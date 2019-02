Zwei Bahnen der Linie 4 in Lilienthal. Die Begegnung sollte kein Problem sein. (Hans-Henning Hasselberg)

Es ist ein gewichtiges Argument, das gegen die Zusammenlegung der Tarifzonen Bremen und Lilienthal spricht: das Geld. Wollte man den Nutzern der Straßenbahnlinie 4 wirklich den Zuschlag für die Fahrt von Lilienthal nach Bremen oder auch andersherum ersparen, müsste man auch sagen, wie man die Einnahmeausfälle ersetzen würde. Die Haltung der Bremer Verkehrsbehörde zur Forderung des Borgfelder Beirats ist ja nachvollziehbar: Es geht nicht nur um die Borgfelder oder Lilienthaler, vielmehr müsste sich die Veränderung der Tarifzonen fairerweise auch in niedrigeren Preisen für die Busfahrt von Bremen nach Worpswede oder Zeven niederschlagen. Und damit fehlte plötzlich ein ganzer Haufen Geld im System, das vermutlich nicht über ein paar zusätzliche Fahrgäste wieder hereinzuholen wäre.

Fadenscheinig sind hingegen die Argumente, die die Bremer Verkehrsbehörde gegen eine Takterhöhung ins Feld führt. Sollte die einspurige Gleisführung vor Kutscher Behrens wirklich ein Problem für häufigere Fahrten sein, kann man die Straßenbahnen im Falle einer bevorstehenden Begegnung mit einer simplen Ampelschaltung vor dem Zusammenstoß bewahren. Es funktioniert: Fußgänger, Radler und Autofahrer müssen in Lilienthal ja auch still stehen, wenn die Bahn kommt.

Und der Mangel an Fahrzeugen ist auch kein Argument, das gegen mehr Fahrten spricht. Wenn man, wie die grün geführte Verkehrsbehörde, die Verkehrswende will und Menschen aus den Autos in die Bahnen locken möchte, muss man eben die Bedingungen dafür schaffen und in die Infrastruktur investieren.

Insofern tut es gut, dass sich der Borgfelder Beirat mit dieser Antwort nicht abspeisen lassen und stattdessen den Schulterschluss mit der Nachbargemeinde suchen will, um Verbesserungen für die Straßenbahnnutzer zu erzielen. Allerdings muss auch den potenziellen Fahrgästen klar sein, dass die Veränderungen nicht von allein kommen. Zunächst müssen sie das Angebot nachfragen. Wer allerdings aus dem Landkreis Osterholz mit dem Auto den langen Weg um Lilienthal herum bis nach Borgfeld fährt, um dort in die 4 zu steigen, kann nicht ernsthaft erwarten, dass der Takt schon in Lilienthal erhöht wird.