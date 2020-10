Die neuen Besitzer Dieter Pape (links) und Marina Viohl mit Wilhelm und Änne Cordes, die den Klosterhof in Lilienthal mehr als 50 Jahre lang betrieben haben. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Der Klosterhof in Lilienthal hat neue Eigentümer: Marina Viohl und ihr Mann Dieter Pape haben die geschichtsträchtige Gaststätte neben der Klosterkirche gekauft. Ob dort wieder Gastronomie einziehen wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. Corona hat bekanntlich diese Branche hart getroffen. Es gab schon jemanden, der mit einem Café einen Neustart hinlegen wollte, wegen der Pandemie und der unklaren Perspektiven dann aber einen Rückzieher machte. Was die weitere Nutzung angeht, sind die Eheleute offen. Wichtig ist ihnen, dass das Haus im historischen Ortskern erhalten bleibt.

Wohnung wird vermietet

Wie sehr die Lilienthaler das Schicksal des Klosterhofes beschäftigt, den Wilhelm und Änne Cordes 57 Jahre lang betrieben haben, haben die neuen Eigentümer in den vergangenen Wochen schon gemerkt: Fast immer, wenn sie zum Arbeiten da waren und die alte Eingangstür einen Spalt offen stand, guckte jemand vorbei, um sich zu erkundigen, wie es denn nun weiter geht. Während das fürs Erdgeschoss noch nicht gesagt werden kann, gilt fürs Obergeschoss, dass die 130 Quadratmeter große Wohnung vermietet werden soll. Und Dieter Pape hat die Idee, dort eines Tages seinen Altersruhesitz einzurichten, um vom großen Fenster aus das Geschehen rings um den Marktplatz zu verfolgen.

Doch bis dahin ist noch einiges zu erledigen, die Handwerker sollen ran. Das betrifft vor allem das Erdgeschoss und die Räume auf der Rückseite des Fachwerkhauses, zu denen Besucher der Gaststätte keinen Zutritt hatten. Die Bausubstanz sei in Ordnung, das haben sich Marina Viohl (51) und Dieter Pape (59) von fachkundiger Seite bestätigen lassen. Doch an den Fußböden, Leitungen, Wänden, Fenstern und im Badezimmer muss einiges gemacht werden.

Marina Viohl ist nicht weit entfernt am Konventshof aufgewachsen, sie kennt die Familie Cordes von Kindesbeinen an. Als sie zusammen mit ihrem Mann das Schild „Zu vermieten“ vor dem Klosterhof sah, war ihr Interesse geweckt. Beiden liegt es am Herzen, dass das Gebäude nicht dem Abrissbagger geopfert wird und das Ensemble mit dem im Jugendstil errichteten Sparkassen-Gebäude gegenüber und der Klosterkirche nebenan unangetastet bleibt. Der Trend geht derzeit in die andere Richtung: Immer mehr alte Häuser verschwinden in der Ortsmitte, so wie gerade in diesen Tagen in der Amtsstraße zu sehen ist, wo das Plakat eines Abrissunternehmens das weitere Schicksal eines älteren Wohnhauses ankündigt.

Die Eheleute Cordes, er 81 und sie 82 Jahre alt, hatten sich gewünscht, einen Käufer zu finden, der das alte Haus erhalten möchte. Manch anderer Interessent war nicht an dem Gebäude, sondern vor allem an der guten Lage mitten im historischen Zentrum interessiert.

Vor zwei Jahren, zum 1. August 2018, haben Wilhelm und Änne Cordes ihre Gaststätte geschlossen, die über fünf Jahrzehnte ihr Leben bestimmte. Aussicht auf Nachfolger innerhalb der Familie bestand nicht, so dass sie sich dazu durchgerungen hatten, den Betrieb einzustellen und sich zunächst auf die Suche nach einem Pächter zu begeben. Letztlich stimmten sie zu, den Klosterhof zu verkaufen. Am 21. August fand die Schlüsselübergabe statt.

Marina Viohl und ihr Mann kennen die Ecken des Hauses mittlerweile ganz gut. Sie haben einen Sinn für altertümliche Dinge. So entdeckten sie hinter einem schweren Dielenschrank auf dem Flur noch feine handgemalte Muster auf den Wänden aus Zeiten, in denen es noch keine Tapeten gab. Und ins Auge fällt auch der aus Kieselsteinen kunstvoll zusammengesetzte Fußboden oder der alte Kachelofen im Schankraum, der früher für wohlige Wärme sorgte, aber jetzt nicht mehr an den Schornstein angeschlossen ist, wie ein kleiner handgeschriebener Zettel in der Ofenklappe verrät. Zu den Fundstücken zählt ebenfalls die erste WÜMME-ZEITUNG von 1879, die bisher gerahmt an einer Wand hing.

Hähnchenbraterei passt nicht

Der Schankraum selbst wirkt so, als ob dort morgen wieder das Bier gezapft werden könnte. Tresen, Tische und Stühle stehen bereit. Marina Viohl und Dieter Pape hätten nichts dagegen, wenn sich wieder ein Gastronom im Klosterhof einrichten würde, aber nicht um jeden Preis. Der Betrieb müsse zum Haus passen, finden die beiden. Und so haben sie einem Interessenten, der mit einer Hähnchenbraterei starten wollte, eine Absage erteilt. Auch ein thailändisches oder griechisches Restaurant, für die sich Betreiber gemeldet haben, kommen nicht infrage. Doch vielleicht wird alles auch ganz anders und die Räume werden in eine Arztpraxis oder zu Büros umfunktioniert, ohne dass sich an der Außenansicht etwas ändern müsste. „Wir gehen das ganz in Ruhe an“, sagt Marina Viohl.

Was auch immer daraus wird, Änne und Wilhelm Cordes haben es im Blick, wohnen sie doch direkt im Nachbarhaus. Seit der Schlüsselübergabe waren sie noch nicht wieder dort, beim Gespräch mit der WÜMME-ZEITUNG ist es das erste Mal, dass sie an den Ort zurückkehren, an dem sie mehr als 50 Jahre lang gearbeitet haben. Mit vier Tischen hatten sie als junge Gastwirtsleute 1961 angefangen und dann den Klosterhof nach und nach um mehrere Clubzimmer erweitert. Änne und Wilhelm Cordes erinnern sich noch gut daran, dass sich in der Küche eine Schwengelpumpe und ein Gossenstein befanden, als sie mit Anfang 20 loslegten.

Zur Sache

Lilienthals ältestes Gasthaus

Der Klosterhof gilt als Lilienthals ältestes Gasthaus, die Familie Frahme, die das Wirtshaus neben der Klosterkirche betrieb, ist während des Dreißigjährigen Krieges im Ort sesshaft geworden. Dem von Napoleons Truppen ausgelösten „Großen Brand“ in Lillienthal fiel 1813 auch die Gaststätte zum Opfer. Das Haus wurde durch das Feuer zerstört und im darauffolgenden Jahr von Heinrich Wilhelm Frahme leicht versetzt an anderer Stelle wieder aufgebaut. „Frahmes Sommergarten“ war bei Ausflüglern aus Bremen ein Begriff. Auch ein Kino, die Klosterhof-Lichtspiele, wurden dort bis 1963 betrieben. Frieda Cordes, geborene Frahme, hatte den großen Tanzsaal 1947 in einen Kinosaal umbauen lassen. 1961 übernahmen Wilhelm und Änne Cordes die Gastwirtschaft. Der Klosterhof wurde ein Treffpunkt für Vereine und die Feuerwehr, auch Lilienthals Kommunalpolitiker kamen ins Wirtshaus, wenn die Sitzungen im Rathaus nebenan gelaufen waren. Am 31. Juli 2018 haben Wilhelm und Änne Cordes den Betrieb des Klosterhofes eingestellt. Am letzten Öffnungstag kamen der Spielmannszug und die Klostermusikanten und viele Freunde und Stammgäste vorbei, um Abschied zu nehmen und noch mal ein paar schöne gemeinsame Stunden in ihrem Lokal zu verbringen.