In vielen Gemeinden, so wie hier in Weyhe, gibt es schon Schutzstreifen für Fahrradfahrer. Auch auf einigen Straßen in Worpswede wird nun erwogen, solche Streifen zu schaffen. (Michael Galian)

Worpswede. Wenn in diesem Jahr die Findorffstraße und die Osterweder Straße saniert werden, sollen am Rand der Fahrbahn Schutzstreifen für Radfahrer angelegt werden. Ein Antrag der SPD fand im Planungsausschuss jetzt eine Mehrheit, wenn auch eine knappe: Die CDU ist dagegen, solange Worpswede keine Umgehungsstraße hat.

Im Ortskern sei kein Platz für Radwege, sagte Andreas Uphoff zur Begründung des SPD-Antrags. Radfahrer dürften auf den Fußwegen fahren, sie sollten aber möglichst die Fahrbahnen benutzen, und zwar auf Schutzstreifen, die in einer Breite von 1,50 Metern mit einer weißen Linie von der Fahrbahn abgeteilt werden. Das werde auch der Verkehrsberuhigung dienen. Angelegt werden sollen die Schutzstreifen an der Findorffstraße ab dem Straßentor, an der Osterweder Straße bis zum Edeka-Markt und in der Hembergstraße ab der Eisdiele.

Heiko Pankoke (CDU) sagte, er sei nicht grundsätzlich gegen Schutzstreifen, aber erst einmal müsse der Durchgangsverkehr aus dem Ort heraus – Worpswede müsse endlich eine Umgehungsstraße bekommen. „Ich möchte mal sehen, wie das wird, wenn kleine Kinder auf der Fahrbahn radeln, und von hinten kommt ein 40-Tonner“, meinte Pankoke.

Aber schon jetzt führen Radfahrer auch auf der Straße, wandte Bernd Rugen (Linke) ein; die Benutzung der Fußwege sei nicht verpflichtend. Schutzstreifen würden die Autofahrer daran erinnern, dass sie beim Überholen einen Seitenabstand von 1,50 Metern einhalten müssten. Wenn das nicht möglich sei, müssten sie eben hinter den Fahrrädern bleiben. Der Schwerlastverkehr könne auch über Bergedorf oder die Teufelsmoorstraße fahren; am besten solle die Ortsdurchfahrt für Lkw gesperrt werden.

Hinweis vom Bürgermeister

Das hält Friedrich-Karl Schröder (CDU) für illusorisch – die Niedersächsische Landesstraßenmeisterei werde da nicht mitspielen. Aber eine Tonnagebeschränkung könne man vielleicht für die Ortsdurchfahrten auf der Kreisstraße 11 und der Landesstraße 153 einführen, meinte Werner Schlüter von der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG). Und die Gemeinde solle hartnäckig sein, forderte Bernd Rugen. „Wir sollten uns nicht von der Landesstraßenmeisterei ins Bockshorn jagen lassen.“ Ratsherr Heiko Pankoke dagegen glaubt nicht, dass Lkw-Fahrer einen Umweg fahren würden, wenn sie nach Bremen wollten.

Bürgermeister Stefan Schwenke hielt es nach längerer Debatte für geboten, auf die rechtliche Seite hinzuweisen: Einerseits dürften Fahrradschutzstreifen normalerweise nicht von Autos befahren werden, andererseits sei für sie eine Breite von 1,50 Metern vorgeschrieben. „Dann bleibt bei uns nicht mehr viel Fahrbahn übrig.“ Aber die Fahrbahn solle auch mit Schutzstreifen noch mindestens fünf Meter breit bleiben. Dennoch soll, so die Beschlussempfehlung für den Gemeinderat, die mit den vier Stimmen von SPD und UWG gegen die drei Stimmen der CDU abgegeben wurde, die Gemeinde bei der Straßenverkehrsbehörde beantragen, Schutzstreifen anzulegen und auf den betreffenden Straßenstücken Tempo 30 anzuordnen.

Einig war der Ausschuss sich bei einem Antrag der CDU. Die hatte gefordert, dass die Gemeinde ein Radwegkonzept erstellt. Das Bundesverkehrsministerium stelle bis Ende 2023 für das Sonderförderprogramm „Stadt und Land“ 657 Millionen Euro zur Stärkung des Radverkehrs bereit, davon 65 Millionen Euro für Niedersachsen, sagte Heiko Pankoke. Damit Worpswede davon etwas abbekomme, werde ein Konzept benötigt. Darin soll aufgelistet werden, welche Wege jetzt für den Radverkehr zur Verfügung stehen, welche Lücken es gibt und wer für welche Straßen zuständig ist. Berücksichtigt werden sollen auch Verbindungen in den Nachbarkreis Rotenburg, namentlich nach Tarmstedt oder die Strecke von Ostersode nach Breddorf. Das Geld für ein Konzept könne man aus übrig gebliebenen Mitteln aus dem Gemeindeentwicklungsplan vom vorigen Jahr nehmen, sagte Stefan Schwenke. Dann soll die Gemeinde eine Firma mit der Erstellung beauftragen, so der einstimmige Beschluss.

Lückenschluss wird weiter verfolgt

Damit war der Ausschuss noch nicht fertig mit Radwegen. Die CDU hatte beantragt, endlich die Lücke zwischen Waakhauser Polder über die Semkenfahrt bis zum ehemaligen Bahnhof von Weyermoor zu schließen. Dafür seien bereits im Jahr 2007 die Kosten ermittelt worden, sagte Heiko Pankoke. Andreas Uphoff fragte, ob die Gemeinde die nötigen Grundstücke erwerben kann. Die Eigentumsverhältnisse seien schwierig, erklärte der Bürgermeister: Einige Flächen gehörten dem Landkreis, andere Privatleuten. Der Landkreis finde einen Lückenschluss zwar sinnvoll, wolle aber, dass Worpswede ihn baue und auch bezahle. „Das können wir aber nicht.“ Jedenfalls beschloss der Ausschuss einstimmig, dass die Verwaltung jetzt die nötigen Schritte einleiten soll. Er werde versuchen den Landkreis davon zu überzeugen, dass er sich an den Kosten beteiligen solle, sagte Stefan Schwenke.