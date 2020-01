Weil sie ihren Lebensgefährten mit einer zerbrochenen Bierflasche attackiert hat, muss eine Kreisstädterin jetzt 1000 Euro zahlen. (Peter Steffen)

Landkreis Osterholz. Im Alltag scheinen sie inzwischen mehr oder weniger wieder versöhnt, im Gerichtssaal waren sie dann doch wieder Geschädigter und Angeklagte. Diese Rollen nahmen ein 33-jähriger Mann aus Osterholz-Scharmbeck und seine 36-jährige Lebensgefährtin zumindest bei einer Gerichtsverhandlung ein. Ausgangspunkt für die Anklage war ein Streit Mitte Oktober vergangenen Jahres, bei der die Frau ihren Lebensgefährten im Gesicht verletzt haben soll. Beide hatten eine Feier besucht und nach eigenen Angaben kräftig dem Alkohol zugesprochen – sie waren „gut dabei“, wie Strafrichterin Johanna Kopischke es formulierte.

In der Auseinandersetzung ergriff die Kreisstädterin eine Bierflasche am Hals und zerschlug sie. Mit dem gezackten Ende ging sie laut Anklage dann auf ihren Lebensgefährten los und verletzte ihn an der linken Gesichtshälfte. Das ist rechtlich keine leichte Körperverletzung, sondern Körperverletzung „mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs“, wie es im Gesetz heißt und somit gefährliche Körperverletzung.

Die Angeklagte selbst war der Auffassung, sie habe ihren Lebensgefährten nur mit den Fingernägeln gekratzt. Fotos, die von herbeigerufenen Polizisten aufgenommenen wurden, deuten jedoch auf einen anderen Tathergang hin. Diese Aufnahmen lagen dem Gericht vor. Kratzer mit Fingernägeln hätten andere Spuren im Gesicht hinterlassen, befand Strafrichterin Kopischke.

„Ich vermute, ich habe die Flasche abgekriegt. Da waren tausend Kratzer im Gesicht“, erklärte der 33-Jährige. Auch er räumte ein, dem Alkohol kräftig zugesprochen zu haben. Der Kreisstädter meinte, sich zu erinnern, auch Blut an der Hand seiner Lebensgefährtin gesehen zu haben.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft beantragte eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu zehn Euro, 1000 Euro, für die angeklagte Hartz-IV-Empfängerin. Wegen des starken Alkoholkonsums käme ihr zufolge auch eine verminderte Schuldfähigkeit in Betracht. Positiv bewertete die Juristin, dass die beiden Kreisstädter sich einer Paartherapie unterziehen wollen.

1000 Euro Geldstrafe

Strafrichterin Kopischke verurteilte die 36-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung zu der beantragten Geldstrafe von 1000 Euro. Ins Gewicht fiel dabei auch, dass es bei der Angeklagten schon sechs Voreintragungen, vor allem wegen gleicher Delikte, gibt. Als Milderungsgründe für die Strafe sah die Richterin hingegen, dass sich das Paar wieder vertragen habe.

Laut Gesetz heißt es zur gefährlichen Körperverletzung, dass sie "mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft“ wird. Das Strafgesetzbuch gibt dem Richter allerdings auch die Möglichkeit, statt der angedrohten Freiheitsstrafe eine Geldstrafe zu verhängen.