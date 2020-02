Derzeit gibt es an der Klinik Lilienthal 115 ausgewiesene Parkplätze. Ihre Zahl soll durch Baumaßnahmen um 40 aufgestockt werden. (Christian Kosak)

Lilienthal. An kaum einem anderen Ort in Lilienthal dürfte die Dichte der Halteverbotsschilder so groß sein wie an der Klinik. Entlang des Hospitalweges sind Garagentore, Pfähle und Hauswände mit den Verkehrszeichen förmlich gepflastert, um die Wildparkerei im Zaum zu halten. Parkplätze sind rund um das Krankenhaus schon immer ein knappes Gut gewesen. Doch seit das frühere Hospitalgelände aufgesplittet wurde und die Betreiber der Klinik das medizinische Angebot deutlich ausgebaut haben, ist die Not groß. Nun plant die Klinik, den vorhandenen Parkplatz nahe dem Haupteingang neu aufzuteilen und auch ein Stück zu erweitern. Unterm Strich soll das 40 Parkplätze mehr bringen. Alles in allem sind es dann 155.

Laut Artemed-Gruppe, zu der die Lilienthaler Klinik gehört, sollen die Arbeiten demnächst beginnen, und zum Sommer soll dann alles fertig sein. Der ganz große Wurf, das sehen auch die Verantwortlichen selbst so, ist diese Lösung nicht. Aber die Lage entspannen soll sie schon. „Wir wollten ja ursprünglich ein richtiges Parkhaus bauen. Es gab Verhandlungen mit den Nachbarn, doch ein Konsens wurde nicht erzielt. Jetzt müssen wir mit dem arbeiten, was wir an eigenen Flächen haben“, sagt Konzernsprecherin Nastasia Hertrampf.

Der Nachbar, das ist die Diakonische Behindertenhilfe. Deren Geschäftsführer Christoph vom Lehn möchte aus der Angelegenheit keine große Sache machen. Doch den Schwarzen Peter will er sich auch nicht zuschieben lassen. Er sagt, es habe lediglich Gespräche über das Parkdeck gegeben, doch in Grundstücksverhandlungen mit der Klinikleitung sei man nie eingestiegen. Vom Lehn wäre am Ende ohnehin wohl nicht bereit gewesen, den ins Auge gefassten Grund und Boden abzutreten. „Wir müssen hier um jeden Quadratmeter Grünfläche ringen“, sagt der Geschäftsführer und denkt dabei auch an das geplante Wohngebiet an der Mauerseglerstraße, das an das Diakonie-Gelände und den Neuenkirchener Weg angrenzt.

Durchfahrt nur für Anlieger

Das Problem der Klinik sei hausgemacht, sagt er. Man habe voll auf Expansion gesetzt und nicht an die Parkplätze gedacht. Jetzt zu erwarten, dass der Nachbar das Problem löse, sei schon vermessen. Die Diakonische Behindertenhilfe hat ein „Durchfahrt verboten“-Schild an der Ecke Hospitalweg/Neuenkirchener Weg aufstellen lassen. Nur Anlieger dürfen noch in die Straße hinein, die zu den Häusern mit den Wohngruppen der Menschen mit Behinderungen führen. Der Parkplatzsuchverkehr von Patienten und Besuchern der Klinik war der Diakonie zu viel geworden, deshalb wollte sie ein Signal setzen und dem Treiben ein Ende bereiten.

Das begrenzte und auch kostenpflichtige Parkplatzangebot an der Klinik hat dazu geführt, dass Klinikbesucher auch in die etwas weiter entfernten Wohnstraßen ausweichen. Anwohner der Wilhelm-Otten-Straße berichten, dass dort Autos mit auswärtigen Kennzeichen auch über mehrere Tage an Stellen abgestellt sind, an denen das nicht erlaubt ist. Was viele Autofahrer nicht zu wissen scheinen: In einer Spielstraße, zu der auch die Wilhelm-Otten-Straße gehört, darf grundsätzlich nur in den dafür ausgewiesenen Buchten geparkt werden. Insbesondere im Einmündungsbereich zur Moorhauser Landstraße bereiten die Falschparker Probleme, weil beim Herausfahren aus der Stichstraße der Blick öfter mal von Autos versperrt ist, deren Heck bis auf den Fußweg ragt. Die Nachbarschaft drängt seit Längerem auf eine Lösung.

Und tatsächlich scheint etwas Bewegung in die Sache zu kommen. Auf Nachfrage heißt es im Rathaus, dass die Gemeinde beim Landkreis beantragt hat, zusätzlich Halteverbotsschilder im vorderen Bereich der Wilhelm-Otten-Straße aufstellen zu dürfen. Eine Antwort der Verkehrsbehörde, die so etwas anordnen müsste, steht noch aus. An anderer Stelle sind bereits vor längerer Zeit Nägel mit Köpfen gemacht worden: Entlang der Moorhauser Landstraße im Bereich der Klinik gilt ebenfalls ein Halteverbot, was auch mit der Parkplatzknappheit dort zu tun hat.

In der Klinik sind sich die Verantwortlichen des Problems bewusst. Auch sie hat ein Interesse daran, dass Patienten möglichst in der Nähe zur Abholung ins Auto steigen können, zumal viele von ihnen in ihrer Bewegung eingeschränkt sind, wenn sie beispielsweise am Knie oder an der Wirbelsäule operiert wurden und entlassen werden. Der Einzugsbereich der Klinik ist größer geworden, weil dort Spezialisten arbeiten, die Patienten auch von weiter weg nach Lilienthal bringen. Es sei nicht optimal, wenn es nicht genügend Parkplätze gebe, sagt die Kliniksprecherin. Das Falschparker-Problem im Umkreis habe man im Blick: „Wenn es Beschwerden aus der Nachbarschaft gibt, wird in der Klinik gefragt, wem das Auto mit dem entsprechenden Kennzeichen gehört und wir bitten den Patienten oder Besucher dann, das Auto wegzufahren“, sagt Artemed-Sprecherin Nastasia Hertrampf. Sie ist überzeugt, dass die demnächst angebotenen 40 zusätzlichen Parkplätze zu einer Entspannung führen wird.

Freie Plätze zur Miete

Dabei gibt es durchaus auch noch freie Parkplätze am Hospitalweg, die allerdings gemietet werden müssten. Der Hilken & Oeltjenbruns Projekt GmbH gehören nach eigenen Angaben seit dem vergangenen Jahr acht Wohnungen und 24 Stellplätze gegenüber der Klinik. Deren Geschäftsführer Ole Oeltjenbruns berichtet, dass er der Lilienthaler Klinik Stellplätze zur Miete angeboten hat, diese aber abgelehnt habe. Mitarbeiter der Radiologie und des Krankenhauses, die es leid waren, täglich um einen Abstellplatz zu kämpfen, hätten allerdings Parkplätze auf eigene Rechnung gemietet.