Die Gemeinden sollen von den Überschüssen des Landkreises Rotenburg profitieren. (Monika Skolimowska/dpa)

Tarmstedt. Die von der Kreisverwaltung vorgeschlagene Senkung der Kreisumlage um einen halben Prozentpunkt sorgt bei den Bürgermeistern der 13 Kommunen „nicht uneingeschränkt für gute Laune“. So formuliert es Frank Holle, Verwaltungschef der Samtgemeinde Tarmstedt und Sprecher der Bürgermeisterin und der Bürgermeister im Landkreis. Dem Landkreis gehe es finanziell derart rosig, dass die Entlastung viel höher ausfallen müsse. „Wenn man sich anschaut, dass der Landkreis für 2021 schon jetzt mit einem Überschuss von sieben Millionen Euro rechnet, dann muss man sagen: Das ist das Geld der Gemeinden“, so Holle. Statt damit erneut die Rücklagen des Landkreises zu füttern, müsse das Geld bei den Kommunen bleiben, indem sie weniger Kreisumlage zahlen.

Um die finanziellen Folgen der Pandemie zu verkraften, seien die Kommunen auf jeden Euro angewiesen, sagt Holle. Sauer aufgestoßen sei ihm auch das für 2020 vorgesehene Entlastungspaket für die Städte und Gemeinden im Volumen von acht Millionen Euro, von denen drei Millionen für Investitionen in Kindergärten reserviert seien. Zwar würde Tarmstedt mit 145 000 Euro davon profitieren, doch gebe es Gemeinden, die gerade keine Kita bauen oder erweitern. „Die hätten nichts davon.“ Holle nennt das Paket daher „ein vergiftetes Geschenk“. Besser, weil gerechter, wäre es aus seiner Sicht, die Kreisumlage um dieses Volumen abzusenken. „Dann hätten die Gemeinden die Wahl, für was sie das Geld ausgeben.“

Wie berichtet, hatte der Landkreis für 2020 einen Überschuss von 775 000 Euro eingeplant, aus dem aber tatsächlich fast 17 Millionen Euro werden. Das versetzt den Kreis in die Lage, auf eingeplante Kredite für Investitionen in Höhe von 9,3 Millionen Euro komplett zu verzichten und zudem noch 3,7 Millionen Euro an Schulden zu tilgen.