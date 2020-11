Die jüngsten Tests in der Region haben Dutzende Neuinfizierte ergeben (Symbolfoto). (Marius Becker/dpa)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist in den vergangenen Tagen abermals erheblich gestiegen. Laut Mitteilung der Rotenburger Kreisverwaltung wurden am Montag 40 weitere Infektionen registriert. Damit gibt es aktuell 158 Infizierte, davon befinden sich 14 Personen in stationärer Behandlung. Bei 20 der 40 neuen Fälle handelt es sich um Kontaktpersonen bereits bekannter Infizierter. In den übrigen Fällen ist der Ort der Ansteckung unbekannt.

Im Landkreis Osterholz stieg die Zahl der Infizierten nach offiziellen Angaben am Montag im Vergleich zum Freitag um 53. Damit gelten dort zurzeit 195 Menschen als erkrankt. Laut dem Landesgesundheitsamt lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, die die Infektionszahl der vergangenen sieben Tage auf 100 000 Einwohner angibt, am Montag im Landkreis Rotenburg bei 72, für den Landkreis Osterholz wurde er mit 80 angegeben.

Um Patienten, Besucher und Mitarbeiter vor dem Coronavirus zu schützen, hat der Landkreis Osterholz Besuchsbeschränkungen für das Osterholzer Kreiskrankenhaus erlassen. Das Krankenhaus bittet darum, soweit wie möglich auf Besuche zu verzichten, insbesondere bei absehbar kurzen Aufenthalten oder geplanten Behandlungen und Eingriffen. Unverzichtbare Besuche sind ab sofort nur noch zwischen 11 und 18 Uhr für die Dauer von maximal 20 Minuten möglich, und zwar nur von einer namentlich benannten Person. Die darf keinerlei Corona-Symptome aufweisen und sich in den vergangenen 14 Tagen auch nicht in einem ausländischen Risikogebiet aufgehalten haben. Zudem gelten Abstands-, Desinfektions-, Registrierungs- und Maskenregeln.

Wie berichtet, hatte in der vergangenen Woche bereits das Agaplesion-Diakonieklinikum in Rotenburg die Besuche seiner Patienten verboten. Es gibt aber ein paar Ausnahmen. Im Einzelfall könnten schwerstkranke und sterbende Patienten von ihren engsten Angehörigen besucht werden. Ein Elternteil dürfe sein Kind begleiten und besuchen. Auch gesunde werdende Väter dürfen ihre Partnerin zur Geburt begleiten. Und auch in der Klinik Lilienthal gilt mittlerweile ein Besuchsverbot, wie das Betreiberunternehmen Artemed auf seiner Webseite mitteilt.