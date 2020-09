In den Herbstferien finden im Alten Amtsgericht viele Aktivitäten statt. (Hans-Henning Hasselberg)

Lilienthal. Die Schule hat kaum begonnen, da richtet die Kommunale Jugendarbeit in Lilienthal den Blick bereits auf die vom 12. bis 23. Oktober anstehenden Herbstschulferien. Für diese Zeit hat das Team des Alten Amtsgerichts ein Programm zusammengestellt, unabhängig von den verschiedenen wöchentlichen Aktivitäten, die das Jugendzentrum ohnehin anbietet.

Am Freitag, 16. Oktober, sowie am Sonnabend, 17. Oktober, läuft jeweils von 10 bis 17 Uhr der Workshop "Von der Idee zum Film – media.lab", bei dem Kinder und Jugendliche zwischen elf und 15 Jahren nach einem eigenen Drehbuch mit der Tablet-Kamera einen Film drehen können. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.

Die Kunstfeuerwehr hält dann am Sonnabend, 10. Oktober, und am Sonntag, 25. Oktober, am Alten Amtsgericht in der Klosterstraße. Der Laderaum ist voll gepackt mit Material, mit dem Kinder ab neun Jahren künstlerisch tätig werden können. Jeweils in der Zeit von 14 bis 17 Uhr besteht die Möglichkeit zum Mitmachen. Auch hier kostet die Teilnahme nichts.

Ein herbstlicher Instawalk steht am Montag, 19. Oktober, von 13.30 bis 16 Uhr auf dem Programm. Gemeinsam erkunden die Teilnehmer besondere Orte in Lilienthal, machen Bilder und veröffentlichen sie auf Instagram. Das kostenfreie Angebot richtet sich an junge Leute ab elf Jahren.

"Bunt, bunter, dein Batik-Shirt!" lautet das Motto am Dienstag, 20. Oktober sowie am Mittwoch, 21. Oktober jeweils von 11 bis 16 Uhr. Dabei geht es darum, alte T-Shirts in echte Hingucker zu verwandeln. Draußen auf dem Hof wird die Waschwanne aufgestellt und dann gemeinsam gebatikt. Kostenpunkt: sechs Euro. Gedacht ist die Aktion für Kinder ab elf Jahren.

Landschaftszeichnen ist am Donnerstag, 22. Oktober, von 11 bis 16 Uhr angesagt. Vormittags geht es mit Zeichenblöcken an die Wörpe, nachmittags wird im Atelier weiter gemacht. Die Teilnahme kostet jeweils drei Euro und Kinder ab elf Jahren können mitmachen.

Auch eine Herbstfreizeit ist geplant. Sie soll nach Heiligenhafen führen. Dieses Mal wird in kleiner Gruppe von Jugendlichen ab 16 und jungen Erwachsenen an einem Thema gearbeitet. Näheres weiß Jürgen Manteufel, der unter der Telefonnummer 0151 402 695 45 zu erreichen ist.

Alle Angebote, darauf weisen die Jugendarbeiter hin, finden in kleinen Gruppen statt – mit Rücksichtnahme auf die Abstand- und Hygieneregeln. Eine Anmeldung ist erforderlich, und zwar unter 04298/ 929 180 oder per E-Mail an kommunale-jugendarbeit@lilienthal.de. Informationen zum Herbstprogramm finden sich auch auf der Internetseite unter www.altes-amtsgericht.de.