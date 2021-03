Stück für Stück saniert die EVB das Moorexpress-Gleis. 120 Meter lange Schienenstränge werden verbaut, am Ende aber kommt es auf Millimeter an. (CARMEN JASPERSEN)

Winterzeit ist Bauzeit. Damit im Sommer der Moorexpress fahren kann, sanieren die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) regelmäßig vor dem Saisonstart marode Gleisabschnitte. Davon gab es einige auf den 47,8 Kilometern zwischen Osterholz-Scharmbeck und Bremervörde. In diesem Jahr ist der Bereich am Worpsweder Bahnhof dran, und der bietet mit seinem Abstell- und Nebengleis so einige Besonderheiten.

„Weichenwechsel ist die Königsdisziplin im Gleisbau“, sagt Sven Hirsch. Ein Polier, wie er im Buche steht, Typ „Der kann vor Kraft nicht geradeaus gehen“. Er weiß, wovon er spricht: Seit 37 Jahren verlegt er Schienen. Noch immer ein Knochenjob trotz aller modernen Technik, aber einer, bei dem es auf Millimeter ankommt. Hirschs wichtigster Begleiter ist der Zollstock, Mathematik und Physik sind sein Rüstzeug.

Polier Sven Hirsch ist seit 37 Jahren als Gleisbauer beschäftigt. (CARMEN JASPERSEN)

Schienen verschleißen vor allem am Kopf, also in der Höhe. Dort sei die Belastung am größten, erklärt Hirsch und zeigt an den alten Gleisen, dass man ausgerechnet daran hier und da gespart hat: Die Schiene auf dem Abstellgleis ist deutlich dünner als auf der Fahrstrecke. Und noch etwas bringt ihn ins Grübeln: An eine der Weichen, wo auch die Kräfte auf die Kanten wirken, hat man einfach mal einen Streifen Stahl „angebraten“. „So was hab' ich auch noch nicht gesehen“, meint der Polier nur kopfschüttelnd. Heute würde man einige Schrauben lösen und das Stück Eisen nachjustieren, sodass der Abstand von 41 Millimetern wieder stimmt. Das wäre hier gar nicht möglich. Wie alt die Konstruktion ist? Da muss auch der Experte passen. Kann sein, dass sie noch ein Original aus der Zeit um 1907 ist, als die Strecke eröffnet wurde, vielleicht aber auch später eingebaut wurde.

Genauso die Schwellen: Manche der alten sind aus Holz, andere gar aus Stahl, was laut Sven Hirsch ebenfalls eher ungewöhnlich ist. Die neuen sind aus Beton, anderswo werde sogar schon mit Kunststoffen experimentiert, berichtet der Gleisbauer. Die Zeiten, in denen die alten Holzbalken zersägt in Kamine wanderten, sind vorbei. Die Schadstoffbelastung ist so hoch, dass die Baufirma einen exakten Entsorgungsnachweis für jedes einzelne Stück vorlegen muss.

Millimetergenaue Knochenarbeit

Die neue Weiche liegt schon neben der alten, eine „190 1:9“, erklärt Hirsch. Ersteres gibt den Radius des abbiegenden Zweigs an: Würde man die Biegung einmal im Kreis führen, hätte man ein Rund von 380 Metern Durchmesser. Kling nach viel, ist aber wenig, wenn man bedenkt, dass auf ICE-Strecken mit Radien im Bereich von 7000 Metern gearbeitet wird, damit die Weichen auch mit hohen Geschwindigkeiten befahrbar sind. Der zweite Wert bezeichnet die Herzstückneigung. Auch das hat nichts mit Poesie zu tun, sondern mit dem Winkel, in dem die „Zunge“, das bewegliche Teil, aufs Hauptgleis trifft. Das ist der Bereich, der auch am ehesten schadensanfällig ist, aber nur wenn ein Zug von einem der beiden Abzweige ohne richtig gestellte Weiche drüber weg fährt und so die Zunge gewaltsam umlegt. Wie lange das neue Gleis hält, ist schwer abzuschätzen. Hirsch meint, bei der vergleichsweise geringen Belastung reiche es, alle 30 Jahre mal nachzusehen. An Hauptstrecken würde er hingegen alle drei Monate kontrollieren.

Nicht ganz so schnell wie bei der Formel Eins, aber sehr hilfreich: Eine Maschine löst die Verschraubungen an den alten Gleisen. (CARMEN JASPERSEN)

Während er erklärt, weicht die anfängliche Zurückhaltung. Hier ist jemand in seinem Element, und man sieht ihm die Freude über die Verblüffung des Gegenübers an. Etwa, wenn er mit weiteren imposanten Zahlen aufwartet: Auf 120-Meter-Stücke werden die Gleise zusammengeschweißt und dann verbaut. Und zwar bei 23 bis 27 Grad Temperatur. Dafür gibt es extra eine Art Flammenwerfer auf Rädern, mit dem man über das noch nicht fixierte Gleisstück fährt und es erwärmt. Erst dann darf es verschraubt werden. Bei höheren Temperaturen dehnt sich der Stahl aus, bei niedrigen zieht er sich zusammen – das kann auf einer solchen Länge durchaus bis zu sechs Zentimetern ausmachen, weiß Hirsch. Am schwächsten Punkt würden die Stränge auseinanderbrechen, die Folgen möchte man sich nicht ausmalen.

Das Moor macht den Arbeitern, anders als im Straßenbau, keine besonderen Probleme. Unter dem Schotter liegt eine sogenannte Planungsschutzschicht aus Kies, die mal 50 Zentimeter, oft aber weniger stark ist. Anfang April wollen die Arbeiter in Worpswede fertig sein.

Die Moorexpress-Saison beginne wegen der Pandemie in diesem Jahr aber voraussichtlich erst am 3. Juli, sagt EVB-Sprecherin Andrea Stein. 2022 wird dann das letzte Stück der Strecke bis zur Kreisstadt saniert. Dann wird es noch einmal spannend, denn die Brücken über Hamme und Kirchgraben sind ähnlich neuralgische Punkte wie die Weichen am Worpsweder Bahnhof.