und Güterverkehr reaktiviert, sodass auch Tarmstedt, Hepstedt und Breddorf wieder einen Bahnanschluss haben. Die früher abgehängten Dörfer, wie Breddorf, Hepstedt, Wilstedt, Bülstedt, Vorwerk und Buchholz, sind mit autonom und nach Bedarf fahrenden Minibussen an Tarmstedt angebunden – ebenso an die Bahnhöfe Sagehorn, Ottersberg und Rotenburg.

Weil Supermärkte, Ärzte und Apotheken somit leicht zu erreichen sind, haben die Menschen ihre Zweit- und Drittwagen längst abgeschafft, zumeist auch den Erstwagen. Die klassische Familienkutsche, in den 2020er-Jahren in den meisten Fällen ein schwerer SUV mit Verbrennungsmotor, gibt es kaum noch. Die letzten Verbrenner wurden in Deutschland 2040 zugelassen, die letzten Motoren um 2025 herum entwickelt.

Trotzdem hat der örtliche Autohändler überlebt. Der nennt sich allerdings nicht mehr so, denn Autos verkaufen ist 2050 kein tragfähiges Geschäftsmodell mehr. Die Transformation des Verkehrssektors hat aus dem traditionsreichen Betrieb eine Mobilitätszentrale gemacht, mit Café und Fahrradstation. „Wir verkaufen keine Autos, sondern wir sorgen für die Mobilität unserer Kunden“, sagt Wolf Warncke, der diesen Prozess schon in den 2010er-Jahren angeschoben hat. Die früheren Autoverkäufer sind Mobilitätsberater geworden, die den Bedarf der Kunden ermitteln und maßgeschneiderte Angebote stricken. Mit dem Tarmstedt-Ticket kann man je nach Bedarf einen Kombi ebenso nutzen wie einen Kleinstwagen, das WK-Bike, ein Lastenrad oder eben Bus und Zug. Die Zeiten, da ein unübersichtlicher Tarifdschungel viele potenzielle Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln verschreckt hat, sind vorbei. Das gilt auch fürs Laden der E-Fahrzeuge. „Der Privatbesitz von Autos ist heute die Ausnahme“, sagt der Wolf Warncke des Jahres 2050. Nutzen statt Besitzen ist heute die Regel, das intermodale Zeitalter ist auch auf dem Lande angekommen. Wichtig sei: „Es muss einfach sein.“

Das Tarmstedt des Jahres 2020 ist von all dem noch ziemlich weit entfernt. Okay, es gibt in fast allen Dörfern Mitfahrerbänke. Aber auf die Hoffnung, zur gewünschten Zeit von einem Auto zum gewünschten Ziel gebracht zu werden, mag sich nicht jeder verlassen. Eine Busfahrt von Wilstedt zum Bremer Hauptbahnhof dauert je nach Tageszeit im besten Fall 56 Minuten, kann aber auch drei Stunden benötigen. Mit dem Auto schafft man das, freie Straßen vorausgesetzt, in 40 Minuten. Mindestens eine Stunde und 13 Minuten braucht der Bus von Wilstedt zum Bahnhof Sagehorn, mit dem Auto braucht man für die 15 Kilometer 16 Minuten, sagt Google Maps.

Da scheint es kein Wunder zu sein, dass der Kfz-Bestand im Landkreis Rotenburg stetig wächst. Verglichen mit dem Vorjahr ist die Zahl der Benziner im Kreis Rotenburg von 63 690 auf 64 144 gestiegen – ein Plus von 454 Fahrzeugen. Bei den Dieseln stieg die Zahl von 44 646 auf 46 065 Autos an, das sind 1419 mehr als ein Jahr zuvor. Aus 145 Elektroautos wurden 206, was einem Zuwachs von 42 Prozent entspricht. Die Zahl der Hybridautos stieg von 545 auf 859, ein Plus von 57,6 Prozent.

Verteilt man die 112 511 Pkw auf die Bevölkerung des Landkreises, kommen 688 Autos auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner (Vorjahr: 676). In der bundesweiten Rangliste der Autodichte landet der Landkreis Rotenburg auf Platz 40 von 400. 57 Prozent der Autos sind Benziner, 41 Prozent haben einen Dieselmotor und rund zwei Prozent haben alternative Antriebe. Dabei ging der Anteil der Gas-betriebenen Autos von 1328 auf 1220 zurück.

Das klingt alles nicht gerade nach Verkehrswende. Um genau die voran zu bringen, haben sich 2015 fünf Menschen in fünf Ortschaften der Samtgemeinde Tarmstedt zu einer Carsharing-Initiative zusammengetan. Ihre Idee: Sie verleihen ihre insgesamt sechs elektrisch angetrieben VW Golf an andere Menschen, die kein Auto haben. 2018 ist die in Niedersachsen einzigartige Carsharing-Initiative mit ihren in Wilstedt, Tarmstedt, Bülstedt, Buchholz und Vorwerk stationierten E-Autos unter das Dach des niederländischen Mobilitätsdienstleisters Greenwheels geschlüpft. Seitdem können die Autos rund um die Uhr per App gebucht und per Chipkarte geöffnet werden.

Obwohl das Angebot zuletzt also professionalisiert worden ist, hat es sich nicht recht etablieren können, sagt Traugott Riedesel, Landarzt in Wilstedt und Bürgermeister. „Das Ziel, dass die Menschen durch dieses Angebot auf den Zweitwagen verzichten, haben wir nicht erreicht“, sagt Riedesel, der als Privatmann zwei E-Golf als Carsharingautos betreibt. Der gefühlte Bedarf an neuen Mobilitätslösungen stimme nicht unbedingt mit der Lebenswirklichkeit der Menschen überein. Gut angenommen werde aber in Wilstedt der Fahrdienst mit ehrenamtlichen Fahrern als Angebot für Menschen, die nicht mehr selbst Auto fahren wollen oder können. Das wolle er beibehalten, wenn der Vertrag mit Greenwheels im August auslaufe. Zudem stehe im Raum, dass er sich künftig privat mit insgesamt drei Partnern ein Elektroauto teile. Den elektrischen Antrieb hält Riedesel für zwingend: „Für lokale Fahrten ist das ideal.“ Es gebe im Landkreis Rotenburg ein Überangebot an Öko-Strom, in Wilstedt stehe ein großer Windpark, der demnächst noch erweitert werde. „Unser Grundgedanke war und ist, dass dieser Strom möglichst in der Region gespeichert und verbraucht werden sollte.“

Es tue sich sehr viel auf dem Gebiet der Mobilität, sagt Riedesel. So würden auch in Deutschland schon längst autonom fahrende Elektro-Kleinbusse auf öffentlichen Straßen getestet.

Zur Sache

Mehr über Mobilität und Verkehrswende

Weitere Informationen zum Carsharing in der Samtgemeinde Tarmstedt unter www.greenwheels.com/de/privat/e-carsharing-tarmstedt. Der Bremer Carsharinganbieter Cambio hat in Lilienthal, Moorhauser Landstraße 3a, eine Ausleihstation. Die Autos stehen auf dem Parkplatz der Diakonischen Behindertenhilfe, Buchung über www.cambio-carsharing.de. WK-Bike-Leihfahrräder gibt es in Lilienthal am Zeitungshaus, Hauptstraße 87, und an der Straßenbahnhaltestelle am Falkenberger Kreisel. In Borgfeld stehen WK-Bikes an der Haltestelle Borgfelder Allee. Infos und Buchung: www.wk-bike.de oder per App.

Die Agora Verkehrswende ist eine Initiative, die Wege sucht, den Verkehrsbereich bis 2050 klimaneutral umzubauen. Sie gehört zur gemeinnützigen Smart Energy for Europe Plattform, deren Gesellschafter die Stiftung Mercator und die European Climate Foundation sind (www.agora-verkehrswende.de). Der ökologische Verkehrsclub Deutschland (VCD) macht sich für eine nachhaltige Mobilität stark. Der VCD fordert einen besseren öffentlichen Nahverkehr und mehr Platz für Radler und Fußgänger (www.vcd.org). Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e.V. (ADFC) engagiert sich praktisch und politisch für die Förderung des Radverkehrs und setzt sich für eine ökologisch vernünftige Verkehrsmittelwahl ein: „Immer wenn es Alternativen gibt, sollte das Auto stehen bleiben.“ (www.adfc.de)