Der Betrieb auch in den Grundschulen von Worpswede und Hüttenbusch läuft wieder, aber die Corona-Krise macht sich bemerkbar. (Jens Büttner)

Worpswede. Der Betrieb in den Grundschulen von Worpswede und Hüttenbusch läuft wieder, aber die Corona-Pandemie macht sich noch immer unangenehm bemerkbar. Das berichteten die beiden Schulleiterinnen jetzt im Schulausschuss des Gemeinderats.

„Wir freuen uns sehr, dass wieder alle da sind“, sagte Sabine Kleinau von der Worpsweder Grundschule. Nachdem 62 Abc-Schützen eingeschult worden sind, hat die Schule jetzt 213 Schüler in zwölf Klassen, pro Jahrgang drei. „Wir hoffen, dass die Zahlen stabil bleiben“, meinte Kleinau. Die Schule habe einen neuen Förderschulkollegen und zwei neue reguläre Lehrkräfte bekommen, leider hätten sich aber zwei pädagogische Mitarbeiterinnen beruflich umorientiert, für die noch kein Ersatz gefunden wurde. Deshalb mussten einige Ganztagsangebote gestrichen werden.

Weil die Schule 48 Tablet-Computer erhalten hat, hat sich herausgestellt, dass das WLAN-Netz im Gebäude nicht leistungsfähig genug ist. Wenn in einem Raum drei Tablets in Betrieb seien, breche das Netz zusammen, sagte Sabine Kleinau. Die Schule müsse endlich eine externe Betreuung für Netz und Geräte bekommen – immerhin seien schon gegenüber dem vorigen Jahr Fortschritte bei der Digitalisierung festzustellen, meinte der Ausschussvorsitzende Stefan Bötjer (SPD).

Der Aufwand und die Belastung für die gesamte Schulgemeinschaft seien wegen der Corona-Verhaltensregeln höher als üblich, auch für die Eltern, meinte die Schulleiterin. Man befinde sich im „eingeschränkten Regelbetrieb“. Das bedeute, dass die Klassen jetzt wieder komplett zum Unterricht kämen und in den Klassenräumen Masken- und Abstandspflicht aufgehoben seien. Jeder Jahrgang bilde eine „Kohorte“. Werner Schlüter von der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) wunderte sich über diesen Ausdruck. „Das klingt so nach Römerreich.“ Auch Bürgermeister Stefan Schwenke muss, wie er sagte, bei diesem Wort an Caesars Legionen denken. Es werde aber auch in der Sozialwissenschaft als Terminus technicus angewandt, sagte er.

Ob mit oder ohne Caesar, wo sich verschiedene Kohorten begegnen können, müssen Gesichtsmasken getragen werden, erklärte Sabine Kleinau. Das betreffe vor allem den unteren Flur. Die Notausgänge seien geöffnet, um Pulkbildungen zu vermeiden, die Pausenbereiche seien nach Kohorten aufgeteilt. Schulfeiern könnten nicht mehr stattfinden, auch das Forum könne nicht benutzt werden. In den Schulbussen, an den Haltestellen und auf dem Gelände gelte Maskenpflicht. Die Busse seien sehr voll, laut Landkreis und EVB sei es schwierig, mehr einzusetzen, sagte Sabine Kleinau auf eine Frage von Werner Schlüter. Glücklicherweise kämen jetzt mehr Schüler mit dem Fahrrad, sie frage sich aber, wie es im Winter werden solle – dies gelte auch angesichts der altersschwachen Heizung für das regelmäßige Lüften der Klassenräume. Der Hüttenbuscher Elternvertreter Gerhard Oberender regte an, die Räume mit Kohlendioxyd-Messgeräten auszustatten, damit nicht gelüftet werde, wenn es noch gar nicht nötig sei. Man könne auch Ventilationsanlagen einbauen – der Kämmerer der Gemeinde nahm nicht an der Ausschusssitzung teil.

Die Wasserhähne kommen in den Schulen kaum noch zur Ruhe: Händewaschen ist Pflicht beim Betreten der Klassenräume sowie vor Frühstück und Mittagessen. Wenn die Lehrer sich direkt neben den Platz eines Kindes stellen, müssen sie ihre Gesichtsmaske aufsetzen, was Sabine Kleinau problematisch findet. Die Kinder sollten auch den Gesichtsausdruck ihrer Lehrer erkennen können, meinte sie. Es sei auch schade, dass die Eltern nicht mehr am Schulleben teilnehmen können. Im Musikunterricht dürfe nur noch unter freiem Himmel gesungen werden, chorisches Sprechen im Englischunterricht sei nicht gestattet, und Schwimmunterricht finde derzeit nicht statt; man suche nach einer Lösung.

Hüttenbuschs Schule sei so klein, dass alle 60 Schüler – 33 in der Eingangsstufe, davon 13 neu eingeschulte, elf in der dritten und 16 in der vierten Klasse – eine gemeinsame Kohorte bilden dürfen, berichtete Maria Marckwardt. Auch der Schulhof müsse nicht aufgeteilt werden. Es gebe aber im Gebäude Laufrichtungen. Marckwardt findet die Corona-Regeln ein wenig widersprüchlich: „Die Kinder dürfen sich nicht untereinander Stifte oder Scheren leihen, aber auf dem Hof dasselbe Schaukelseil anfassen.“ Eltern könnten auch außerhalb der Schulzeit auf Anrufbeantworter mitteilen, wenn ihr Kind wegen Anzeichen von Erkältung zu Hause bleibe. Das Lüften der Klassenräume sei kein Problem, aber im Winter könne es in der Turnhalle schwierig werden, weil dort die Lüftungsanlage gleichzeitig die Heizung ist. „Was gerade in den Schulen passiert, ist heftig“, meinte Werner Schlüter. Es sei eine große Belastung, alles zu organisieren, besonders für die Lehrer. Frank Bohling (SPD) warnte davor, alles „120-prozentig“ korrekt machen zu wollen. Dann verlören die Kinder jeden Spaß an der Schule.