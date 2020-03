Blockland. Extreme Wetterereignisse nehmen in den kommenden Jahren zu. Das erwartet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) sowie der Deutsche Wetterdienst. In besonderer Weise betroffen sind Landwirte im Bremer Blockland – seit Generationen beobachten sie die Natur. „Und die verändert sich gerade rasant“, mahnt der Blocklander Gewässerobmann Bernhard Kaemena. Um seine Beobachtungen wissenschaftlich zu untermauern, hat sich der Bio-Landwirt an den Geologischen Dienst in Bremen gewandt und konnte so die Geologin Neele Brunken von der Universität Bremen für ein Forschungsprojekt gewinnen. Über eineinhalb Jahre lang untersuchte die Gewässergeologin Wiesen und Felder im Blockland. Im Rahmen des „International Master Program Marine Geosciences“ hat Neele Brunken nun über das Projekt eine Masterarbeit vorgelegt. Die Ergebnisse sind eine kleine Sensation, sagt ihr Professor Joachim Blankenburg vom Geologischen Dienst Bremen.

"Wir sind nun mal mitten im Klimawandel", erklärt die 28-Jährige den Hintergrund ihrer Forschung. Es seien auch zukünftig extrem trockene Sommer zu erwarten. "Und natürlich leiden Moorgebiete wie das Blockland sehr darunter“, sagt Brunken. Die Gewässergeologin wollte deshalb wissen, ob die bestehenden Grabensysteme rund um die Wümme geeignet sind, um Felder und Wiesen in trockenen Monaten ausreichend zu bewässern. Monatelang untersuchte Brunken, ob die Bodeneigenschaften es zulassen, dass das Wasser in alle Richtungen hindurchfließen kann.

Dabei machte sie eine Entdeckung, die Professor Blankenburg nun eine kleine Sensation nennt. "Die Böden im Blockland sind mit einer Lehmschicht versehen, die sich genau über dem Grundwasserspiegel befindet“, berichtet Brunken. So werde die Feuchtigkeit im Boden gespeichert.

„Im Blockland begann die Kultivierung der Moore bereits im 12. Jahrhundert“, erklärt der Forschungsleiter Blankenburg. Bereits vor über 1000 Jahren bildete sich hier eine Lehmschicht in den Böden. Diese sichere wahrscheinlich die Zukunft des Grünlandes.

Auf den Flächen wurde ebenso getestet, „wie hoch und schnell die Grundwasserstände in trockenen Sommermonaten angehoben werden können", berichtet Blankenburg weiter. "Es zeigte sich, dass die Torfe unterhalb der Tonschicht gut durchlässig für Wasser sind." Wird Wasser aus der Wümme in die Gräben geleitet, dann lassen sich die Wasserstände bis dicht unter der Lehmschicht einstellen. In verschiedenen niedersächsischen Mooren werde die Anhebung der Wasserstände zurzeit geprüft, auch um Verfahren zur Minderung der Kohlendioxidfreisetzungen zu erforschen, berichtet Blankenburg.

Die Wasserstände rund um die Wümme werden bereits durch Staumaßnahmen durch den Deichverband am rechten Weserufer geregelt. Gewässerobmann Kaemena übernimmt danach das Feintuning für die Be- und Entwässerung der Felder. "Sollten wieder Sommer wie 2019 folgen, dann wäre ein höherer Einstau der Gräben sinnvoll", sagt Blankenburg. „Das Gute, die Nutzung der Wiesen und Weiden wäre aufgrund der tragfähigen Lehmschicht weiterhin auch für die Landwirtschaft möglich“, berichtet Blankenburg. Die Lehmschicht sichert die Trittfestigkeit für das Vieh und schützt gleichzeitig das Moor. „Das Ergebnis lässt sich natürlich nicht für das gesamte Blockland verallgemeinern", räumt Neele Brunken ein. Dazu müsste es weitere Untersuchungen geben.

Bernhard Kaemena beobachtet seine Böden indes genau. Sie sind die Grundlage für seinen Hof, den die Familie seit Generationen bewirtschaftet. Hier wird der Rohstoff Milch für die hauseigene Eis- und Käseproduktion hergestellt. „Daran hängt nicht nur der wirtschaftliche Faktor, daran hängt auch die Lebensgrundlage für kommende Generationen“, sagt Kaemena.

Die mechanische Bewässerung durch den Deichverband könnte zukünftig noch präziser als Mittel gegen Dürre eingesetzt werden und gleichzeitig Kohlendioxid in den Moorböden speichern, ist sich das Forscher-Team einig.

Neele Brunken spricht von einer „Win-Win-Situation, denn Landwirtschaft und Naturschutz haben im Blockland die gleichen Ziele“, erklärt sie. Die Moore bestehen bis zu 95 Prozent aus Wasser und spielen eine wichtige Rolle im Wasserhaushalt. Sie sind effektive Wasserspeicher, die helfen, Überschwemmungen und Flutkatastrophen zu verhindern. „Obwohl Moore nur drei Prozent der Erdoberfläche bedecken, speichern sie 30 Prozent des erdgebundenen Kohlenstoffs“, erklärt Brunken. Nach Angaben des Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) binden die Moore weltweit doppelt so viel CO2 wie alle Wälder zusammengenommen. Hitzeperioden stellen also nicht nur für Landwirte eine Belastung dar – manche Bauern vermeldeten in den vergangenen Jahren Ernteverluste von bis zu 40 Prozent – sondern auch für die Moore. „Intakte Moore sind für den Schutz des Klimas von zentraler Bedeutung“, unterstreicht die Hydrogeologin Brunken. „Landwirte wie Bernhard Kaemena sind ihre Hüter.“