Nicht notwendige Eingriffe müssen in der Klinik Lilienthal bis auf Weiteres verschoben werden. (Christian Kosak)

Lilienthal. An der Klinik Lilienthal hoffen die Verantwortlichen darauf, dass der Normalbetrieb eventuell früher als gedacht wieder starten kann. Anlass dafür ist ein Positionspapier des Bundesministeriums für Gesundheit. Minister Jens Spahn hat sich unter anderem dafür ausgesprochen, dass ein Teil der Krankenhauskapazitäten ab Mai für planbare Operationen wieder genutzt werden kann. In der Klinik Lilienthal wird die Debatte aufmerksam verfolgt. Die Artemed-Gruppe als Betreiber will jedoch abwarten und konkrete Schritte erst dann einleiten, wenn die Vorgaben klar sind. „Für uns hat derzeit unverändert der Erlass der niedersächsischen Staatskanzlei Gültigkeit, nach dem bis zum 18. Mai alle planbaren Eingriffe, soweit medizinisch vertretbar, ausgesetzt oder verschoben werden müssen“, teilt eine Kliniksprecherin auf Nachfrage mit. Sicher sei, dass die Klinik planbare Operationen wieder anlaufen lassen werde, sofern ein neuer Erlass diese ermögliche und dieser Schritt sinnvoll sei. Über ihre Internet-Seite will die Klinik die Patienten auf dem Laufenden halten. Darüber hinaus gebe es Sprechstunden im Einklang mit den geltenden Sicherheits- und Hygienebestimmungen sowie telefonische Auskunft. „Mit den Patienten, deren geplanter Eingriff nicht durchgeführt werden konnte, haben wir natürlich bereits proaktiv Kontakt aufgenommen“, teilt die Klinik mit.