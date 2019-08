2013 trat die Künstlerin Sophie Hunger in der Music Hall auf. (Lars Fischer)

Der Satz Helmut Schmidts, wer eine Vision habe, solle zum Arzt gehen, ist in der norddeutschen Provinz widerlegt. Die Vision Worpsweder Music Hall ist kerngesund und zeigt, was mit viel Engagement und Leidenschaft möglich ist: im kommerziellen Musikgewerbe als idealistische Überzeugungstäter zu bestehen. Es mag dabei hilfreich sein, dass der Ort Worpswede unkonventionellen Ideen gegenüber offener eingestellt ist als andere. Entscheidend ist aber das Konstrukt, einen Club als gemeinnützigen Verein zu führen. Der Gewinn, der bei der einen Veranstaltung übrig bleibt, fließt in die nächste oder in die Weiterentwicklung von Technik und Infrastruktur. Das Programm ist in 25 Jahren mit den Herausforderungen gewachsen, es steht für Internationalität und Vielfältigkeit.

Man kann sagen, Musik sei nur eine der schönsten Nebensachen der Welt, aber man kann auch das Beispiel Music Hall durchaus gesellschaftspolitisch betrachten: Visionen gepaart mit vernünftigen Entscheidungen können Realitäten werden. Künstler auf der Bühne wie der gelernte Mediziner Georg Ringsgwandl oder Bela B. (Die Ärzte) bestätigen beste Vitalwerte.