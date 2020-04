Geht es nach den Grünen, müssen die Menschen lernen, mit dem Wolf zu leben. Aus Landvolk-Sicht jedoch gefährden die Tiere das Wirtschafts- und Ökosystem. (Swen Pförtner)

Landkreis Osterholz. Empört und verärgert haben die Osterholzer Kreis-Grünen auf Karsten Padekens Forderung nach wolfsfreien Zonen im Norden reagiert. Der Vorsitzende des Kreislandvolks Wesermarsch hatte in unserer Zeitung festgestellt, dass jeder Wolf ein Problemwolf sei. Nötig seien daher Lockerungen im Jagdrecht, um die Ausbreitung der Wölfe zu bremsen und Nutztiere besser zu schützen. Die Vorstandssprecher Wolfgang Goltsche und Brigitte Neuner-Krämer kritisieren dies als „Wildwest-Manieren im Umgang mit hier natürlich lebenden Wildtieren“. Der Bauernsprecher setze offenbar „auf reine Ausbeutung und Gegnerschaft mit der Natur“, sagt Goltsche und warnt: „Das ist eindeutig der falsche Weg und führt am Ende zu Artenschwund und Naturzerstörung.“

Die Grünen schreiben dazu in einer umfangreichen Stellungnahme: „Wir sollten den Wolf als Teil eines intakten Ökosystems begreifen und eine friedliche Koexistenz anstreben.“ Dazu zählen Herdenschutz und das Verbot der Fütterung ebenso wie die Rücksicht bei der Jagd auf Rehe und Wildschweine. Padekens Forderungen seien unverhältnismäßig und nicht praktikabel. Ein Wolf lege pro Tag bis zu 70 Kilometer zurück, dürfte also manche vermeintlich wolfsfreie Zone schlicht unbemerkt durchqueren.

Verweis auf die Rechtslage

Die Rechtslage sehe nun mal vor, zunächst zumutbare Alternativen zu prüfen, bevor ein Wolf zum Abschuss freigegeben werde, betonen die Grünen. Auch müsse das Tier zweifelsfrei als Problemwolf identifiziert worden sein. Die Grünen mutmaßen: Das Landvolk betreibe Stimmungsmache, um künftig ungebremst Jagd machen zu können und weil das Land zurzeit die Wolfsverordnung überarbeite. Padeken hatte unter anderem erklärt, er halte Wölfe für eine Gefahr für das Wirtschafts- und Ökosystem.

Die Grünen weisen das als überspitzt, unsachlich und unwahr zurück. Berechtigt sei die Kritik des Landvolk-Vorsitzenden an den langen Prüfzeiten bei vermuteten Rissen: Die zentrale DNA-Analyse erfolge in Deutschland am Senckenberg-Institut. Dies diene der Registrierung von Einzeltier- und Herdenbewegungen der hochmobilen Tiere und damit einem besseren Monitoring. Über die DNA-Tests sei bisher auch kein einziger Wolf-Hund-Hybrid in Niedersachsen festgestellt worden. Aktuell lebten etwa 230 bis 240 Wölfe in Niedersachsen.

Weiter erklären Goltsche und Neuner-Krämer: „Es gehört auch zur Wahrheit, dass seit Herbst vergangenen Jahres die Bezuschussung zumutbarer Herdenschutzmaßnahmen auch für Hobbytierhalter auf 100 Prozent gestiegen ist.“ Schaf- und Ziegenhalter bekämen nun wenigstens die Materialkosten erstattet. Auch werde bei den Entschädigungen anerkannt, dass auf den von Padeken angesprochenen Deichen Schutzmaßnahmen oft kaum möglich seien.

„Natürlich ist ein Riss nichts, was Weidetierhalterinnen unbedingt einmal erleben wollen“, räumen die Grünen ein. Und es gehe nicht nur um wirtschaftliche Schäden, sondern auch um Ängste in der Bevölkerung. Sie ließen sich aber nur sachlich entkräften. Padekens Interviewaussagen trügen eher zur Verunsicherung von Bürgern und Weidetierhaltern bei. Das sei „sicher nicht hilfreich, die ohnehin aufheizte Stimmung zu befrieden“.