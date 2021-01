Michael Klöker war als Moderator im Handlungsfeld Wirtschaft einer der führenden Köpfe des Gemeindeentwicklungsprozesses in Worpswede. (Christian Kosak)

Worpswede. Die Zielmarke heißt „Worpswede 2030“, und auch das ist nur als Zwischenschritt gemeint. Ob der Worpsweder Gemeindeentwicklungsprozess, der im Jahr 2018 unter zunächst guter Beteiligung anlief, aber das Jahr 2021 übersteht, ist zumindest fraglich. Die Enttäuschung unter den Beteiligten ist mittlerweile groß. Wie jetzt bekannt wurde, haben schon im Dezember gleich drei führende Köpfe das Handtuch geworfen. In einzelnen Arbeitsgruppen sei auch die Anzahl der Beteiligten rapide gesunken, berichtet Michael Klöker, bisher Moderator im Bereich Wirtschaft.

Klöker hat Ende des Jahres sein Amt niedergelegt, ebenso Dieter Viefhues, der das sogenannte Handlungsfeld Mobilität moderierte. Und auch Narciss Göbbel hat dem Prozess den Rücken gekehrt; er war Moderator der übergeordneten Steuerungsgruppe und des Handlungsfelds „Leben und Wohnen“. Damit verloren drei von vier Arbeitsgruppen ihre führenden Persönlichkeiten, die dem Projekt auch öffentlich ein Gesicht gaben. Im vierten Feld „Kunst, Kultur, Tourismus“ ist Moderator Nis Lorenzen bereits Anfang des Jahres 2020 aus beruflichen Gründen zurückgetreten, sein Posten blieb unbesetzt, ebenso wie die Leitung des Feldes Mobilität, die Jochen Semken ebenfalls schon vor einem Jahr niedergelegt hatte. Ein fünftes Handlungsfeld Klima soll noch aufgebaut werden.

Narciss Göbbel (Christian Kosak)

Für Narciss Göbbel ist sein Ausscheiden eine „normale“ Entwicklung, er möchte das Thema nicht allzu hoch hängen oder öffentlich diskutieren. Er räumt ein, dass die Strukturen und die Kommunikationswege zwischen den Ehrenamtlichen auf der einen und Politik und Verwaltung auf der anderen Seite nicht stimmten. „Es hat aber auch in der Steuerungsgruppe sehr unterschiedliche Positionen gegeben, die haben wir nicht zusammenbringen können. Insofern ist es richtig, jetzt einen Schlussstrich zu ziehen, damit andere einsteigen können“, sagt er.

„Relativer Erfolg“

Deutlich konkreter in seiner Kritik wird Michael Klöker. Sein Eindruck ist: Verwaltung und Politik wollten den Prozess, den der Gemeinderat einst einstimmig beschlossen hatte, nicht mehr oder nicht ernsthaft. „Wir wussten von Anfang an, dass es schwierig werden würde“, sagt der Ex-Moderator, der in seinem früheren Berufsleben selbst in Verwaltungen tätig war und auch in einer Fachzeitschrift zu den Strukturen kommunaler Arbeit vielfach veröffentlicht hat. Er war so gesehen eine Idealbesetzung: ein engagierter Bürger mit Fachkenntnissen, auch als Coach. Einer, der weiß, wie die Schnittstellen zwischen Bürger und Verwaltung ausgestaltet werden können. Aber auch er hat sich an Worpswede die Zähne ausgebissen.

Die Zähigkeit der Umsetzung, das Zerreden von Vorschlägen in den politischen Gremien, das Suchen nach Gründen, warum etwas doch nicht gehe, anstatt Wege zu finden, die es möglich machten – alles das brachte Klöker immer wieder zur Verzweiflung. Was Impulsgeber für den Ort sein sollte und als Instrument der Bürgerbeteiligung an der Zukunftsgestaltung gelobt wurde, ist nicht nur für ihn zum Frustproduzenten geworden. „Quer durch die Fraktionen findet man Personen, die befürchten, es könnten Parallelstrukturen entstehen“, sagt Klöker. Sie behinderten den Prozess, statt ihn zu fördern. Nicht einfacher werde es dadurch, dass dies aber niemand nach außen so vertrete. „Man redet hinter vorgehaltener Hand, aber wenig miteinander.“ Dass auch persönliche Animositäten dem Prozess immer wieder im Weg stehen, ist dabei deutlich herauszuhören.

Stefan Schwenke (CARMEN JASPERSEN)

Narciss Göbbel betont hingegen, man sei ja nicht gescheitert. Er sieht das Bisherige als „relativen Erfolg“, aber die Arbeit der Handlungsfelder habe sich nun erschöpft. Projekte wie der Skulpturenpfad an der Bergstraße, ein Zebrastreifen über die Findorffstraße oder die Ortseingangssegel zur Begrüßung von Gästen könnten dieses Jahr umgesetzt werden. Nun gelte es, den Prozess mit neuen Beteiligten weiter voranzubringen. Die Vorbehalte, ob das gelingen kann, sind groß, denn niemand kann die Frage beantworten, woher denn die neuen Ehrenamtlichen kommen sollen. Auch Klöker berichtet, dass er in den vergangenen Jahren immer wieder vergeblich versucht habe, weitere Menschen einzubinden. „Hier sitzen gute Leute, alte wie junge, aber man schafft es nicht, sie zu motivieren. Man muss auf sie zugehen, aber das will man nicht.“

Diese Aufgabe dürfte nun vor allem beim Verwaltungschef liegen. Bürgermeister Stefan Schwenke kommt zu einer gänzlich anderen Einschätzung als die scheidenden Moderatoren, deren Arbeit er ausdrücklich lobt. Dass insgesamt das Engagement nachlasse, könne er nicht bestätigen. Es habe in der Vergangenheit „verschiedene Auffassungen“ zu einzelnen Fragen gegeben. Dennoch ist es für ihn ein Erfolgsprojekt: „Es war vielleicht nicht der große Wurf dabei, aber es sind tolle Projekte auf den Weg gebracht worden.“ Dass die Umsetzung zu lange gedauert habe und die Öffentlichkeitsarbeit nicht optimal war, räumt auch er ein. Schwenke erwartet dennoch ein „Durchzünden“ des Prozesses in diesem Jahr, befeuert von einem gemeinsamen Workshop mit den Beteiligten und dem Gemeinderat, und, wie schon zu Beginn der Arbeit, unter Anleitung einer externen Agentur.