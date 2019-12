Grasberg will sich mittels Qualifikationsmöglichkeiten als attraktiver Arbeitgeber für Erzieherinnen und Erzieher präsentieren: Bei Julia Brückmann-Hagelstein, Laura Nöske und Jacqueline Pinzke (v.l.) kommt das gut an. (Christian Kosak)

Grasberg. Pädagoginnen und Pädagogen sind gefragt. Die Bundesagentur für Arbeit meldet in Deutschland Vollbeschäftigung im Berufsfeld Kinderbetreuung und -erziehung. Im Juni 2019 hatte sie deutschlandweit lediglich 11 900 unbesetzte Arbeitsstellen dafür im Bestand, was mehr sei als gemeldete Arbeitslose. Der Fachkräftemangel macht um Grasberg mit neuen Kindergarten- und Krippengruppen keinen Bogen. Die Kommune setzt darum für ihre Kindertagesstätten auf Ausbildung in den eigenen Häusern. Möglich wird das durch das „Bundesprogramm Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher“.

Darüber hatte Bürgermeisterin Marion Schorfmann im November bei der Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung informiert. Deutschlandweit werden demnach rund 300 000 000 Euro für die Jahre 2019 bis 2022 als Zuschuss für die Schaffung zusätzlich vergüteter Ausbildungsplätze zur staatlich anerkannten Erzieherin oder zum staatlich anerkannten Erzieher zur Verfügung gestellt. Grasberg finanziert daraus Beihilfen für zwei bei der Gemeinde beschäftigten Sozialassistentinnen in berufsbegleitender Teilzeitausbildung und zwei Grasberger Sozialassistentinnen in schulischer Vollzeitausbildung. Finanziell unterstützt werden die vier angehenden Erzieherinnen von der Kommune im Jahr 2019 jeweils mit 7250 Euro und 2020 mit jeweils 5800 Euro.

Theorie und Praxis

Laura Nöske ist eine dieser vier Frauen. Schon während ihres allerersten Schulpraktikums in einer Kita wusste sie: „Ich möchte Erzieherin werden.“ Das Bundesfreiwilligenjahr in der Grundschule machte ihr auch Spaß, zeigte aber: „Da sind mir die Kinder zu groß.“ Nöske lernte darum Sozialassistentin, besuchte eine Krippenfortbildung an der Volkshochschule, arbeitet seit Januar 2018 als Sozialassistentin in der Grasberger Kommunalen Kita Pastorenhaus und absolviert nun eine dreijährige berufsbegleitende Ausbildung zur Erzieherin an den Berufsbildenden Schulen (BBS Osterholz) mit drei Tagen Arbeit in der Kita Pastorenhaus und zwei Schultagen pro Woche. Dafür reduzierte sie ihre wöchentliche Arbeitszeit von 36 auf 21 Stunden, was einige Hundert Euro weniger pro Monat bedeute.

Durch die Förderung kann Nöske ihren Traumberuf lernen, ohne auf viel Geld verzichten zu müssen. Obwohl sie für die Teilzeitausbildung zur Erzieherin auch weniger finanzielle Mittel in Kauf genommen hätte. Als Sozialassistentin sei sie die zweite Kraft in der Gruppe. Eine Erzieherin leitet die Gruppe. Darum aber gehe es ihr nicht in der Ausbildung, sondern um das Wissen. Die Arbeit in der Praxis belebe den schulischen Teil. „Wir haben viele Fallbeispiele“, erzählt Nöske über den Unterricht und nennt auch darum die Teilzeitausbildung eine sinnvolle Ausbildung. Nur Theorie, das könne sie sich nicht vorstellen. Ihr sei die Praxis wichtig.

Von diesem Modell profitiert auch die Kindertagesstätte. Die Leiterin des Pastorenhauses, Jacqueline Pinzke, sagt: „Ich finde gut, dass sie Kolleginnen sind und nicht als Praktikantinnen kommen.“ Nöske gehöre bereits zum Team. Die benachbarte Kindertagesstätte in der Speckmannstraße 50, zu der das Pastorenhaus bis Anfang des Jahres gehört hatte, geht ebenfalls diesen Weg. Dort arbeitet Nöskes Klassenkameradin Laura Frese und Leiterin Julia Brückmann-Hagelstein sagt über beide: „Sie sind Kolleginnen, die sich weiter qualifizieren.“

Julia Brückmann-Hagelstein hatte ihren Beruf als Erzieherin in vier Jahren Vollzeitschule gelernt. Für den Lebensunterhalt musste sie jobben. Sie lobt Grasberg, weil in der Kommune gesehen werde, dass Fachkräfte gebraucht werden. Mit den gegenüber dem niedersächsischen Durchschnitt reduzierten Gruppengrößen von bis zu zehn Kindern (statt 15) pro Krippengruppe und bis zu 20 (statt 25) pro Kita-Gruppe sei Grasberg ein Vorreiter. Das ist für die Kita-Leiterin ein ausschlaggebendes Argument, in der Kommune zu arbeiten.

Ein weiterer Vorteil, den die beiden Kita-Leiterinnen in dem von der Kommune geförderten Ausbildungsmodell sehen: „Die Kinder kennen die Mitarbeiterinnen schon.“ Die Verwaltung hofft denn auch, dass die künftigen Erzieherinnen nach dem Ende der geförderten Ausbildung in den beiden kommunalen Grasberger Kitas weiter arbeiten. „Es gibt vertragliche Absicherungen“, sagt der Verwaltungsstellvertreter der Bürgermeisterin, Stefan Ritthaler auf Nachfrage. Wichtiger aber sei, so Ritthaler und Kita-Leiterin Brückmann-Hagelstein unisono: „Wir müssen beweisen, dass wir ein guter Arbeitgeber sind.“ Dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne in den kommunalen Kitas arbeiten und merken: „Hier werde ich gefördert.“ So wie Pinzke sagt: „Unser Träger hat die Sozialassistentinnen im Blick.“ Das Prinzip funktioniert offenbar. Laura Nöske sagt nach knapp zwei Jahren Arbeit in der kommunalen Kita Pastorenhaus in Grasberg: „Ich möchte hierbleiben, ich finde das gut hier.“