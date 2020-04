Aufgrund der Corona-Krise nehmen Gemeinden weniger Gewerbesteuer und Gebühren ein. (Daniel Reinhardt)

Worpswede/Lilienthal/Grasberg/Rotenburg. Mit Sorge blicken Kämmerer und Bürgermeister auf die Einnahmen ihrer Gemeinden. Hohe Einbußen erwarten sie vor allem bei der Gewerbesteuer, einer ihrer Haupteinnahmequellen. Denn viele Unternehmen, die wegen der Einschränkungen aufgrund der Pandemie in Schieflage geraten, beantragen jetzt eine Stundung. So befürchtet etwa Worpswedes Kämmerer in diesem Jahr Verluste von bis zu 500 000 Euro fürs Künstlerdorf – allein bei der Gewerbesteuer. Einbußen verzeichnen seine und andere Kommunen auch wegen der Schließung der Kindergärten und anderer Einrichtungen.

Die Corona-Krise wird Worpswede teuer zu stehen kommen, da ist sich Kämmerer Dietmar Höhn sicher. Weil Firmen ihre Gewerbesteuer-Vorauszahlungen auf Null setzten oder Stundung beantragten, kalkuliert er allein bis zum jetzigen Zeitpunkt Verluste von bis 100 000 Euro ein. Da die Zahlungen weiterhin bestenfalls tröpfeln werden, rechnet er für dieses Jahr mit 30 bis 50 Prozent weniger Gewerbesteuer-Einnahmen „Wie hoch die Ausfälle letztlich sein werden, kann man jetzt noch nicht einschätzen“, sagt Dietmar Höhn. Dabei stellt die Gewerbesteuer nicht mal das größte Problem dar. „Der dickste Brocken wird wohl die Einkommenssteuer sein, aber dazu habe ich noch keine Zahlen“, berichtet Höhn.

Die Corona-Krise schlägt sich auch anderweitig in der Kasse der eh schon finanziell arg gebeutelten Gemeinde Worpswede nieder. Kämmerer Dietmar Höhn erwartet bei den Kitas jeden Monat rund 21 000 Euro weniger Elternbeiträge. Schon jetzt fehlen zudem zirka 20 000 Euro, weil das Hallenbad zu ist. Einbußen bei den Fremdenverkehrsbeiträgen könnten sich auf bis zu 60 000 Euro belaufen, kalkuliert Höhn. Weil auch Museen geschlossen sind, die Parkplätze im Künstlerdorf leer stehen und in den Buslinien viele Plätze frei bleiben, fällt auch das Geld aus dem Verkauf von Eintrittskarten oder Parktickets weg. Zuschüsse würden wohl auch die Tafel und andere karitative Einrichtungen benötigen. Um welche Summen es genau geht, kann Höhn noch nicht sagen. Was er weiß: „Das alles hat Auswirkungen auf die Folgejahre.“

Der hoch verschuldeten Gemeinde Lilienthal fehlen als Folge der Corona-Krise 20 Prozent der üblichen Vorauszahlungen der Gewerbesteuer. Bislang. „Wie sich das entwickelt ist völlig ungewiss“, sagt Bürgermeister Kristian Tangermann. Der Anteil der Gewerbesteuer an den Steuereinnahmen der Gemeinde Lilienthal beträgt zirka 32 Prozent. Die Einbußen bei den Kita-Gebühren der kommunalen Einrichtungen beziffert der Verwaltungschef mit rund 23 000 Euro pro Monat. Ungefähr derselbe Betrag sei monatlich bei den freien Trägern in der Gemeinde Lilienthal über Defizitverträge auszugleichen. Wie hoch die Verluste durch die Hallenbad-Schließung und den Fahrgastrückgang in Bus und Straßenbahn sein werden, lässt sich laut Tangermann zum jetzigen Zeitpunkt ebenso wenig beziffern wie die Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer. Was hingegen schon jetzt für ihn feststeht: „Die Auswirkungen der Corona-Krise werden länger zu spüren sein als bei der Finanzkrise 2008/2009.“ Davon ist auch Worpswedes Kämmerer überzeugt.

Angesichts der Corona-Folgen denken manche Kommunen darüber nach, die Notbremse zu ziehen und nach Einsparmöglichkeiten zu suchen. „Einschränkungen haben wir noch nicht vorgenommen“, berichtet Tangermann. „Das wäre jetzt kurzfristig auch das falsche Signal, weil damit die Konjunktur zusätzlich belastet werden würde. Aber mittel- und langfristig werden sie kommen, weil die Vorgaben für einen ausgeglichenen Haushalt bestehen.“ Der Lilienthaler Bürgermeister hofft deshalb auf finanzielle Unterstützung vom Land Niedersachsen.

Die erwartet auch Grasbergs Bürgermeisterin Marion Schorfmann vor allem angesichts der wegfallenden Kita-Gebühren. Für die Monate März bis Juni fließen rund 100 000 Euro weniger an Elternbeiträgen in ihre Gemeindekasse. Und für die ausbleibenden Steuererträge erhofft sich Schorfmann einen Sondertopf im Bereich Schlüsselzuweisungen. Sie rechnet bei der Gewerbesteuer mit Einbußen von 250 000 bis 300 000 Euro. Der Anteil der Gewerbesteuereinnahmen an den Steuererträgen ihrer Gemeinde beträgt 27,5 Prozent, an den Gesamterträgen 17 Prozent. Diese Einnahmeverluste werde Grasberg noch bis mindestens Ende 2021 deutlich spüren, vermutet Schorfmann. Um die Einbußen bei der Einkommenssteuer zu kalkulieren, müsse sie die Steuerschätzung vom Mai abwarten. „Die Auswirkungen des hohen Anteils an Beziehern von Kurzarbeitergeld werden sich bemerkbar machen“, sagt Schorfmann.

Auch sie vermutet, dass die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie für ihre Gemeinde drastischer ausfallen werden als nach der Finanzkrise 2007/2008, da deutlich mehr gewerbliche und gesellschaftliche Bereiche betroffen seien. Welche konkreten finanziellen Spuren die Krise letztlich hinterlassen wird, könne sie erst in der zweiten Hälfte dieses Jahres in vollem Umfang einschätzen, so die Grasbergerin.

Die Gemeinde werde wegen der ausbleibenden Einnahmen im kommenden Jahr Prioritäten setzen müssen. „Der Haushalt wird noch weniger Möglichkeiten bieten, die Pflichtaufgaben im Bereich Straßen, Kindertagesbetreuung und Schulen zu erfüllen, und wird bis auf Weiteres auf die Pflichtaufgaben beschränkt bleiben“, so Schorfmann. Angesichts der Corona-Folgen fordert sie von Land und Bund, dass die Kommunen „für ihre Belange deutlich mehr Gehör finden, da wir vor Ort umsetzen, was der Gesetzgeber beschließt. Auch die finanziellen Auswirkungen spüren wir hier vor Ort direkt.“ Alle Herausforderungen gelängen besser, so Schorfmanns Resümee, wenn es eine breite Basis und Zusammenhalt in der Gesellschaft gebe.

Beim Landkreis Rotenburg rechnet man mit einer Mehrbelastung von 35 Millionen Euro – Einnahmeausfälle und Mehrausgaben addiert. Das sei eine grobe Schätzung, sagte Landrat Hermann Luttmann am Mittwoch im Kreistag. Und Finanzdezernent Sven Höhl fügte hinzu: „Da ist noch Luft nach oben.“