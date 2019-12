Im Rathaus in Lilienthal tagte am Donnerstagabend der Gemeinderat. (Hans-Henning Hasselberg)

Lilienthal. Vorsichtshalber hatte die Gemeindeverwaltung für die letzte Ratssitzung des Jahres eine Fortsetzung am nächsten Nachmittag angesetzt. Auf der Tagesordnung stand die Verabschiedung des Lilienthaler Haushalts für das nächste Jahr, und da werden die Ratspolitiker gern etwas grundsätzlicher. So war es auch diesmal, trotzdem schaffte der Gemeinderat es, nach drei Stunden zur Abstimmung zu kommen. Der Haushalt wurde angenommen, aber nur mit der denkbar kleinsten Mehrheit von 14 Stimmen. Vorher wurde über diverse Einzelpositionen abgestimmt, wobei sich die zweiköpfige Fraktion der Querdenker mit ihrem Antrag durchsetzte, für den Neubau einer fünften Grundschule die Standorte Mauerseglerstraße und Moorhauser Landstraße zu prüfen.

Würde auf Seite 28 des Haushaltsentwurfs nicht für nächstes Jahr eine Gesamtverschuldung der Gemeinde in Höhe von 80,4 Millionen Euro und damit sieben Millionen Euro mehr als in diesem Jahr vorhergesagt, die Ratsmitglieder hätten durchaus Grund zur Freude gehabt. Der Ergebnishaushalt, der für die laufenden Kosten zuständig ist, endet nämlich mit einem Überschuss. Beim ersten Entwurf vom Oktober lagen die Erträge bei 37,64 Millionen Euro, die Aufwendungen aber nur bei 37,11 Millionen. Das, so Kämmerer Hartmut Schlobohm, ergab einen Überschuss von 533 000 Euro – aber nur, weil einige Instandhaltungen verschoben werden. Jetzt aber hat der Landkreis die Kreisumlage um einen halben Prozentpunkt gesenkt, die Schlüsselzuweisungen des Landes steigen, und der Überschuss erhöht sich auf 913 000 Euro. Das bedeutet, dass die Tilgungen der Kredite für Investitionen vollständig im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, somit kann der Haushalt genehmigt werden. Beim ersten Entwurf war das noch nicht der Fall.

Oliver Blau, SPD (frei)

Aber für Oliver Blau (SPD) drückt der Haushalt nur aus: „Stillstand, Verzögerung, Unentschlossenheit.“ Er enthalte keines der wichtigen Projekte der Gemeinde: An der Schroeterschule, die neu gebaut, erweitert oder saniert werden soll, sei in den drei Jahren, die Bürgermeister Kristian Tangermann (CDU) jetzt im Amt sei, noch kein Kubikmeter Erde bewegt worden. CDU, FDP und Querdenker hätten eine Prüfung auf den Weg gebracht, die bis heute nicht vorliege. „Wie sollen wir da etwas beschließen?“, fragte Blau. Bei der Frage der fünften Grundschule gebe es ein einziges Hin und Her bei den Standorten – auf dem Schoofmoor-Sportplatz, an der Mauerseglerstraße oder an der Moorhauser Landstraße. Auch die Planung für die Erweiterung der Grundschule Falkenberg mache keine Fortschritte. „Wir haben wirklich einiges mitgemacht, aber genug ist genug“, meinte Blau – wenn die angesprochenen Punkte nicht geklärt würden, werde die SPD den Haushalt ablehnen.

Die Querdenker hatten einen fünfteiligen Kompromissvorschlag zum Umweltpaket vorgelegt. „Da ist für jeden etwas dabei“, warb Ingo Wendelken, der auch auf die fünfte Grundschule einging. Hierfür hatten die Querdenker beantragt, 40 000 Euro als Planungskosten einzustellen und die Standorte Mauerseglerstraße und Moorhauser Landstraße zu prüfen. Nach Kompromissbereitschaft war Andreas Strassemeier (Linke) nicht zumute: „Herr Bürgermeister, erklären Sie Ihr politisches und verwaltungstechnisches Verhalten“, forderte er. Tangermann habe, als er 2016 sein Amt angetreten habe, größte Transparenz und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit versprochen, davon sei nichts übriggeblieben. Erika Simon (Grüne) nannte den Haushaltsentwurf „diffus und offen“. Was bei der Schroeterschule geschehen solle, sei genauso unklar wie die Maßnahmen zum Klimaschutz. Harald Rossol, der zweite „Querdenker“ im Rat, kündigte dagegen an, dass er zum ersten Mal einem Haushalt zustimmen werde, weil jetzt endlich über Zukunftssicherung und Entschuldung geredet werde.

Erika Simon, Grüne (Hans-Henning Hasselberg)

Für die CDU sprach die Ratsvorsitzende Tanja Ruczynski: Die Einnahmelage der Gemeinde sei sehr gut, das Problem seien die Ausgaben. Lilienthal müsse seine Liquiditätskredite abbauen – diese kurzfristigen Darlehen zur Überbrückung von Engpässen dürfen im nächsten Jahr 14 Millionen Euro erreichen. Wenn die Zinsen wieder stiegen, sei das viel zu viel, meinte Ruczynski.

Als Meike Artmann (Grüne) nach zwei Stunden Debatte beantragte, den Haushalt erst Anfang nächsten Jahres zu beschließen, fühlte Bürgermeister Kristian Tangermann, wie er sagte, sich „ein bisschen auf der falschen Veranstaltung“. Wenn im nächsten August für die Falkenberger Grundschule Containerklassen aufgestellt werden sollten, müsse schnellstens ausgeschrieben werden, und das dürfe die Gemeinde nur mit verabschiedetem und genehmigtem Haushalt. Zudem lasse der Haushaltsentwurf sehr wohl eine Entwicklung Lilienthals erkennen. Vorerst wurde auf Antrag von Britta Weber (SPD) die Sitzung für zehn Minuten unterbrochen.

Im zweiten Teil ging es dann recht schnell, Fachbereichsleiter Jürgen Weinert verlas eine ganze Liste von Anträgen. Der Antrag Meike Artmanns auf Vertagung wurde mit den 14 Stimmen von CDU/FDP, Bürgermeister und Querdenkern gegen die 13 Stimmen von SPD, Grünen und Linken abgelehnt. Ebenso erging es den Grünen-Anträgen, 3000 Euro für ein Klimaschutzkonzept, 30 000 Euro für Brückenunterhaltung und 40 000 Euro für Kanäle und Gräben einzusetzen. Die Stimmen von CDU/FDP, Bürgermeister und Querdenkern bei Enthaltung der anderen Fraktionen bekamen die Anträge der Querdenker zum Umweltpaket: 30 000 Euro für ein Geh- und Radwegkonzept, 2000 Euro für einen zweiten Carsharing-Parkplatz, 3000 Euro für Park&Ride-Plätze, 10 000 Euro für Aufforstung und 5000 Euro für Schulessen aus der Region. Mit dem gleichen Stimmverhältnis wurde der Antrag angenommen, 40 000 Euro Planungskosten für eine fünfte Grundschule vorzusehen. Und ebenfalls 14 Ja-Stimmen erhielt schließlich der gesamte Haushaltsentwurf gegen die 13 Stimmen von SPD, Grünen und Linken.