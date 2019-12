Dave Goodman (Foto) wird mit Martin Röttger alias Groove Minister auf der Bühne stehen. (Albrecht Schmidt)

Seit dem Spätsommer kann man in Lilienthal in unregelmäßigen Abständen die „Klubkonzerte“ besuchen. Die Reihe geht im Januar zu Ende, soll aber fortgeführt werden. Zum Abschluss der ersten Runde werden am Sonnabend, 18. Januar, ab 19 Uhr die Musiker Dave Goodman und Groove Minister in Murkens Hof auftreten und Rootsmusik machen. Der kanadische Gitarrist und Sänger Dave Goodman steht für Folk, Jazz und Blues und war schon mit bekannten Leuten wie Peter Maffay auf Tour. Hinter Groove Minister verbirgt sich Martin Röttger. Er beherrscht das Schlaginstrument „Cajon“ und das Schlagzeug. Laut Veranstalter hat er nationale und internationale Musikgrößen auf mehr als 1000 Konzerten begleitet. Karten zum Preis von 17 Euro gibt es im Vorverkauf im Kundenzentrum der Osterholzer Stadtwerke, in den Geschäftsstellen der Volksbank Osterholz Bremervörde und online auf www.vbohz.de sowie an der Abendkasse (19 Euro).